Putea fi evitată moartea lui Liam Payne? Declarațiile care pot duce la o răsturnare de situație în tragedia momentului

Moartea lui Liam Payne, fostul membru al trupei One Direction, a provocat un șoc la nivel internațional. Artistul a căzut de la balconul hotelului unde era cazat, miercuri, 16 octombrie 2024, în Buenos Aires, capitala Argentinei, în vacanța pe care o planificase acolo.

Moartea lui Liam Payne, accident sau sinucidere?

În mod suspect s-a produs căzătura, căci anchetatorii iau în calcul inclusiv faptul că s-ar fi sinucis.

ADVERTISEMENT

Despre problemele sale emoționale, Liam Payne a vorbit în repetate rânduri, însă nimeni nu a luat în seamă la modul serios plângerilor și semnalele pe care interpretul le dădea. Liam a recunoscut, la un moment dat, că după destrămarea formației din care a făcut parte a avut gânduri sinucigașe.

În anul 2019, Liam Payne a început să expună în fața publicului care sunt părțile urâte cu care poate veni faima. Într-un interviu acordat pentru publicația The Guardian, cântărețul a spus cât de mult îi poate afecta pe artiști celebritatea. „Să atingi mii de persoane, care îți spun că te apreciază… Iar apoi să ajungi singur într-o cameră de hotel dintr-o țară unde nu poți să ieși singur nicăieri… Ce poți să faci? Minibarul e mereu la îndemână”, a spus Liam Payne. A făcut, aici, referire la faptul că mulți muzicieni se refugiază, în astfel de momente, în alcool sau alte vicii.

ADVERTISEMENT

Succesul muzical s-a fâsâit, iar popularitatea lui a fost alimentată doar de tabloide

Destrămarea trupei One Direction pare să fi fost începutul sfârșitului, din punct de vedere emoțional, pentru Liam, notează Spunem asta deoarece, încă de la înființarea trupei, fiecare membru al bandului a avut rolul său bine stabilit. În momentul în care băieții au luat-o pe drumuri separate, lucrurile s-au complicat pentru unii dintre ei. Au fost nevoiți să se vândă ca artiști solo. Dacă Harry Styles și Zayn Malik au reușit să se salveze din punct de vedere artistic, succesul nu a mai fost, însă, atât de fulminant și pentru Liam Payne.

În anul 2019, Liam a lansat primula album solo. De atunci nu a mai scos nimic pe piață. Din păcate, piesele lui nu a avut cine știe ce succes. Desigur, cu excepția single-ului ”Strip that Down” din anul 2017.

ADVERTISEMENT

Tot în 2019, anul în care Liam Payne dădea semne clare de depresie și anxietate, lucru confirmat, se pare, de faptul că în camera din hotelul unde a murit au fost găsite pastile ce făceau parte dintr-o schemă de tratament, artistul a făcut alte declarații interesante. Dacă le punem în lumina tragediei de azi, ne dăm seama că britanicul n-a fost fericit în ultimii ani. Asta, în ciuda bucuriei pe care o afișa în mediul virtual.

Liam Payne a cochetat cu sinuciderea: „Am noroc să fiu aici”

În noiembrie, anul pomenit, Liam a fost invitat în emisiunea lui Ant Middleton, un fost soldat care îi ducea pe faimoși în diferite locuri pentru dialoguri profunde. Liam a mărturisit, atunci, că în punctul culminant al carierei sale, s-a gândit la sinucidere. „Dacă judec niște lucruri care mi s-au întâmplat, am noroc să fiu aici”, este confesiunea făcută de artist.

ADVERTISEMENT

„Sunt momente în care la nivelul ăsta de singurătate te poți întreba: se va termina asta într-o bună zi? Asta aproape că m-a omorât de câteva ori”, a completat Liam Payne.

Liam a ascuns foarte bine nefericirea: „Am devenit un om pe care nu-l mai recunoșteam”

După ce trupa One Direction s-a desființat, Payne a făcut terapie pentru a-și reveni psihic. A fost sub tratament psihologic timp de doi ani. E drept, chiar dacă muzical nu a mai excelat, Liam a fost pe prima pagină a ziarelor după dispariția One Direction. A devenit relevant pentru chestiuni legate de viața personală. A fost disecată aproape zilnic relația pe care o avea cu Cheryl Cole. Femeie cu care a făcut și un copil. Ulterior, de care s-a despărțit după ce și-au dat seama că nu mai au nimic de-a face unul cu celălalt. Popularitatea lui a fost ținută pe linia de plutire și pentru că a devenit imaginea Hugo Boss. Pentru celebrul brand a pozat inclusiv în costumul lui Adam.

La câțiva ani după primele semne date că ceva nu e bine cu el, Liam Payne a făcut alte mărturisiri emoționante. În anul 2021, în podcastul „The Diary of a CEO”, s-a întrebat cât de jos poate coborî o stare de nefericire. „Sunt foarte bine ascunzând asta (n. red.: se referea la depresie, nefericire). Am avut nevoie de timp pentru mine, pentru că, în realitate, am devenit un om pe care nu-l mai recunoșteam”, spunea Liam Payne.

Să fi fost nunele lui predestinat pentru sfârșitul pe care l-a avut? Payne se pronunță la fel precum cuvântul „Pain”. În engleză: durere.