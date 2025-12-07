Sport

Puştiul minune al Craiovei, distrus după meciul cu CFR Cluj! A plâns minute în şir pe bancă. Video exclusiv

Unul dintre jucătorii de viitor ai Craiovei a plâns în hohote după U Craiova - CFR Cluj 1-1. Tânărul fotbalist a greșit la golul ardelenilor, însă a fost încurajat de staff și de Peluza Nord
Ciprian Păvăleanu, Tibi Cocora
07.12.2025 | 22:49
Pustiul minune al Craiovei distrus dupa meciul cu CFR Cluj A plans minute in sir pe banca Video exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
David Matei a izbucnit în plâns la finalul partidei, după ce a greșit la golul egalizator al lui CFR Cluj. Foto: FANATIK
David Matei a fost adus la începutul acestui sezon de la Steaua București, iar tânărul mijlocaș începe să arate din ce în ce mai bine în tricoul oltenilor. În remiza contra lui CFR Cluj, el a fost cel care a pierdut balonul la golul marcat de Louis Munteanu, iar la finalul partidei a izbucnit în plâns.

David Matei, în lacrimi după U Craiova – CFR Cluj 1-1. Puștiul minune al oltenilor a greșit decisiv la gol

Universitatea Craiova a dominat copios pe „Ion Oblemenco” împotriva lui CFR Cluj, iar jucătorii de atac au ratat numeroase ocazii din situații extraordinare. Cu toate acestea, despre ratările atacanților se vorbește mai puțin, însă greșelile în defensivă ies mult mai mult în evidență.

David Matei, puștiul minune al Craiovei, a pierdut mingea, iar acest lucru s-a văzut imediat pe tabelă. Louis Munteanu a marcat, iar scorul final a fost 1-1, deși oltenii au avut o mulțime de ocazii să treacă din nou în avantaj. Cuprins de vină, David Matei a izbucnit în plâns imediat după fluierul de final.

Tot stafful a încercat să-l încurajeze pe tânărul fotbalist, iar Peluza Nord a Universității Craiova i-a scandat numele timp de secunde bune pentru a-i ridica moralul. Matei i-a aplaudat pe fani în timp ce ochii săi erau inundați de lacrimi.

Universitatea Craiova, oprită de Otto Hindrich

Dacă un om de la CFR Cluj trebuie să fie lăudat pentru acest punct obținut de „feroviari” pe „Ion Oblemenco”, Otto Hindrich este acela. Tânărul portar al lui Daniel Pancu a avut de apărat 11 șuturi trimise de olteni pe spațiul porții și a cedat o singură dată.

Singurul care l-a învins pe Hindrich duminică seară a fost Tudor Băluță, însă portarul lui CFR Cluj nu a avut absolut nicio șansă la execuția sa, după ce mingea trimisă de mijlocașul oltenilor a lovit mai întâi bara laterală, după care a intrat în plasă. Trebuie spus că ardelenii au scăpat cu un singur gol atât datorită calității portarului lor, cât și din cauza inexactității craiovenilor la finalizare, care au trimis de mai multe ori în blocajul fundașilor sau pe lângă poartă din situații clare de gol.

David Matei a izbucnit în lacrimi la finalul partidei U Craiova - CFR Cluj 1-1

