Puștiul care a decis FCSB – Slobozia 0-1 a fost „descoperit” de Mitică Dragomir: „L-am văzut la terenurile lui Țiriac”

Dumitru Dragomir a dezvăluit, în direct la „Profețiile lui DON Mitică”, că îl știe pe Raul Rotund încă de când era mic, de când evolua pe terenurile lui Ion Țiriac.
Iulian Stoica
11.08.2025 | 17:20
Dumitru Dragomir, detalii despre cariera lui Raul Rotund. Sursă foto: Colaj Fanatik

FCSB a pierdut în fața Unirii Slobozia, în etapa a 5-a din SuperLiga, unicul gol al partidei fiind marcat de Raul Rotund. Jucătorul este împrumutat de la Dinamo, iar Dumitru Dragomir susține că îl știe încă de când era mic.

În ciuda faptului că s-a impus în fața Dritei, forma FCSB-ului nu și-a revenit complet. Roș-albaștrii au cedat în fața Unirii Slobozia, în etapa a 5-a din SuperLiga, Raul Rotund fiind unicul marcator al partidei.

În cadrul „Profețiilor lui DON Mitică”, Dumitru Dragomir a dezvăluit că îl știe pe Raul Rotund încă de când era mic și că e sigur că jucătorul va ajunge important în campionatul României. Un alt fotbalist „descoperit” de fostul șef de la LPF este Cristi Ignat, fundașul de la Rapid fiind accidentat în acest moment.

Horia Ivanovici a abordat subiectul și a amintit de declarațiile lui Andrei Nicolescu: „Zice Nicolescu – ‘Neapărat, să nu uit, vreau să îl felicit pe jucătorul nostru de la Slobozia, pe Rotund, care i-a dat gol FCSB-ului. Pe lângă faptului că este al nostru, am văzut și la declarații că este câine până la moarte. De asemenea jucători avem nevoie’”.

„Îl știu pe Rotund de când era mic! L-am văzut la terenurile lui Țiriac”

Dumitru Dragomir a reacționat cu promtitudine: „E foarte talentat, îl știu de mic. Eu mă mai duc la juniori la Dinamo și stau în tribună și mă uit. Mai văd câte unul valoros și îmi dau cu părerea.

De exemplu, așa cum a fost Ignat de la Rapid, s-a accidentat săracul. Am știut de la 13 ani că va ajunge fotbalist. Pe Rotund l-am văzut tot acolo, la terenurile lui Țiriac din Pantelimon.

L-am remarcat acolo, am văzut că știe cu mingea. El lovește foarte bine mingea și e arțăgos, va fi un jucător bun pentru prima ligă”, a declarat Dumitru Dragomir la „Profețiile lui DON Mitică”.

