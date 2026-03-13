„Putem fi Leicester de România!”. Bettaieb, Vardy de la FC Argeș? Cea mai tare reacție după victoria piteștenilor cu U Craiova

ADVERTISEMENT

FC Argeș a învins Universitatea Craiova chiar în Bănie cu scorul de 1-0 în prima etapă a play-off-ului din SuperLiga. Unicul gol al meciului de pe stadionul „Ion Oblemenco” a fost marcat de Adel Bettaieb în minutul 26. Golgheterul piteștenilor a înscris cu o super-execuție, lob peste portarul advers din voleu, din marginea careului de 16 metri, după o preluare elegantă pe piept.

FC Argeș, Leicester City de România? Ce a spus Vadim Rață după victoria de la Craiova

La finalul partidei, Vadim Rață, cel care a furnizat pasa decisivă la acea reușită cu totul specială, a vorbit, timid ce e drept, despre faptul că echipa sa ar putea în acest sezon să facă, păstrând proporțiile bineînțeles, ceva asemănător cu ceea ce a reușit Leicester City în 2016 în Premier League sub comanda lui Claudio Ranieri, respectiv să câștige titlul de campioană, în ciuda faptului că nimeni nu îi dădea vreo șansă în acest sens lui FC Argeș la startul stagiunii, mai ales în contextul în care formația antrenată de Bogdan Andone era totuși o nou-promovată.

ADVERTISEMENT

„Suntem fericiți. Ne-am pregătit toată săptămâna, am analizat tactic adversarul. Am stat bine în teren și nu cred că au avut faze de poartă, i-am blocat foarte bine astăzi. Știam că este o echipă foarte puternică, care atacă pe benzi. Asta am încercat să pregătim la antrenament, dar totodată facem și un pressing sus, iar așa a venit și jocul nostru. Suntem o echipă muncitoare și asta este important pentru noi.

Dacă îmi permiteți să fac o comparație cu Leicester, tot așa, cu un atacant ca Jamie Vardy în față și cu jucători rapizi pe benzi, încercăm să facem cum au făcut ei. Nu ne gândim la campionat, dar luăm fiecare meci în parte. În față chiar avem jucători cu execuții extraordinare. La antrenament execută la fel și bagă mingea în ațe. Toți băieții din atac au execuții extraordinare și acest loc îl datorăm și acestor execuții”, a declarat Rață

ADVERTISEMENT

Ce a spus Adel Bettaieb după eurogolul marcat în Bănie

Atacantul tunisian a transmis că el și coechipierii săi au în continuare planuri mărețe în acest , iar această victorie de la Craiova nu a reprezentat decât începutul în acest sens:

ADVERTISEMENT

„A fost uimitor! Suntem foarte fericiți că jucăm în play-off! Am vrut să arătăm că nu ne-am calificat degeaba aici. Pentru noi ca la meciurile din sezonul regulat, așa că am dat tot ceea ce am avut mai bun. Nu e ușor să joci la Craiova și să dai gol.

Nu am cum să explic golul, totul este despre execuție. Să fiu sincer, este doar începutul play-off-ului. O să facem la fel ca până acum. Luăm meci cu meci și dăm 100%! Totul a venit din partea echipei. E victoria tuturor”.