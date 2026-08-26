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Puștiul care a marcat de patru ori într-un meci visează să ajungă la Real Madrid. Ce a spus despre plecarea de la Dinamo

Puștiul de 18 ani care a marcat de patru ori în victoria cu 5-1 de la Chiajna a vorbit despre plecarea de la Dinamo și marele său obiectiv. Ce a declarat acesta.
Alex Bodnariu
26.08.2026 | 08:38
Pustiul care a marcat de patru ori intrun meci viseaza sa ajunga la Real Madrid Ce a spus despre plecarea de la Dinamo
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Ianis Doana a făcut spectacol în Liga 2! Patru goluri în 46 de minute. Foto: SportPictures
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Ianis Doana a fost omul etapei în Liga 2. Puștiul de doar 18 ani a reușit un „poker” pentru Poli Timișoara. Mijlocașul ofensiv a marcat de patru ori în victoria categorică, scor 5-1, obținută pe terenul Concordiei Chiajna.

Ianis Doana a făcut spectacol în Liga 2! Patru goluri în 46 de minute

Tânărul fotbalist a avut nevoie de numai 46 de minute pentru cele patru goluri. Doana a profitat de aproape fiecare oportunitate și a făcut diferența în ofensiva bănățenilor. A arătat viteză, execuții bune și o eficiență impresionantă pentru un jucător de 18 ani.

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Doana a aparținut de Dinamo și a mers inclusiv în cantonamentul primei echipe, însă concurența pentru un loc în lot era foarte mare. Bucureștenii au decis să-l cedeze definitiv la Poli Timișoara, pentru ca puștiul să aibă șansa de a juca meci de meci și de a continua să crească, așa cum Andrei Nicolescu a explicat în detaliu la FANATIK.

Ianis Doana, mesaj după ce a dat patru goluri într-un meci: „Trebuie să fiu cu picioarele pe pământ”

Primele semnale arată că alegerea a fost una inspirată pentru fotbalist. La Timișoara a primit minute, iar răspunsul său a venit imediat pe teren. Tânărul jucător a vorbit despre reușitele sale din meciul cu Chiajna și a dezvăluit că visează să ducă formația bănățeană în SuperLiga României.

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„M-am bucurat, vă dați seama. Am devenit mai încrezător, acum că am putut obține o victorie atât de importantă pentru Poli Timișoara. Sunt trei puncte importante. Dar nu e vorba doar de mine, ci de întreaga echipă. Sunt conștient că trebuie să fiu cu picioarele pe pământ și sper să continuăm pe linia victoriilor. Clar, promovarea în Liga 1. Este visul cel mai important pe care vrem să-l vedem realitate.

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La Reșița am crescut, acolo am semnat primul contract de fotbalist profesionist, cu domnul Cristi Bobar. Destinul a făcut să lucrăm din nou împreună. Dinamo? Nu știu ce a fost, de ce n-am rămas. Impresarul meu, domnul Ciprian Giurcă, a vorbit cu domnul Dan Alexa, antrenorul lui Poli, apoi am vorbit cu domnul Dinu Bara de la Timișoara, apoi… Mi-a fost clar că locul meu este aici, la Timișoara.

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M-am adaptat foarte repede, mai ales datorită colegilor, care m-au ajutat enorm. Și conducerea m-a ajutat foarte mult. Și domnul Alexa este aproape de mine, îmi dă sfaturi. Echipa mea preferată din străinătate este Real Madrid. Sper să ajung cândva să joc la nivelul cel mai important din fotbal”, a declarat Ianis Doana, conform GSP.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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