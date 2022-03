Tot ce nu s-a văzut la Puterea Dragostei a fost lămurit de Daniela Eremia: ”Radu m-a luat de gât”

Puterea Dragostei a fost și rămâne o emisiune care generează multe controverse, iar ultimul sezon nu a făcut excepție. La două săptămâni de când Radu și Adelina au câștigat show-ul, Daniela Eremia a lămurit câteva aspecte.

Între Daniela Eremia și Radu n-a fost nimic serios la Puterea Dragostei

Invitată, în cadrul emisiunii Online Story, Daniela a demontat toate zvonurile despre presupusa relație cu Radu. Fosta concurentă a emisiunii de la Kanal D a negat că a fost îndrăgostită de bărbatul care a câștigat emisiunea la a doua prezență în finală.

ADVERTISEMENT

Astfel, cu privire la evenimentele din al 4-lea sezon de , Daniela Eremia a spus că între ea și Radu n-au fost decât niște simple tachinări. Mai mult, ea a completat că nu o putea trăda niciodată pe Adelina.

Nu ar fi putut să facă asta niciodată, având în vedere relația lor de prietenie. ”Eu am prietene, dar și mulți prieteni băieți cu care glumesc… Când am ajuns în casă, am avut niște jocuri cu pernele… M-a luat de gât, eu la fel. Erau glume. Dacă era ceva de ascuns, probabil mă căuta și afară. Îl căutam și eu, îi dădeam vreun mesaj.

ADVERTISEMENT

Nu am vreun mesaj cu Radu. Eu cu am. Nu s-a întâmplat să vorbim. De atunci a început să se spună că mie îmi plăcea Radu. Păi și dacă-ți place persoana aia, cum poți să fii prietenă cu iubita lui?

Adică eu nu sunt genul. Mie dacă-mi place un băiat, nici după 10 ani nu pot să fiu prietenă cu iubita lui. Nu pot! Sunt prea mândră, nu mă lasă inima. Nu se pune problema de așa ceva”, a declarat Daniela.

Certuri la Puterea Dragostei, între Daniela și Radu

În sprijinul celor spuse, blondina a mai precizat că între ea și Radu au existat și ”certuri de senzație în emisiune”. Acolo s-a ajuns pentru că el nu era de acord cu apropierea dintre Daniela și Adelina.

ADVERTISEMENT

”În momentul în care ești nervos și o vezi pe iubita ta că-ți râde în față, normal că-ți vine să spargi, să urli. Eu o făceam să râdă (n.r. – pe Adelina) fără să vreau.

Mie mi se părea amuzant că ea era foarte calmă și lui îi venea să urle pe acolo și mă bufnea râsul”, a povestit Daniela în emisiunea prezentată de Cornelia Ionescu, confom .

Altfel, Daniela s-a referit și la presupusa relație cu Mihai Florea. Aici s-a ajuns după ce Iasmina Halas a spus că ei s-au sărutat chiar când reveneau în România. ”Mi s-ar fi părut normal să vin cu Mihai să lămurim situația, doar că el este destul de afectat pentru faptul că nu a câștigat. Și pe lângă toate acestea, relația noastră s-a încheiat în momentul în care am plecat din Turcia.

Am încheiat orice legătură. Tocmai de aceea nu ne-au văzut susținătorii împreună. Eu nu am vrut să spun nimic pentru a nu influența voturile. Tocmai de aceea am ținut ascuns faptul că în avion, la întoarcere, Mihai s-a sărutat cu Daniela, de față cu ceilalți concurenți. Ea mi-a spus ceva, dar nu am luat-o în serios, până să îmi spună și restul concurenților”, a declarat Iasmina, conform .

Daniela a contrazis-o pe Iasmina Halas și a subliniat că între ea și Mihai nu a existat niciun sărut. La fel ca în cazul celor întâmplate cu Radu, n-a fost decât o glumă la mijloc.

Mihai a fost descifrat rapid de Daniela

”Eu îl tot tachinam, pentru că nu credeam în relația lui. Nu a crezut nimeni vreodată. Eu îi tot spuneam: mai lasă-mă cu relația ta falsă. El îmi zicea: hai că ajungem noi în România, vezi tu bătaie.

Am continuat: eh, bătaie, mă pupi! M-a luat de gât și mi-a zis: Da, uite te pup. Asta a fost tot. Duțu i-a spus Iasminei și cam atât. Doar Duțu ne vedea.

În fața noastră erau mai mulți, nu a văzut nimeni acest sărut minunat. După, că am râs noi în timpul zborului, am râs. Am râs cu toții, am glumit cu toții. Nu a existat niciun sărut.

A fost doar un cuvânt și o apropiere. Atât. Dar a fost o glumă între noi, nu a fost altceva. Nu se pune problema. Suntem prieteni, ne înțelegem bine.”

Daniela Eremia a adăugat, totuși, că Mihai este un bărbat frumos, dar nu se gândește la el ca la un posibil iubit. Ea apreciază mai mult că s-au înțeles bine ca prieteni în timpul emisiunii de la .

Totodată, blondina a ținut să arate că își dorește o relație serioasă, bazată pe respect și fidelitate. La acest capitol, consideră că Mihai nu pare ”genul ăla de băiat”.