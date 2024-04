Putea fi salvată Naomy? Ce i-a propus Nikita înainte să moară: „Mă simt vinovată”

Naomy a încetat din viață la vârsta de 47 de ani, într-un spital din Germania, iar Nikita își pune acum cenușă în cap, pentru că, susține vedeta, ar fi putut s-o salveze!

Naomy putea fi salvată? Nikita a vrut să îi ofere o viață mai bună, în urmă cu 7 ani, dar artista a refuzat

În exclusivitate pentru FANATIK, Nikita dezvăluie când a vorbit ultima oară cu Naomy, dar și ce propunere i-a făcut artistei transgender pentru a-și schimba viața.

ADVERTISEMENT

Se întâmpla în 2017 când Nikita încă se afla în Spania și tocmai câștigase ceva bănuți la Loteria de Navidad (Loteria Crăciunului, organizată an de an la finalul anului).

Nikita a vorbit cu Naomy atunci și i-a spus că o așteaptă la ea, în Spania, ba chiar i-a trimis bani să o ajute. Cântăreața n-a mai ajuns la ea, iar Nikita spune că dacă ar fi acceptat, altfel ar fi stat lucrurile acum.

ADVERTISEMENT

„Sigur nu murea lângă mine”

„Mă simt vinovată că nu am luat-o lângă mine, în Spania. După ce am câștigat la Loto, am vorbit cu ea. I-am trimis bani să vină, dar nu a mai venit. Ea, săraca, a fost abandonată, chinuită, sclavagizată, fără nicio putere…

Eu am tot luptat pentru mine. Nici eu nu am avut o soartă ușoară, dar am reușit în cele din urmă. Ea dacă lupta cu adevărat putea mai mult. Îmi pare rău că nu m-a ascultat, ea acum era bine. Nu murea.

ADVERTISEMENT

Eu eram în 2017 când am vorbit ultima oară cu ea, câștigasem la loteria spaniolă. Ea m-a contactat pe Facebook să o ajută, că era bolnavă. I-am trimis bani prin Western Union să vină la mine. Din păcate, n-a mai sosit. Mă simt vinovată că nu am insistat nici eu să vină, dacă venea în Spania sigur nu murea lângă mine. Îmi pare nespus de rău, am aprinsi și lumânări pentru ea”, a declarat Nikita, în exclusivitate pentru FANATIK.

Misterul privind moartea lui Naomy continuă să dăinuie, căci nu se știe exact care este cauza decesului ei. de FANATIK, se pare că renumita artistă trans se confrunta cu probleme de sănătate de mai multă vreme,

ADVERTISEMENT

Vedetele care ar fi umilit-o pe Naomy, arătate cu degetul

Prietenele lui Naomy au făcut un apel public, de curând, să o poată aduce în țară pe artistă, din Germania, dat fiind că nu sunt tocmai mici costurile de repatriere. Situația e una destul de complicată și la acest capitol. Naomy nu mai are nicio rudă care să facă demersurile pentru ea.

Mai multe organizații nonguvernamentale de apărare a drepturilor minorităților LGBTQ deplâng moartea cântăreței, a cărei viață a fost marcată de lumini, dar și de multe umbre. Printre ONG-urile care au dorit să noteze câteva cuvinte în memoria lui Naomy se numără și Centrul FILIA.

„Astăzi comunitatea LGBTQIA+ și-a luat rămas bun de la Naomy Moldovan, o artistă și activistă, o femeie romă trans lucratoare sexuală.

Naomy a fost prima persoană trans vizibilă la televizor. Iar curajul ei a fost răsplătit de către presă și media cu rasism, transfobie, ură și batjocură. Prin curajul ei, Naomy a pavat drumul activiștilor. A deschis un dialog atât de vulnerabil, dar atât de important.

Și îi suntem recunoscătoare pentru toată munca și sacrificiile ei.Este datoria noastră să nu uităm moștenirea activistă, să tragem la răspundere prezentatorii TV și presa care instrumentalizează vulnerabiliatea comunităților marginale și să nu mai lăsăm loc urii”, notează Centrul FILIA

Pe rețelele de socializare, realizatorii TV care s-ar fi folosit de Naomy pentru rating au fost puși la zid în ultimele ore. Un episod în care Adriana Bahmuțeanu i-a cerut într-o emisiune transgenderului să spună dacă are sau nu ”cocoșel” s-a viralizat acum, pe TikTok, iar criticat a fost și Dan Capatos pentru felul în care a tratat-o pe vedetă.