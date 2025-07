”Beach, Please! nu e nici facultate, nici școală generală”. Puya, reacție fabuloasă după scandalul înjurăturilor lui Albert NBN

Puya a fost unul dintre invitații de la Beach, Please! și e, așadar, la curent cu scandalul provocat de Albert NBN, care a adresat injurii pe scena de la Costinești la adresa României.

Puya, reacție la scandalul provocat de discursul lui Albert NBN la Beach, Please!

a susținut un mesaj prin care i-a încurajat pe români să nu le fie rușine cu originile lor, un statement care nu e nou, în cazul său, căci îl susține de ani buni la evenimentele unde este invitat în țară.

ne-a spus de ce crede că s-a viralizat acum mesajul său. Susține că probabil a ieșit mai mult în evidență de data asta pentru că a fost pus în antiteză cu ceea ce a susținut Albert la același festival.

Puya ne-a vorbit și despre eternul conflict între generații, despre faptul că întotdeauna vor fi neînțelegeri între tineri și cei trecuți nițel prin viață mai ales cu privire la ce înseamnă distracția și genurile muzicale la modă. Artistul în vârstă de 46 de ani mărturisește că și azi vin fani la el pentru a-i spune că, pe vremea când s-a lansat, și-au luat multe bobârnace din cauza casetelor sale.

Mesajul susținut de artist pe scenă, în antiteză cu înjurăturile lui Albert

„Eu zic de cel puțin 10 ani mesajul ăla pe scenă. A fost în antiteză cu mesajul lui Albert NBN și cred că de aceea s-a viralizat. Eu spun asta pe scenă de foarte mult timp, căci am auzit de multe ori că e nasol în România, mai ales de la românii plecați pe afară și pe mine mă supără discuțiile de genul ăsta, dar eu asta o spun de mult timp, nu știu de ce s-a viralizat tocmai acum.

Cât despre experiența de la Beach, please!, este primul festival de hip-hop la care cânt, căci eu consider și trap-ul tot hip-hop, o altă formă de rap, nu e alt gen muzical. Am reușit să văd artiști internaționali. Unii mi-au plăcut, alții nu mi-au plăcut. Pentru muzica rap, este evenimentul principal al anului”, a declarat Puya, pentru FANATIK, povestind puțin și despre cum s-a simțit la Beach, Please!.

„Nici eu, la 46 de ani, nu pot să înțeleg ce ascultă fii-mea și nici nu mă chinui”

Până unde poate merge, însă, libertatea de exprimare din punct de vedere artistic? Puya spune că asta depinde de fiecare muzician în parte și că atunci când nu ești atent la ce scoți pe gură trebuie să îți asumi consecințele. Totodată, (pe numele său din buletin) ne-a mai zis că și el s-a lovit de situații în care alte persoane nu au înțeles muzica sa, dându-l drept exemplu chiar pe tatăl său.

„Eu văd că discuțiile din jurul muzicii rap au fost mereu aceleași. Când m-am lansat în 1998, părinții nu ne priveau cu ochi buni. Și acum vin oameni la mine și îmi spun: moamă, tu știi câtă bătaie mi-am luat din cauza casetelor tale? Se pare că unele lucruri nu se schimbă niciodată. Asta e diferența dintre generații. Nici eu la 46 de ani nu pot să înțeleg ce ascultă fii-mea și nici nu mă chinui, dacă nu pricep, lor le place… Nici tata nu înțelegea de ce eu fac ce fac și nu cred că adulții ar trebui să judece ce ascultă copiii și nici invers. Istoria se repetă cumva.

Libertatea de exprimare poate merge până unde vrei tu să te exprimi, acum depinde în ce crezi tu, ce vrei să spui. Oricum, au mai fost cazuri, de exemplu la un festival mare din Anglia, unul s-a suit pe scena și a fost banat pentru ce a spus. A strigat ”Moarte IDF (armatei israeliene)”.

Fiecare își susține vorbele și suferă pentru ele, de aia trebuie să fii foarte atent ce scoți pe gură, căci fără să vrei poți jigni oamenii. E foarte bine să ai bine în cap ce vrei să spui ca nu cumva lumea să înțeleagă altceva”, a completat Puya, pentru FANATIK.

Puya: „Beach, please! nu e nici facultate, nici școală generală”

În final, Dragoș ne-a mai zis că nu e nimic de învățat în urma controverselor iscate la Beach, Please! căci festivalul nu e vreun loc unde să se facă școală, ci unul în care tinerii merg să se distreze, să fie fericiți.

„Nu trebuie să învățăm nimic, căci Beach, Please! nu e nici facultate, nici școală generală. Dacă cei 120.000 de oameni se simt bine, plătesc biletul și la anul. dacă nu o să le mai placă, nu o să mai meargă. E simplu ca bună ziua. Cred că este un loc de întâlnire al puștilor, între 14 și 22 și e greu să îți dai seama la 46 de ani cum se distrează copiii, nici ei nu pot înțelege cum te distrezi tu”, a încheiat Puya.