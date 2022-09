Pușcaș, din corigent cu Finlanda, premiant cu Bosnia. Bancu, cel mai bun în dublă. Cum arată calificativele InStat ale tricolorilor

Nicușor Bancu a fost desemnat omul meciului România – Bosnia de , iar cifrele Instat au confirmat calificativul căpitanului Universității Craiova, care a stat la originea a trei din cele patru goluri ale “tricolorilor” din Giulești.

Pușcaș, Bancu și Rațiu, premianții InStat din Giulești

Dintre toți cei 22 de titulari de aseară, Bancu a fost jucătorul cu cel mai mare index InStat, 279, fiind urmat îndeaproape de Andrei Rațiu, autorul golului de 3-1.

Fundașul lui Huesca a primit 273 de puncte pentru prestația sa de aseară, dar cei doi apărători laterali au fost depășiți în topul Instat de .

Intrat pe teren în minutul 64 în locul lui Denis Alibec, atacantul lui Genoa a marcat două goluri prin care a luat caimacul, obținând un index de 285. Asta în condițiile în care împotriva Finlandei, Pușcaș a avut cel mai mic punctaj dintre toți “tricolorii”, doar 167, într-o perioadă de timp aproape identică celei de ieri, 29 de minute.

Bancu, calificativ apropiat și cu Finlanda

Dintre fotbaliștii lui Edi Iordănescu, cel mai mic calificativ InStat l-a primit Deian Sorescu, al cărui index a fost de 200.

În comparație cu partida din Finlanda, de săptămâna trecută, încheiată la egalitate, scor 1-1, și-a păstrat aproape nealterat indexul: la Helsinki, jucătorul lui CS U Craiova a primit 277, cu doar două puncte mai puțin față de meciul cu Bosnia.

Bancu a avut același calificativ împotriva scandinavilor ca și Florin Tănase, autorul golului nostru, dar care nu a fost utilizat niciun minut cu Bosnia de Edi Iordănescu.

Repriza a doua pentru România: mai puțină posesie, mai multe goluri

Ieri, România a avut un procentaj al paselor reușite de 85 la sută, cu trei procente mai mic decât cel din jocul cu Finlanda. În Giulești, “tricolorii” au avut 332 de pase reușite din totalul celor 390, în timp ce la Helsinki, au fost 540 de pase reușite din 611.

La capitolul dueluri câștigate, aseară am stat mai bine decât în Finlanda: 53% față de 50 la sută în confruntarea din urmă cu patru zile. Cu Bosnia, din totalul celor 148 de dueluri în care au fost implicați, jucătorii lui Iordănescu jr. au câștigat 78.

Posesia în partida de ieri a fost echilibrată: 50 la sută pentru fiecare echipă, dar România a controlat jocul clar în prima repriză, cu 61%, iar în partea secundă a scăzut la doar 39 de procente. Paradoxal, în repriza a doua am marcat cele mai multe goluri, iar asemănările cu meciul din Finlanda continuă întrucât și acolo am avut o posesie mai mare în prima parte, 58 la sută, dar în a doua secvență a jocului am punctat, deși posesia a scăzut la 52%.

Multe șuturi, eficiență scăzută când ne ardea buza mai tare

Există un capitol la care România a avut cifre aproape identice în dubla cu Finlanda și Bosnia: cel al șuturilor și al șuturilor pe cadrul porții.

Aseară, au fost șapte șuturi pe țintă din totalul celor 16, iar la Helsinki, au fost șase șuturi pe poartă din 17. Singura diferență a constituit-o eficiența: doar un gol cu nordicii și patru cu Bosnia, când acest amănunt a contat prea puțin.