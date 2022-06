George Pușcaș își face curaj după un nou eșec al naționalei: „Peste trei zile ai un nou meci și nu trebuie să-l abordezi cu capul plecat”

Învinsă la Zenica, 0-1 de Bosnia, România rămâne fără punct și fără gol marcat în . La flash-interviuri, ”tricolorii” s-au arătat dezamăgiți de rezultat, dar deciși să nu renunțe la șansa lor.

”Trebuie să trecem peste acest moment și să nu renunțăm”, spune Pușcaș, unul dintre ghinioniștii de la Zenica

Spre deosebire de primul meci al grupei, ”tricolorii” și-au creat șanse de gol în fața Bosniei. Și, fără îndoială, cea mai mare dintre oportunitățile de la Zenica i-a aparținut lui .

Cel care, în minutul 19, a reușit să dribleze portarul, a trimis către poarta goală, însă prea slab, iar un fundaș al gazdelor a îndepărtat, in extremis, pericolul.

”Am avut două ocazii în prima repriză și puteam să deschidem scorul. Dar acesta este fotbalul. Trebuie să trecem peste. Sper ca pe viitor, atunci când vom avea ocazii, să reușim să le fructificăm mai repede și să trecem la conducerea jocului.

Acum nu mai avem ce face. Trebuie să trecem peste acest moment și să nu renunțăm”, au fost primele concluzii ale atacantului.

În opinia sa, trupa lui poate obține rezultate. ”Trebuie să fim o echipă, fiecare să dăm ce avem mai bun pe postul pe care jucăm, și așa vor apărea rezultatele.

Trebuie să trecem foarte repede peste acest meci. Acesta este fotbalul, mai ales când jucăm din trei în trei zile. Câștigi, pierzi, peste trei zile ai un nou meci și nu trebuie să-l abordezi cu capul plecat”.

Andrei Burcă: „Puteam să fiu erou. Din păcate, am ratat!”

O altă ocazie mare, la Zenica, consemnată tot în prima repriză, i-a aparținut fundașului campioanei CFR Cluj, Andrei Burcă. Iar acesta nu și-a ascuns tristețea.

”Suntem foarte dezamăgiți! Am făcut un meci mult mai bun, consider că am avut mai multe ocazii și am fost peste Bosnia chiar dacă am jucat în deplasare.

În schimb, am avut parte de același deznodământ. Am pierdut, iar acest lucru trebuie să ne dea de gândit. Iar pe viitor să nu mai luăm gol. Căci, până la urmă, nici n-a fost ocazie. A fost o centrare șutată, bâlbâiala aceea acolo…

Dar trebuie să ridicăm capul. Pentru că nu se poate la infinit să jucăm bine, așa cum am jucat în această seară, și să nu reușim să aducem cele trei puncte”, au fost primele sale impresii.

Întrebat despre faza din care putea deschide scorul, a fost tranșant: ”Am vrut să dau lângă bară și când am văzut că se duce pe lângă poartă am înnebunit. Văzusem singurul culoar liber. Puteam să fiu erou, în schimb am ratat. Din păcate, am și luat gol. Măcar dacă era 0-0, era altceva”.

Burcă rămâne însă optimist după prestația de la Zenica. ”Consider că Bosnia este cel mai valoros adversar din grupă și am făcut un joc bun împotriva lor. Acum ne așteaptă două meciuri acasă și trebuie să scoatem maximum dacă vrem să emitem pretenții la a urca în clasament.

Finlanda este o echipă bună, agresivă, puternică, dar dacă vom avea aceeași atitudine precum în această seară este imposibil să mai ratăm atât”, a spus fundașul campioanei.

„Am jucat stilul lui Dan Petrescu, succes cu 1-0”, a fost radiografia lui Mateo Susic, fundașul lui CFR Cluj

Printre adversarii tricolorilor de la Zenica s-a aflat și Mateo Susic, fundașul celor de la CFR Cluj. ”Pentru noi a fost bine, am câștigat, sunt foarte fericit. Când câștigi, meriți. Trebuie să marchezi, noi am făcut-o, așadar am meritat.

Am tremurat la ocaziile României. Au fost oportunități mari. Prima, cea a lui Pușcaș, singur cu portarul. Dar asta este. Am jucat stilul lui Dan Petrescu, succes cu 1-0, și am luat cele trei puncte”, a fost concluzia bosniacului.