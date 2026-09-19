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Universitatea Craiova s-a distrat cu FCSB în derby-ul etapei a 10-a din SuperLiga. Oltenii au făcut spectacol pe „Ion Oblemenco” și s-au impus cu 5-0. Assad Al-Hamlawi a rezolvat prima repriză cu o „dublă”, în minutele 29 și 45+3. Spectacolul a continuat și după pauză, dar la o singură poartă,

Euforie la Craiova după 5-0 cu FCSB! Cum l-a numit Bancu pe Denis Drăguș: „Cel mai periculos jucător al lor”

Alexandru Cicâldău a făcut 3-0 în minutul 57, după centrarea lui Nicușor Bancu. Simon Elisor, intrat pe parcurs, a înscris de două ori, în minutele 69 și 87, și a închis tabela la 5-0. Victoria a dus Universitatea Craiova la 20 de puncte, pe locul secund, în timp ce

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au savurat succesul categoric obținut în fața rivalei FCSB. La final, oltenii au vorbit despre jocul aproape perfect făcut pe „Ion Oblemenco” și despre bucuria unei victorii cu 5-0 într-un derby. Entuziasmul a fost însă ținut sub control. Fotbaliștii campioanei au transmis că rămân cu picioarele pe pământ și că atenția se mută deja spre următoarele meciuri.

„Sincer, după prima repriză, am văzut că nu și-au creat mari ocazii, iar apoi, din păcate, Denis Drăguș, probabil cel mai periculos jucător al lor, s-a accidentat. În a doua repriză am intrat cu o atitudine foarte corectă, am marcat de trei ori și puteam să mai marcăm. Fericire pentru toată lumea și mergem acum la echipa națională.

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Cu noua regulă, încercăm să batem cât mai rapid out-ul. L-am văzut pe Assad că era liber. Doamne ajută, sperăm să fim sănătoși până la meciul care urmează, apoi va fi alt sistem. Vom vedea ce ne va cere domnul Hagi și mergem acolo încrezători. Sperăm să facem o figură frumoasă. Am o recuperare foarte bună de ceva timp. Odată cu vârsta, am grijă la tot ce fac, la alimentație. Încerc să joc la cel mai înalt nivel.

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(n.r. despre copilul său) Era foarte fericit și mi-a zis dacă poate să își ia o jucărie. Mă bucur că au venit soția și mama. Mai lipsește tatăl meu, care, din păcate, nu mai este printre noi, dar sigur mă vede de acolo, de sus. Eu mâine voi pleca spre Mogoșoaia”, a declarat Nicușor Bancu la

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Alex Cicâldău speră să repete figura frumoasă și la naționala României

„A fost o seară foarte bună, ne-a ieșit totul. Am reușit să luăm cele trei puncte, asta era cel mai important. Meciurile din trei în trei zile sunt puțin mai grele, dar este și foarte frumos. (n.r. despre combinația de la gol cu Nicușor Bancu) Lucrăm, facem antrenamente, ne cunoaștem de atâta timp, avem o conexiune foarte bună. Mă bucură foarte tare acest lucru. Ne bucurăm că ne-a ieșit în seara asta și să sperăm că ne va ieși și la națională.

Am câștigat în seara asta într-o manieră frumoasă, dar trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ. Este început de campionat”, au fost cuvintele lui Alexandru Cicâldău, conform sursei menționate anterior.