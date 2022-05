Puya, primele declarații după ce a fost prins drogat la volan: ”Dau frumos zilele astea”

Cântărețul în vârstă de 42 de ani a făcut primele declarații după ce a fost prins drogat la volan. Artistul le-a spus fanilor săi cum stau lucrurile, chiar în timp ce se afla pe scenă, într-un concert susținut la Costinești.

Puya, prima reacție după ce s-a ales cu dosar penal. Ce a dezvăluit rapperul pe scenă

Puya a declarat că s-au spune multe lucruri care nu sunt reale, fără să ofere explicații în acest sens. Vedeta a subliniat că l-au deranjat articolele, dar într-o bună zi va veni cu partea sa de adevăr legat de .

ADVERTISEMENT

Totodată, rapperul a mai punctat că i-a trecut supărarea când a văzut oamenii care l-au întâmpinat la concertul de pe litoralul românesc. Artistul s-a bucurat de susținerea fanilor care au venit să-i asculte piesele.

„Măi fraților, m-ați văzut la televizor, ați văzut că dau bine, dau frumos zilele astea. Nu mai fac reclamă la chipsuri, fac reclamă la Poliția Română mai nou, să stiți.

ADVERTISEMENT

Nu vreau să discut despre asta, adevărul se știe mai încolo. Ideea e că înainte să vin încoace eram super supărat, nu eram în depresie, că nu am timp de asta, dar eram super supărat că s-au spus multe despre mine ș nu aveam cum să ripostez.

Când am ajuns aici am văzut o grămadă de lume care a venit, m-a susținut, a făcut poze cu mine, m-a încurajat. Vă jur că mi-a trecut, nu mai am nicio treabă”, a spus artistul, potrivit .

ADVERTISEMENT

Puya, dosar penal pentru consum de droguri la volan

Puya a ajuns în atenția publică în data de 27 aprilie 2022, când a fost oprit la un control în trafic. a trecut cu brio testul pentru consum de alcool, dar nu la fel s-a întâmplat și cu cel pentru droguri.

În acel moment vedetei i-a fost deschis un dosar penal și s-a ales cu permisul de conducere suspendat pentru următorii doi ani. Rapperul a refuzat să facă declarații în fața oamenilor legii.