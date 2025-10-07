Putin a stabilit ce ţară îi va servi ca bază pentru destabilizarea Europei. Un ziar elveţian dezvăluie locul de unde Kremlinul pregăteşte haosul

„Autorităţile din Serbia au răsuflat uşurate când alegerile parlamentare din Moldova au trecut fără incidente majore”, se arată în începutul unui articol din ziarul elveţian „Neuer Zurcher Zeitung” despre încercările Rusiei de destabilizare a Occidentului.

ADVERTISEMENT

Antrenamente paramilitare cu 150-170 români şi moldoveni

Un fost ofițer de poliție sârb, care apare regulat în presa pro-regim de la Belgrad, a rezumat astfel starea de spirit: „A fost un noroc că nu s-a întâmplat nimic, altfel Serbia ar fi arătat ca ‘un centru de antrenament pentru organizații paramilitare sau teroriste’. O catastrofă pentru orice stat”. Ce a vrut să spună prin asta? Pe 22 septembrie, cu șase zile înainte de alegeri, forțele de securitate au efectuat 250 de raiduri în Republica Moldova şi au arestat 74 de persoane, despre care se presupunea că plănuiau tulburări și revolte în masă în timpul alegerilor.

În urma raidurilor, . Potrivit autorităților de la Chişinău, cei reţinuţi au fost antrenați în lagăre din Serbia, unde au fost instruiți cu privire la tacticile și procedurile de atac și rezistență împotriva forțelor de securitate, iar moldovenii consideră că de fapt Rusia este cea care orchestrează astfel de acţiuni. Acuzațiile au fost confirmate când, la patru zile după raidurile din Moldova, forțele de securitate sârbe au arestat și ele două persoane. Cei doi sârbi aflaţi acum în custodia poliţiei sunt suspectați că au organizat antrenamente paramilitare pentru 150 până la 170 de moldoveni și români, între 16 iulie și 12 septembrie.

ADVERTISEMENT

După aceste arestări, Serbia a acționat ca și cum ar fi fost evitată o catastrofă diplomatică. „Însă Belgradul, care menține legături strânse cu Moscova, se confruntă acum cu o întrebare extrem de incomodă: servește drept bază pentru încercările Rusiei de a destabiliza Europa?”, este chestiunea pusă în discuţie în analiza citată. „Un al doilea val de arestări sugerează un răspuns afirmativ la această întrebare. Iar de data aceasta, antrenamentul din Serbia a fost urmat de acțiuni concrete – nu în Moldova, ci în Occident”, este răspunsul la întrebare.

Antrenaţi să destabilizeze Europa. Au vandalizat moschei şi sinagogi

La trei zile după primele două arestări, Ministerul de Interne sârb a anunțat că poliția a arestat încă unsprezece persoane, toate sârbe, sub suspiciunea că ar fi plasat capete de porc tăiate în fața mai multor moschei din Paris la începutul lunii septembrie. De asemenea, se suspectează că între aprilie şi septembrie ar fi aruncat cu vopsea verde (culoare asociată islamului) asupra unor instituții evreiești, precum Muzeul Holocaustului sau mai multe sinagogi din zona Parisului.

ADVERTISEMENT

Potrivit comunicatului Ministerului de Interne al Serbiei, ei ar fi fost instruiți în Serbia pentru aceste acțiuni, „la ordinul unui serviciu secret străin”. Scopul ar fi fost incitarea la ură, discriminare și violență împotriva persoanelor cu origine, culoare a pielii sau religie diferită. De altfel, comunicatul Ministerului de Interne al Serbiei corespunde, în acest punct, şi cu presupunerile autorităților franceze. În iunie, Franța a acuzat trei sârbi de atac cu vopsea asupra unei instituții evreiești. Franța, la fel ca Moldova, suspectează Rusia că este creierul din spatele unor astfel de atacuri, susținând că Moscova alimentează în mod deliberat tensiunile existente în societățile occidentale, cu scopul de a le slăbi.

