Putea ajunge la AS Roma, dar își continuă cariera în Liga 2! Cu cine a semnat fostul jucător al lui Dinamo

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La 4 luni după despărțirea de Real Aviles, formație din divizia a treia a Spaniei, Ricardo Grigore (27 de ani) a semnat cu Metaloglobus București. Anunțul oficial cu privire la fostul jucător al lui Dinamo, care a fost aproape de un transfer la AS Roma în 2019, a fost făcut de gruparea din Liga 2 înainte de meciul cu CSC Dumbrăvița.

Ricardo Grigore a semnat cu Metaloglobus București

Ricardo Grigore a semnat cu Metaloglobus București, anunțul oficial fiind făcut sâmbătă de fosta prim-divizionară, înainte de . Deși nu a mai jucat într-o partidă oficială de aproape 8 luni, fostul fundaș al lui Dinamo a fost inclus de antrenorul Ianis Zicu în lotul pentru acest joc.

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Grigore era liber de contract din vară, după despărțirea de Real Aviles, formație din a treia divizie a Spaniei. Fundașul a evoluat în 5 meciuri în returul sezonului precedent, ultimul dintre ele fiind cel cu CF Talavera de pe 14 martie. Fostul internațional de tineret a jucat în doar 15 meciuri oficiale în ultimii doi ani, după plecarea de la Dinamo. Înainte de a semna cu Real Aviles, apărătorul mai evoluase pentru Eldense, grupare din divizia secundă a Spaniei, și CS Tunari.

Ricardo Grigore a ratat un transfer la AS Roma în 2019

a debutat la prima echipă a lui Dinamo în 2018, cu puțin timp înainte de a împlini 19 ani, iar fundașul a impresionat în primul său an în tricoul „câinilor”. În 2019, AS Roma era pregătită să ofere 700.000 de euro în schimbul apărătorului, însă mutarea nu s-a concretizat și acesta a rămas la Dinamo.

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În sezonul 2022-2023, pe care Dinamo l-a petrecut în Liga 2, Grigore a fost împrumutat la două prim-divizionare, FC U Craiova și Petrolul, evoluând în doar 13 partide pe parcursul stagiunii. Revenit la Dinamo în 2023, fundașul nu a reprezentat o variantă importantă pentru Zeljko Kopic și s-a despărțit de echipă în vara lui 2024, după expirarea contractului. Ricardo Grigore a îmbrăcat tricoul României la nivel U17, U19 și U21, iar în 2021 a fost ales de Mirel Rădoi în lotul pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo.