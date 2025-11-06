Puțină lume știe acest lucru despre Emeric Ienei. Ce funcție importantă a ocupat legendarul antrenor al Stelei din ’86

ADVERTISEMENT

Emeric Ienei s-a stins din viață în dimineața zilei de 5 noiembrie, însă el rămâne în sufletele tuturor românilor. De-a lungul carierei sale, el a ocupat mai multe posturi importante precum antrenor al Stelei, selecționer al României, director tehnic al echipei naționale, însă un lucru mai puțin cunoscut despre câștigătorul Cupei Campionilor Europeni cu Steaua, în 1986, este că a fost secretar de stat în cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului.

Emeric Ienei a fost secretar de stat în cadrul Ministerului Tineretului și Sportului

Emeric Ienei a ocupat poziția de secretar de stat în cadrul Ministerului Tineretului și Sportului între anii 29.12.1996 – 26.02.1998, adică pentru aproximativ un an și două luni, această informație fiind relatată într-o arhivă din 1996. „Emeric Ienei, un secretar de stat pentru marile nevoi ale sportului românesc”, titra Dorin Chioțea la acea vreme.

„În ședința de sâmbătă seară a Guvernului României s-a hotărât ca noul șef al Departamentului Sport, din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului, să fie cunoscutul antrenor de fotbal Emeric Ienei. Acesta a acceptat noua funcție, mult inferioară ca salarizare față de cele deținute până acum, lăsând vacant locul de director tehnic al echipei Universitatea Craiova.

«Este o mare onoare și o provocare incitantă. Sper să nu dezamăgesc pe nimeni», a afirmat, telefonic, celebrul tehnician. În vârstă de 59 de ani, Emeric Ienei este maestru emerit al sportului și profesor de educație fizică”, se amintea în articolul respectiv.

Cum a renunțat Emeric Ienei la acest post. Victor Ciorbea i-a aprobat demisia

După aproximativ 14 luni petrecute pe acest post, Emeric Ienei a decis să își prezinte demisia, care a fost aprobată ulterior de fostul prim-ministru al României, Victor Ciorbea: „Primul ministru, Victor Ciorbea, a aprobat cererile de demisie înaintate de Ioan Lucăcel, secretar de stat la Ministrul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, Ioan Onisei, secretar de stat la Ministerul Culturii […], Emeric Ienei, secretar de stat la ministerul Tineretului și Sportului”

Emeric Ienei, avansat la gradul de general de brigadă de Ziua Europei, în 1998

În 1998, la scurt timp după ce și-a prezentat demisia ca secretar de stat, Emeric Ienei Pe 9 mai, antrenorul ce în urmă cu 12 ani a fost ridicat la rangul de general de brigadă:

„Prin decret prezidențial, sâmbătă 9 mai, Emeric Ienei, actualul director tehnic al echipei naționale de fotbal a României, a fost avansat la gradul de general de brigadă. După Anghel Iordănescu, Emeric Ienei devine al doilea general produs de fotbalul românesc. Momentul ceremoniei a coincis cu sărbătorirea Zilei Europei și împlinirea a 12 ani de când Steaua București a cucerit Cupa Campionilor Europeni la fotbal. «Vineri seară am fost informat de festivitatea care urma să aibă loc a doua zi», ne-a povestit proaspătul general.

«O consider o manifestare de apreciere la adresa mea. Este o surpriză foarte plăcută, am simțit că nu am fost uitat», a continuat Ienei. Încercând să facă o legătură între Ziua Europei și cea în care a fost înaintat în grad, Ienei a comentat: «Poate că eu sunt mai european decât alții. Vorba aia, am și naționalitate maghiară. Dar nu este nicio problemă, m-am învățat cu Balcanii», a încheiat directorul tehnic al echipei naționale”, se arată într-o arhivă de la acea vreme.