ADVERTISEMENT

Comisarul UE pentru extindere: „Avem o problemă la Belgrad”

„În timp ce atât autoritățile franceze, cât și cele moldovenești indică Rusia și serviciile sale de informații drept creierele organizației, Ministerul de Interne sârb nu este capabil sau nu dorește să ofere mai multe detalii. Cu toate acestea, potrivit experților în securitate, probabilitatea ca astfel de tabere de antrenament să fi fost organizate în Serbia fără știrea aparatului de securitate și, prin urmare, a regimului este extrem de scăzută”, se mai aminteşte în analiza din „Neuer Zurcher Zeitung”. Încă din 2024, înainte de alegerile prezidențiale din Moldova, au circulat informaţii despre tabere conduse de ruși, pentru agitatorii moldoveni, care ar fi amplasate în Serbia și Republica Srpska, din Bosnia-Herțegovina. La acea vreme, autoritățile sârbe au păstrat tăcerea în legătură cu acest subiect.

Se pune întrebarea legitimă de ce abia acum au loc arestările, acestea punând Serbia într-o lumină proastă. „Probabil că are legătură cu politica oscilantă a preşedintelui sârb Aleksandar Vucic. Ani de zile, Vucic a încercat să cultive relații bune – și mai presus de toate, profitabile – cu Rusia, UE, SUA și China. Până acum, strategia a funcționat. Investițiile au curs în Serbia atât din Vest, cât și din Est. Vucic a putut vizita Berlinul, Bruxelles-ul, Beijingul, Moscova și Mar-a-Lago în calitate de oaspete. Cu toate acestea, el cauzează din ce în ce mai multe dureri de cap atât Uniunii Europene, cât și Statelor Unite și Rusiei”, scrie ziarul.

ADVERTISEMENT

Autorul amintește de faptul că Bruxelles-ul este din ce în ce mai îngrijorat de modul autoritar în care care au loc de aproape un an și o citează pe comisarul pentru extindere, Marta Kos, care a declarat în urmă cu câteva săptămâni: „Avem o problemă la Belgrad”. La rândul său, Partidul Popular European, cea mai puternică grupare din Parlamentul European, a luat recent în considerare sancțiuni sau chiar excluderea din rândurile sale ale Partidului Progresist Sârb al lui Vucic.

Principala companie energetică sârbă ar trebui să intre de miercuri sub incidenţa sancţiunilor SUA

Pe de altă parte, Moscova și-a exprimat în această vară nemulțumirea față de livrările de muniție și arme sârbești către Ucraina. Mai mult, Serbia, la fel ca Rusia, se teme de sancțiuni americane împotriva companiei energetice Naftna Industrija Srbije (NIS) , deținută majoritar de compania rusă Gazprom Neft. Sancțiunile au fost impuse în luna ianuarie, dar au fost amânate în mod repetat de atunci. Acestea ar fi trebuit să intre în vigoare la 1 octombrie, dar au fost amânate în ultimul moment pentru încă opt zile.

Taberele de instruire pentru activitățile destabilizatoare ale Rusiei, precum şi arestarea celor suspectați că le-ar fi organizat, sunt doar un exemplu al modului în care devine din ce în ce mai dificil pentru Serbia să navigheze între Vest și Est. Faptul că arestările au fost efectuate doar pentru a evita sancțiunile împotriva NIS este, deocamdată, o pură speculație. Totuşi, momentul ales sugerează că Serbia dorește să calmeze apele.

Între timp, Vucic a început să-i atace verbal atât pe partenerii săi occidentali, cât și pe cei estici. Într-un interviu acordat recent ziarului german „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, el a descris acuzațiile Rusiei privind livrările de muniție ale Serbiei drept „fără îndoială, cele mai insultătoare la adresa Serbiei” pe care le-a auzit-o vreodată. În același timp, Vucic și-a reînnoit acuzațiile conform cărora agențiile de informații occidentale cofinanțează o revoluție în Serbia. El mai spune că un război este inevitabil subliniind că marile puteri nu mai sunt interesate de discuții și negocieri, afirmând că acestea deja „sapă tranșeele și așteaptă începutul conflictului, știind că războiul oricum se apropie”. Chiar dacă nu s-a hotărât ce parte să aleagă, concluzia analizei este că, indiferent de voinţa preşedintelui sârb, ţara sa a fost aleasă de Moscova ca rampă de lansare a acţiunilor sale destabilizatoare îndreptate împotriva Occidentului.