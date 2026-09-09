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Eric Porstner este un fundaș stânga de 19 ani legitimat la Nurnberg, formație antrenată de legendarul Miroslav Klose, ce ocupă locul doi în liga secundă din Germania și este văzută drept una dintre pretendentele la promovare în acest sezon. .

Cine este Eric Porstner, fotbalistul cu mamă româncă de la Nurnberg

Eric Porstner este foarte puțin cunoscut publicului din România. . Cu toate acestea, Porstner și-a primit șansa în vară și a profitat din plin de ea. A devenit titular la Nurnberg în acest start de sezon și este unul dintre cei mai apreciați tineri jucători din eșalonul secund.

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Fundașul s-a făcut remarcat încă din prima etapă. Nurnberg a învins-o fără drept de apel, acasă, pe Dynamo Dresda, scor 3-0, iar tânărul fotbalist a fost inclus în echipa etapei. Două etape mai târziu, fotbalistul cu mamă româncă a oferit o pasă de gol în victoria echipei sale, tot acasă, contra celor de la Arminia Bielefeld, scor 4-1.

Evoluțiile tot mai solide l-au transformat în titular incontestabil la Nurnberg, acolo unde Miro Klose nu-și regretă alegerea. Nurnberg ocupă locul 2 în 2. Bundesliga, cu 10 puncte adunate în primele patru runde, fiind devansată doar de colosul Hertha Berlin, care are maximum de puncte.

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Eric Porstner este fundaș stânga de meserie, dar poate evolua și mai avansat în bandă, dar și fundaș central de picior stâng. Îl ajută foarte mult constituția atletică. Măsoară 1,86 metri, dar este și extrem de rapid. Site-ul oficial al Bundesligii l-a înregistrat cu o viteză maximă de 35,64 km/h în acest sezon. În primele patru jocuri, a adunat 42,1 kilometri parcurși, 71 de sprinturi și 28 de dueluri câștigate. Pentru a avea un termen de comparație, „Supersonic” Rațiu a atins o viteză de 35,8 km/h la Rayo Vallecano, fiind unul dintre cei mai rapizi jucători din Europa.

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Crescut și șlefuit la Nurnberg

Eric Porstner este un jucător născut și crescut la Nurnberg. A început fotbalul la SC Eltersdorf, a trecut prin academia rivalei Greuther Furth, iar în 2018, la 11 ani, a ajuns în academia celor de la Nurnberg. Fotbalistul a parcurs toate etapele de juniorat, iar în 2024, clubul i-a oferit primul contract de profesionist. La doi ani distanță, Miroslav Klose și „secundul” Javier Pinola l-au transformat într-un jucător indispensabil primei echipe.

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Cota sa de piață a crescut în ultimele luni. Dacă în urmă cu 11 luni era cotat la 200.000 de euro, conform transfermarkt.de, acum este evaluat la 500.000 de euro. În continuare, fotbalistul este monitorizat cu atenție de platforma germană, iar cota sa ar putea înregistra o nouă creștere.

A debutat la seniori în stagiunea precedentă, pe 9 mai 2025, fix în ziua în care împlinea 18 ani, într-un Nurnberg – Koln, scor 1-2, jucat cu tribunele arhipline.

Eric Porstner ar vrea să joace pentru România

În toamna anului trecut, Eric Porstner a stat de vorbă cu un cunoscut scouter român, Alex Pilder, și i-a transmis acestuia că este dispus să joace pentru naționala României, deși, la acel moment, nimeni din cadrul Federației nu îl contactase în acest sens.

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Până în acest moment, Eric Porstner nu a bifat nicio selecție pentru naționalele de juniori ale Germaniei, țara tatălui său, astfel că nu a fost pus în situația de a alege între cele două națiuni pe care le-ar putea reprezenta. Chiar și în cazul în care ar fi evoluat pentru Germania la nivel juvenil, o eventuală schimbare de națională ar fi fost posibilă în anumite condiții. Rămâne de văzut dacă fotbalistul aflat acum pe val își păstrează dorința de a reprezenta România și dacă, între timp, cineva din cadrul Federației Române de Fotbal i-a luat pulsul.

„Nu există niciun indiciu care să-l lege de România, însă, fiind în discuții cu jucătorul de doi ani, știu despre interesul și dorința lui de a fi luat în considerare de România. Acum sper și cred că ar putea fi momentul potrivit pentru a se face un pas în această direcție”, a transmis scouterul care a colaborat, printre altele, cu Dinamo, FRF, dar și Olympic Charleroi.