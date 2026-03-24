„Puteam fi peste Gică Hagi!” Adrian Mutu, declarații care vor face valuri în fotbalul românesc

Cu 35 de reușite în tricoul naționalei, Adrian Mutu nu este decât egalul lui Gică Hagi la acest capitol. Cei doi împart titlul de cel mai bun marcator al „tricolorilor”, însă „Briliantul” are aproape de două ori mai puține meciuri la reprezentativa României. Întrebat dacă ar fi putut să-l depășească pe „Rege”, Adi Mutu nu a stat deloc pe gânduri.

Adrian Mutu nu are dubii! De ce nu l-a depășit pe Gică Hagi în clasamentul marcatorilor naționalei României

Adrian Mutu este fără doar și poate unul dintre cei mai buni fotbaliști pe care i-a avut România, însă potențialul său era mult mai mare. „Briliantul” a jucat sute de meciuri în Serie A, la cele mai bune echipe, și a marcat pe bandă rulantă în campionatul italian, mai ales în tricoul Fiorentinei.

Atacantul a avut șansa să fie un star în Premier League, pentru Chelsea. Fostul internațional român a început foarte bine la formația londoneză, însă la scurt timp a fost implicat în uriașul scandal ce părea să îi pună capăt carierei. El a fost suspendat timp de doi ani și jumătate de la națională și a pierdut numeroase acțiuni ale „tricolorilor”. Mutu a cerut de mai multe ori să fie lăsat acasă atunci când echipa națională avea meciuri cu echipe slab cotate, cum ar fi Luxemburg sau San Marino. Fostul atacant este de părere că aceste două lucruri cumulate au făcut ca el să nu-l depășească pe Gică Hagi în topul marcatorilor all-time:

„ (n.r. – Puteai să-l depășești pe Hagi?) Eu zic că da. Gândește-te că am avut și suspendare de vreo doi ani și jumătate în care nu am jucat la națională. Au fost și meciuri la care nu am venit – bineînțeles cu acordul selecționerilor de atunci – pentru că erau jocuri mai ușoare, adică nu avea rost să vin la toate meciurile cu Luxemburg sau San Marino, având un program foarte încărcat cu jocuri în Serie A sau cupe europene. Normal că atunci când tragi linie, zici, băi, dacă mai eram și la meciurile astea care erau simple…”, a declarat Adrian Mutu, pentru

Adrian Mutu nu a dezvoltat o obsesie din devansarea lui Gică Hagi în clasamentul marcatorilor României

Deși din exterior se credea că în clasamentul golgheterilor României, „Briliantul” recunoaște că nu și-a făcut o obsesie din acest lucru. El a declarat că a avut ambiția să o facă, însă faptul că nu a reușit nu s-a simțit ca un eșec. „Il Fenomeno” a spus clar și răspicat că dacă și-ar fi dorit neapărat acest lucru nu ar fi lipsit de la partidele cu adversari facili, unde ar fi putut să înscrie multe goluri:

„(n.r. – Ai văzut că, acum, Ronaldo sau Lewandowski vin la toate meciurile și dau câte 3-4 goluri în astfel de jocuri. Te gândești la acest lucru acum?) Da, veneam și eu și dădeam 4 goluri cu San Marino… Îți dai seama că mă gândesc, nu? Dar, chiar dacă aveam ambiția să-l întrec pe Gică, nu eram obsedat de asta, că altfel aș fi venit la toate meciurile”, a mai spus Mutu pentru sursa citată.