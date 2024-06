Prezent la EURO 1984, Rodion Cămătaru a analizat șansele „tricolorilor” la turneul final din Germania. Legendarul atacant al României a analizat lupta pentru titularizare dintre Daniel Bîrligea, George Pușcaș, Denis Alibec și Denis Drăguș într-un interviu pentru FANATIK.

Pușcaș, Alibec sau Drăguș?! Rodion Cămătaru, sfat pentru Edi Iordănescu: „E bătăios, știe jocul”

pentru echipa națională, iar Rodion Cămătaru s-a aflat în lotul lui Mircea Lucescu la acea vreme. „Tricolorii” au scos un egal cu Spania, scor 1-1 au ieșit înfrânți cu RFG, scor 1-2, iar calificarea s-a pierdut cu Portugalia.

Legendarul atacant a vorbit despre EURO 1984, dar și EURO 2024 la 40 de ani distanță de la prima calificare a „tricolorilor” la un Campionat European. Rodion Cămătaru este convins și că pentru confruntarea cu Ucraina.

Ați crezut în calificarea la EURO 1984 când ați văzut ce adversari aveți în preliminarii?

– Având în vedere ce fotbaliști aveam în Liga 1, nu ne-a fost foarte frică. Eram la un nivel apropiat de ce era în Europa față de ce diferență este în prezent.

Echipa națională s-a bazat pe mulți jucători de la Universitatea Craiova pentru EURO. Cu Știința ați ajuns până în semifinalele Cupei UEFA.

– Poate că unul dintre motivele pentru care nu ne-am calificat în finala Cupei UEFA a fost și meciul cu Italia. Ne-a consumat psihic, numai noi știm ce s-a întâmplat cu deplasarea de la București la Craiova. Au fost multe lucruri care au fost împotriva noastră.

În ce moment ați simțit că o să fiți la EURO?

– Se putea întâmpla orice în preliminarii, ultimul punct cu Cehoslovacia a decis calificarea. Erau echipe bune ca Suedia, Cehoslovacia care nu era despărțită. O singură echipă s-a calificat atunci la EURO, consider că a fost cel mai puternic Campionat European la care a participat România în 1984 la Paris.

Ce a schimbat Mircea Lucescu la națională pentru a obține calificarea la EURO?

– A avut parte și de jucători foarte buni, a avut la dispoziție un campionat puternic la vremea aceea. Atunci se putea opri campionatul pentru pregătire și timp de două săptămâni beneficiam de o pregătire tactică înaintea meciurilor importante.

Dinamo, Steaua și Craiova au dat jucători buni la vremea aia. Noi la Universitatea Craiova am jucat și în sferturile de finală ale Cupei Campionilor. Nu mai spun că și în Cupa UEFA era greu, se jucau mai multe meciuri decât în Cupa Campionilor.

Cum ați trăit emoțiile debutului cu Spania?

– Ce jucători avea și Spania… A trecut foarte mult timp, dar știu că aveau o echipă foarte bună.

Ați trăit cu un regret că nu ați obținut mai mult din acea grupă?

– Bineînțeles, dar era foarte greu. Consider că am jucat sferturi de finală la EURO, am fost printre primele echipe din Europa.

Calificarea în semifinale a fost ratată cu Portugalia…

– Au fost câțiva jucători de la portughezi cu care am jucat și în Cupa UEFA. Îi cunoșteam de la Benfica, dar Portugalia a avut tot timpul jucători talentați. Am ieșit cu fruntea sus, mai ales că a fost o grupă infernală unde ne-am bătut până la sfârșit. Am fost înfrânți la limită cu Germania și Portugalia.

„Meciul cu Slovacia depinde și de celelalte meciuri, suntem o echipă de moral”

Ne așteaptă un nou turneu final, ce așteptări aveți de la „tricolori”?

– Așteptările sunt imense, însă posibilitățile o să le vedem la momentul respetiv. În fotbal există șanse de ambele părți, așa că nu putem să fim pesimiști de la început. Va fi foarte greu, în primul meci întâlnim Ucraina și va fi greu, dar există o posibilitate…

Mă aștept la cel mai bun rezultat, adică la o victorie cu Ucraina. Este greu, dar există întotdeauna posibilitatea să câștige și cei care pleacă cu șanse mai mici, dar în realitate este foarte greu. Ne uităm unde joacă fotbaliștii, au și o echipă tehnică, nu joacă pe forță.

Au jucători în Premier League, LaLiga. Putem să câștigăm, am putut și cu altele. Trebuie să profiți de șansele tale.

Pe Belgia cum o vedeți?

– Foarte puternică, singurul adversar de nivelul nostru este Slovacia. Contează foarte mult cum pornim, este foarte important meciul cu Ucraina. Rezultatul cu Ucraina îți dă încredere și moral, ai nevoie de asta pentru a continua.

Meciul cu Slovacia depinde și de celelalte meciuri. Noi suntem o echipă de moral, trebuie să ne asigurăm și moralul ăsta. Bineînțeles că există o posibilitate de a câștiga cu Slovacia, nu mai e Cehoslovacia, e doar jumătate.

Cum stăm la atacanți?

– Aici avem puține probleme. Sper că o să jucăm pe contre, mai ales cu Ucraina și Belgia. Avem jucători pe contraatac, este mai greu să jucăm pozițional. Ucraina este o echipă tehnică care vine peste tine, iar așa o să ne creeze culoare, iar Man și Mihăilă pot să îi prindă foarte bine.

Cu cine ar trebuie să joace Edi Iordănescu dintre Pușcaș, Drăguș, Bîrligea și Alibec?

– L-aș prefera pe Drăguș, am văzut că a jucat bine și în campionatul Turciei. Știe jocul, e bătăios. Depinde și de ce formulă, eu cred că va începe puțin închis meciul pentru că nu vrea să le dea culoare. Trebuie să îi prindem bine în contre.