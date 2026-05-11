„Pușcaș e noul bombardier!”. Șeful lui Dinamo, laude pentru atacant după primul gol marcat

George Pușcaș, 30 de ani, a fost omul decisiv pentru Dinamo în victoria cu FC Argeș, din runda a 8-a a play-off-ului SuperLigii. În a 7-a partidă bifată pentru alb-roșii, atacantul a marcat și a contribuit cu o pasă la golul succesului. Prestația lui ”Puski” l-a făcut pe Andrei Nicolescu să exulte și să spună că acesta e ”noul bombardier” al echipei.

Ce spune șeful lui Dinamo după prestația de excepție a lui George Pușcaș cu FC Argeș: „E noul bombardier!”

Dinamo a trecut de FC Argeș, scor 2-1, în etapa 8 din play-off-ul Superligii. Pe Arcul de Triumf, George Pușcaș a spart gheața pentru ”câini”, în timp ce Adel Bettaieb a restabilit egalitatea pentru trupa din Trivale. În prelungiri, Kennedy Boateng a înscris golul victoriei, după un assist al aceluiași Pușcaș. În urma acestui succes, echipa lui Kopic s-a distanțat la 5 puncte de Rapid în perspectiva ocupării locului 4. Această poziție asigură prezența la barajul de Conference League. FC Argeș rămâne pe locul 6, cu 30 de puncte.

Deși Kennedy Boateng, 29 de ani, a adus toate cele trei puncte pentru Dinamo, . Prestația sa foarte bună l-a făcut pe președintele clubului, Andrei Nicolescu, să-i atribuie deja o poreclă: ”noul bombardier”. Intrat la FANATIK SUPERLIGA, șeful ”câinilor” a ținut să laude întreaga echipă. Apoi, l-a remarcat pe Pușcaș.

„Despre meci vreau să spun că, în contextul în care am fost noi și la câte absențe aveam, e extraordinar ce au făcut băieții. Vreau să-i mulțumesc foarte mult lui Cătă (n.r. Cătălin Cîrjan), că a tras de el și s-a văzut că nu nu poate să joace. Dar a cât a putut, a tras extraordinar și a făcut un meci bun.

Vreau să-i mulțumesc, nici nu știu cum să-l numesc, noul bombardier sau habar n-am, nu știu, lui George (n.r. Pușcaș). A dovedit că e un atacant de clasă și cred că a arătat și arată din ce în ce mai bine. Cred că arată că a fost o alegere bună. Lui Boa (n.r. Boateng) îi mulțumesc pentru caracterul lui și pentru dedicația pe care a făcut-o la finalul meciului, dar pentru caracter, pentru că știam că are acest caracter și pentru toți băieții care au luptat extraordinar și au avut un spirit incredibil. Și cred că venită victoria așa în ultimul minut a fost foarte, foarte plăcută. Cu tensiune, dar foarte importantă”, a punctat Nicolescu.

Cât de important este pentru Dinamo un Pușcaș ajuns în formă maximă: ”Va fi de temut în România și în cupele europene”

, dacă George Pușcaș va ajunge într-o formă fizică și sportivă maximă, el poate fi un atacant redutabil nu doar în România, ci și în perspectiva participării lui Dinamo în cupele europene. ”Câinii” sunt acum pe locul 4, poziție de baraj, dar speră și la un loc pe podium.

„Ne-am bucurat toți pentru el. A dovedit, ieri (n.r. duminică) că este unul din atacanții care în formă fizică normală e un atacant de temut în România și cred că și pentru cupele europene. E extraordinar că suntem o echipă și aici, în cazul lui, alături de mine, de staff-ul medical, cu antrenorul, am luat decizia care acum ne ajută”, mai adaugă oficialul din Ștefan cel Mare.