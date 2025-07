Putin se pregătește să atace Polonia, după cum susține un general rus de rang înalt, deputat în Duma de Stat. Andrei Guruliov a declarat că un atac rusesc asupra Poloniei este inevitabil, mai ales după ce ambasada acestei țări din Kiev a fost bombardată.

„Putin se pregătește să atace Polonia”

Generalul a făcut referire la metodele de apărare ale Poloniei, care încearcă să își întărească granițele. Cu toate acestea, spune Andrei Guruliov, „o să o încaseze în cap”.

„Tocmai am venit din Brest. Am fost la evenimentele comemorative dedicate începutului Marelui Război pentru Apărarea Patriei. Am vorbit cu… nu o să spun cu cine. Polonezii își întăresc acum intens granița. Și e clar de ce: au dat-o în bară!

Ăsta e cuvântul-cheie – au dat-o în bară. Dacă au dat-o în bară, ar trebui să o încaseze în cap? Ar trebui! Și ei înțeleg asta. Indiferent câte mine pun ei pe graniță, va veni timpul – o să o încaseze”, a declarat Guruliov la o televiziune rusească.

De ce ar vrea Rusia să atace o țară NATO

Oficialul din Duma de Stat a spus că Polonia a făcut o „greșeală” care o să o coste. Aceasta ar fi reprezentată de faptul că Polonia oferă un sprijin mult prea mare Ucrainei în lupta cu Rusia. , furnizându-i arme, ajutor umanitar, logistic și adăpost pentru milioane de cetățeni fugiți din Ucraina. În acest context, Moscova ar fi decisă să nu mai accepte ca țări atât de importante să mai ajute Ucraina.

Presa ucraineană susține că acest discurs al oficialului rus face parte din retorica agresivă folosită tot mai des de Kremlin. Aceasta ar fi menită să alarmeze publicul și să intimideze țările vecine ce mai susțin încă Ucraina. Anunțuri de acest gen, referitoare la atacarea țărilor membre NATO, au devenit tot mai dure.

Mai mulți analiști europeni și experți militari au avertizat, în ultima perioadă, că Moscova ar putea trece oricând de la simple vorbe la fapte șocante. În cercurile de experți se discută tot mai intens despre posibilitatea unui conflict între Rusia lui Vladimir Putin și țări ale Alianței Nord-Atlantice.

Polonia se pregătește de atac în orice moment

La scenariul unui conflict între Rusia și un nou stat se adaugă și mișcările Moscovei de sporire a potențialului militar și concentrarea trupelor în apropierea granițelor de vest.

Andrei Guruilov este în prezent membru al Dumei de Stat din partea fracțiunii Rusia Unită, partid pro-Putin, din septembrie 2021 și fost comandant adjunct al Districtului Militar de Sud al armatei ruse din 2016 până în 2017, având gradul de general-locotenent. El a mai făcut afirmații alarmiste din postura unuia dintre purtătorii de cuvânt ai executivului rus, iar de multe ori pozițiile sale reflectau fidel intențiile Rusiei.

Polonia, pe de altă parte, reacționează asemenea tuturor statelor membre NATO, întărindu-și apărarea și consolidându-și cooperarea cu aliații săi. De asemenea, Varșovia este conștientă de nivelul de amenințare reprezentat de Rusia. Din acest motiv se pregătește pentru orice eventualitate, potrivit . Reamintim faptul că Rusia a lansat un atac cu peste 550 de drone asupra Kievului, .