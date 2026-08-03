Puștii Farului au făcut ce au vrut cu apărarea FCSB! Cum s-a descurcat Batubinsika la debutul în tricoul „roș-albastru”

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O nouă seară complicată pentru FCSB. Defensiva roș-albaștrilor a avut serios de suferit în meciul cu Farul Constanța, din etapa a treia a SuperLigii României. Marius Baciu a mizat în centrul apărării pe Dylan Batubinsika, însă noul fundaș al formației bucureștene nu a reușit să schimbe impresia de haos din defensivă.

FCSB, repriză de coșmar cu Farul. Defensiva, făcută șah-mat de puștii lui Sabău

În acest debut de sezon, FCSB a avut probleme uriașe în faza de apărare. Letonii de la Auda au înscris nu mai puțin de șapte goluri în dubla manșă din turul doi preliminar al UEFA Conference League. Nici în campionat lucrurile nu au arătat mai bine.

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În meciul cu Farul, din etapa a treia a SuperLigii, FCSB a avut mari bătăi de cap cu tinerii jucători ai formației constănțene. Aceștia au găsit de multe ori spații în defensiva roș-albaștrilor și au profitat de nesincronizările din apărare,

Cum s-a descurcat Dylan Batubinsika la debutul pentru FCSB

undașul adus din Grecia a părut nesigur în centrul apărării. Congolezul nu a comis greșeli flagrante, însă în prima repriză a avut doar o singură intervenție defensivă cu adevărat reușită. A câștigat majoritatea duelurilor și a pasat corect, dar a părut de multe ori cu un pas în urma atacanților Farului. În partea secundă, Iustin Docaru a trecut de congolez cu o ușurință ieșită din comun. Doar intervenția lui Matei Popa l-a salvat pe noul fundaș al roș-albaștrilor.

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Alunecări/ reușite 1/0

Intercepții: 1

Recuperări: 7

Dueluri/ câștigatte: 8/9

Faulturi: 1

Pase/ reușite: 91/ 86

Dawa, în schimb, a fost și mai absent în apărare. Fundașul camerunez nu a fost implicat în niciun duel în prima repriză, semn că s-a apărat prea pasiv. În partea a doua a reușit să înscrie în poarta adversă și a fost ceva mai solid în jocul defensiv. De asemenea, Ricardo Pădurariu, unul dintre jucătorii lăudați de Gigi Becali în ultima perioadă, a fost depășit cu ușurință în mai multe faze de adversari.