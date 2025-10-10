Sport

Pus pe liber în iarnă de Gigi Becali, e aproape de calificarea la Campionatul Mondial! Situația SF a jucătorului de la FCSB

Doi fotbaliști din România, la un pas de calificarea la Campionatul Mondial din 2026! Unul din ei riscă să rămână fără echipă în iarnă. Despre cine este vorba?
Alex Bodnariu
10.10.2025 | 21:22
Fotbalistul pus de Gigi Becali pe lista neagră, aproape de calificarea la Campionatul Mondial

Veste uriașă pentru doi fotbaliști din Superliga României! David Kiki, jucătorul celor de la FCSB, și Yohan Roche, fundașul Petrolului, sunt ca și calificați la Campionatul Mondial din 2026! Benin e pe primul loc în grupă și ar putea merge, în premieră, la turneul final de anul viitor.

Benin, la un pas de o calificare istorică la Campionatul Mondial

Naționala din vestul Africii s-a impus în meciul cu Rwanda, în deplasare, și rămâne pe primul loc în grupă înainte de ultima rundă. Africa de Sud, echipa la care joacă Ngezana, alt jucător de la FCSB, e pe locul secund, cu două puncte mai puțin decât echipa lui David Kiki și Yohan Roche.

Bătălia pentru primul loc în grupă se va da în ultima etapă. Benin va juca în deplasare cu Nigeria și are nevoie de doar un egal pentru a fi sigură de calificarea la Mondiale. Africa de Sud va juca pe teren propriu cu Rwanda. Bafana Bafana a remizat total surprinzător cu ultima clasată, Zimbabwe, echipă care a evoluat minute bune în inferioritate numerică. Practic, FCSB va afla în câteva zile dacă îl trimite pe Kiki sau pe Ngezana la Mondial.

Clasament Grupa C. Foto: Captură Flashscore
Clasament Grupa C. Foto: Captură Flashscore

Cum poate merge Benin la turneul final de pe locul 2

În plus, Benin e favorită la calificarea la Cupa Mondială și dintr-un alt motiv. În preliminariile din Africa, cele mai bune patru echipe clasate pe locul secund obțin bilete la turneul final, iar naționala lui Kiki se încadrează în acest moment, cu cele 17 puncte obținute până acum.

Gigi Becali nu îl mai vrea pe Kiki la FCSB. Ce se întâmplă cu fundașul din Benin

Situația lui Kiki pare una incredibilă. Fotbalistul a intrat în dizgrațiile patronului de la FCSB. Gigi Becali a anunțat clar că, în iarnă, va renunța la serviciile sale, deși fundașul mai are contract cu campioana României până în 2027.

„Kiki e ceva… abia aștept să vină iarna, să-l scot din lot. (n.r. Kiki mai are contract.) Ce treabă are? Îi dăm banii omului. Nu mai țin un loc ocupat acolo”, declara Gigi Becali despre fundașul din Benin, la Prima Sport.

Rămâne de văzut însă cum va acționa omul de afaceri. David Kiki ar putea schimba echipa până la startul Campionatului Mondial. Pentru Benin ar fi o premieră absolută — una dintre cele mai sărace țări din lume ar putea ajunge la un turneu final la care România nu a mai fost prezentă din anii ’90.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
