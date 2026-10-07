Puțini își mai aduc aminte! Lionel Messi, debut de coșmar pentru Argentina: roșu după doar 47 de secunde! Video

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cu ocazia unui eveniment cu totul special desfășurat pe stadionul „El Monumental” din Buenos Aires în jurul meciului amical cu Benin. A fost partida cu numărul 208 pentru el la nivel internațional, fiind cel mai selecționat jucător din istoria echipei Albiceleste.

Cum a fost debutul lui Lionel Messi pentru Argentina

De asemenea, înaintea acestui ultim meci, Messi marcase nu mai puțin de 125 de goluri pentru Argentina, fiind golgheterul all-time al acestei naționale. De 8 ori „Balonul de Aur”, el a fost decisiv în câștigarea Cupei Mondiale din 2022 din Qatar, a treia din istoria argentinienilor. De asemenea, a condus echipa spre finala mondială și în vara acestui an. Sud-americanii au fost însă învinși în Statele Unite în ultimul act de Spania, după prelungiri, scor 1-0.

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În plus, cu Messi în teren, Argentina a câștigat și de două ori Copa America, în 2021 și 2024. Bineînțeles, la toate aceste performanțe se adaugă și extrem de numeroasele trofee cucerite de el la nivel de cluburi, dar și foarte multe alte distincții individuale primite de-a lungul anilor. Așadar, se poate spune că Lionel Messi are toate atuurile necesare pentru a fi considerat cel mai mare fotbalist din toate timpurile, chiar dacă unii oameni nu îl văd nici măcar cel mai mare fotbalist argentinian all-time, legendarul Diego Armando Maradona fiind în continuare adus de fiecare dată în această discuție.

Astfel, în acest context, este destul de interesant de amintit ce s-a întâmplat la debutul superstarului de la Inter Miami la echipa Albiceleste. Pe data de 17 august 2005, la scurt timp după ce împlinise 18 ani, Lionel Messi a făcut parte din lotul deplasat de Argentina la Budapesta, pe stadionul „Ferenc Puskas”, pentru un meci amical cu Ungaria.

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Cartonaș roșu după doar 47 de secunde într-un amical cu Ungaria

Selecționer la naționala din America de Sud era Jose Nestor Pekerman, iar în lot se regăseau fotbaliști cu nume, precum Gabriel Heinze, Juan Pablo Sorin, Hernan Crespo, Gabriel Milito, Pablo Zabaleta, Lucho Gonzalez, Lisandro Lopez sau Lionel Scaloni, actualul selecționer al Argentinei. Messi a fost atunci rezervă și a fost introdus pe teren în minutul 64, în locul lui Lisandro Lopez, la scorul de 2-1 pentru argentinieni, goluri marcate de Maxi Rodriguez și Heinze.

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După doar 47 de secunde însă, a fost eliminat după ce a primit direct cartonașul roșu pentru o reacție nervoasă la adresa unui adversar. Mai exact, l-a lovit pe respectivul ușor cu palma peste față după ce el îl trăsese de tricou și îi blocase astfel o acțiune destul de periculoasă. Din fericire pentru argentinieni, au reușit să reziste pe final de meci în inferioritate numerică și să nu primească gol, câștigând în cele din urmă acea partidă amicală cu scorul de 2-1.