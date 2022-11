Puștii Barcelonei scriu istorie în ”La Furia Roja”. Gavi a bătut recordurile lui Fabregas și Raul

La zece ani după ultimul triumf major, Spania a venit la Cupa Mondială din Qatar decisă să deschidă o nouă epocă importantă din istoria sa. De nevoie, dar și pentru că așa și-a dorit, Luis Enrique a schimbat liniile. Și, pentru moment, schimbarea produce efecte la capitolul recorduri.

Greu de spus care este garnitura standard pe care va miza Luis Enrique în meciurile în care va avea adversari cu ștaif. Și în ce măsură va miza, acolo, la mijloc, pe ”tridentul” lui FC Barcelona, cu Busquets și mânjii Pedri și Gavi.

Nu este exclus să o facă. Cu atât mai mult cu cât cei doi puști au probat deja, și nu o dată, că au capacitatea de a evolua la înălțime în confruntările de calibru.

Până una alta însă, Spania a avut parte, la debutul în Qatar, de . Măcar pe hârtie, pentru că am văzut ce au pățit Argentina și Germania. Și, .

Astfel că linia de trei despre care vorbeam a constituit ”nucleul” median al echipei. Prilej pentru Gavi să mai bifeze un record de precocitate.

El era deja cel mai tânăr jucător care a evoluat vreodată pentru națională. Căci a debutat, contra Italiei, pe 6 octombrie 2021, la doar 17 ani și 62 de zile.

Tot el este și cel mai tânăr marcator al La Roja. Cu reușita din meciul cu Cehia (5 iunie 2022), pe când avea 17 ani și 304 zile. Iar acum, la 18 ani și 100 de zile, devine lider în ierarhia precocității și pentru spaniolii care au evoluat la națională.

Precedenta performanță îi aparținea lui Cesc Fabregas. Cel care evolua, contra Ucrainei, pe 14 iunie 2006, la 19 ani și 41 de zile. Și este urmat, după meciul de astăzi, de Pedri. Pentru care debutul la Cupa Mondială are loc cu două zile înainte de a împlini 20 de ani.

Iar dacă am vorbit despre recordul lui Gavi, să spunem că dintr-o acțiune a sa s-a născut o reușită istorică pentru naționala Spaniei. Este vorba despre primul gol, marcat de Olmo, un alt jucător crescut de La Masia, în minutul 11.

Este cel cu numărul 100 pentru naționala iberică la Campionatele Mondiale. Prima i-a aparținut lui José Iraragorri, cel care marca, pe 27 mai 1934, pe arena Luigi Ferraris din Genova, la Mondialul din 1934.

Nu a fost totul. Spuneam că Gavi era deja cel mai tânăr jucător din istorie care a marcat pentru naționala Spaniei. Ei bine, acum deține performanța și la Mondiale. După reușita de 5-0, din minutul 74. Depășind recordul stabilit de Raul, care marca, împotriva Nigeriei, pe 13 iunie 1998, la 20 de ani și 351 de zile.

Gavi este și al treilea în ierarhia celor mai tineri marcatori din istoria Cupei Mondiale. Pele continuă să dețină prima poziție. El izbutind să înscrie la 17 ani și 239 de zile, pe 19 iunie 1958, în meciul Brazilia – Țara Galilor 1-0.

