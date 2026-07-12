Putea evita accidentul mortal! Ce a postat Adrian Rus „Sinner” cu trei săptămâni înainte de incidentul groaznic

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Motociclistul român Adrian Rus „Sinner” a murit sâmbătă, 11 iulie, la vârsta de 44 de ani. Acesta a fost implicat într-un accident teribil petrecut în timp ce participa la o competiție în Cehia. Motocicleta lui Rus a izbit-o în plin pe cea a austriacului Philipp Steinmayr, care a întâmpinat o problemă tehnică încă de la start și a decedat la rândul său în urma accidentului. Pe 21 iunie, cu 3 săptămâni înainte de incidentul în care și-a pierdut viața, Rus dezvăluia pe rețelele sociale că se gândea la retragere.

Ce a postat Adrian Rus „Sinner” cu trei săptămâni înainte de accidentul înfiorător

Pe 21 iunie, Adrian Rus, poreclit „Sinner”, a făcut o postare amplă și emoționantă pe pagina sa de , la aproximativ o săptămână după ce participase la a doua etapă a Alpe Adria International Motorcycle Championship, care avusese loc în Ungaria, pe circuitul Pannonia Ring. Motociclistul a mărturisit că se gândea la retragere după mai multe evoluții dezamăgitoare. Acesta și-a modificat radical punctul de vedere însă, după ce și-a schimbat motocicleta, fiind sfătuit de renumitul pilot Ionel Pascotă.

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„Primul viraj și era să ies în iarbă. Dar… nu pe exterior, la… interior. Să vă explic. Când vine vorba de pilotajul unei motociclete pe pistă, există niște tehnici aplicabile. Când aplici una, mobra (n.r. motocicleta) face cumva. Dacă mai aplici încă o tehnică, se accentuează acel ceva. Dacă aplici toată tehnica și mobra răspunde corect… ajungi în iarbă la interior dacă nu ai viteza corespunzătoare. Adică ai intrat prea încet pentru tehnica aplicată.

Sunt greu de explicat cuiva din afară trăirile mele din acea secundă… În ultimii doi ani și jumătate de frustrări și îndoieli asupra abilităților mele de a ști să pilotez o motocicletă de curse, eu ajunsesem inclusiv să mă gândesc la faptul că trebuie să mă retrag… Secunda aia mi-a dat de înțeles că universul poate a zis ‘Hai, mă, că l-am chinuit destul pe fraier, dă-i aer’. Au urmat 6-7 tururi în care și când greșeam chestii pe care le credeam flagrante, tot mergeam mai tare decât best-ul meu de cu un an înainte…”, mărturisea .

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Cum s-a încheiat ultima poveste postată de Adrian Rus „Sinner” pe rețelele sociale

Apoi, „Sinner” a dezvăluit că a înregistrat un timp excelent pe noua motocicletă, performanță care l-a surprins enorm. „Ireal. Atenție. Final de sesiune… timpul: 2:00.9. Râdeam și plângeam ca un schizofrenic. Scăzusem 3 secunde față de motocicleta mea, pe care două zile am zis că nu mai știu ce să fac, și 2 secunde față de best-ul meu de anul trecut…

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Ajung la boxe. Ionel spune ‘Ți-am zis că-i mobra de vină…’. Ridic viziera: ‘Sa mă bată mama.. încă două zile cu asta și fac 58.5…jur, ireal!’ Mă opresc aici că dacă mai descriu și cursele, ajunge saga și deja mi-a ieșit un roman foileton”, spunea la acel moment pilotul român. Din nefericire, .