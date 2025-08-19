Putin și Zelenski s-ar putea întâlni în vecinătatea României. Un oficial american a dezvăluit o posibilă locație, se așteaptă răspunsul Kremlinului

că Statele Unite vor ajuta la garantarea securității Ucrainei în cadrul unui posibil acord de pace cu Rusia. Deși detaliile ajutorului american nu sunt încă cunoscute, Trump a declarat că sprijinul va fi semnificativ și că în el vor fi implicate și țările europene.

Întâlnirea dintre Putin şi Zelenski ar putea avea loc în următoarele două săptămâni

„Ei sunt prima linie de apărare pentru că sunt acolo, și îi vom sprijini”, a spus Trump, în timpul summit-ului de la Casa Albă. Zelenski a catalogat anunțul lui Trump drept „un mare pas înainte” și a adăugat că garanțiile de securitate ar trebui oficializate „pe hârtie în termen de o săptămână până la zece zile”. În același timp, Ucraina și-a exprimat disponibilitatea de a cumpăra arme americane în valoare de aproximativ 90 de miliarde de dolari.

Tonul întâlnirii a fost semnificativ mai destins şi mai prietenesc decât cel din februarie, când Trump și vicepreședintele JD Vance l-au criticat pe Zelenski în fața camerelor de filmat, dar progresele concrete către pace rămân incerte, după părerea experţilor. Ceva complicaţii suplimentare în progresul negocierilor au fost introduse de Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei, care chiar înainte de începerea întâlnirii de la Washington a anunțat că exclude posibilitatea desfășurării de trupe NATO pe teritoriul ucrainean ca parte a oricărui acord de pace.

, un înalt oficial american a dezvăluit că întâlnirea dintre președinții rus și ucrainean ar putea avea loc în Ungaria, după relatează . Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că această întâlnire ar putea avea loc în următoarele două săptămâni. Ultima încercare de discuții directe a avut loc la Istanbul, în iunie, dar apoi Putin a respins invitația publică a lui Zelenski și a trimis o delegație de rang inferior.

Macron ar vrea ca întâlnirea să aibă loc la Geneva

Pe de altă parte, președintele francez Emmanuel Macron a pledat ca întâlnirea dintre Putin și Zelenski să aibă loc într-o țară europeană neutră. El a sugerat oraşul elveţian Geneva, dar este deschis și altor locații.

„Sunt în favoarea Genevei sau a unei alte țări. Ultima întâlnire bilaterală a fost la Istanbul”, a declarat Macron pentru TF1. Zelenski a repetat că este gata să se întâlnească cu Putin „în orice format”.

Președintele Donald Trump insistă pentru o încheiere rapidă a celui mai sângeros conflict din Europa din ultimii 80 de ani, dar Kievul și aliații săi se tem că acesta ar putea încerca să medieze un acord de pace în condiții favorabile Moscovei.