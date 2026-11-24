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Spania este una dintre țările cu cele mai mari comunități de români care au emigrat. Astfel, o parte dintre posibilele talente ale fotbalului românesc s-au mutat în Peninsula Iberică. Totuși, există și cazuri în care fotbaliștii nu își lasă originile deoparte și vor să reprezinte țara de proveniență a părinților lor.

Fundașul de la Real Madrid a ales definitiv naționala României

Printre jucătorii care au luat această decizie se numără și puștiul-minune din academia lui Real Madrid, Edu Corlat. FANATIK a stat de vorbă cu tatăl său, care a mărturisit că tânărul fotbalist a luat decizia de a reprezenta România fără să stea pe gânduri. Mai mult, Edu Corlat poate fi un câștig pe termen lung pentru ”tricolori”, întrucât nu ia în calcul varianta de a juca pentru Spania în viitor.

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”El are prieteni spanioli, dar el a ales România. A ales din prima, fără să stea pe gânduri, atunci când a fost chemat la naționala României. Avea opțiune să se ducă la Spania, dar nu s-a dus. (n.r. – Este răspunsul final?) Exact. El a vrut la România. A decis el și cred că este o decizie foarte bună”, a spus Tudorel Corlat, tatăl lui Edu, pentru FANATIK.

Edu Corlat a fost selecționat pentru prima dată la selecționata României, în 2024, la categoria de vârstă sub 16 ani. Acolo, fundașul central din academia lui Real Madrid a strâns nouă selecții. Ulterior Edu Corlat a îmbrăcat tricoul naționalei U17 de 10 ori și a marcat un gol, în partida din calificările pentru CM U17, contra Azerbaijanului, 5-1. La turneul final din Qatar, a fost integralist în .

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Edu Corlat joacă pentru Real Madrid

Născut la Madrid, fotbalistul cu origini române și-a legat junioratul de echipe din capitala Spaniei. După ce s-a inițiat în fotbal la Mosquardo, a fost transferat de rivala locală a ”galacticilor”, Getafe. Ulterior, , în momentul în care mai multe cluburi se luptau pentru el.

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”A fost o bucurie foarte mare, dar el a ales, pentru că la Getafe era bine. El a ales pentru că a avut oferte și din alte părți, dar a ales Real Madrid. (n.r. – Cine l-a adus la Real Madrid) Un scouter al clubului. S-a adaptat foarte bine. Este o satisfacție mare, pentru că el a lucrat”, a continuat tatăl lui Edu Corlat.