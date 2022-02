PUZ-urile pentru sectoarele 2, 4 și 5, suspendate de Tribunalul Bucureşti. Nicușor Dan: ”O decizie curajoasă”

Printr-o decizie luată la finalul acestei săptămâni, Tribunalul Bucureşti a suspendat Planurile Urbanistice Zonale (PUZ) ale sectoarelor 2, 4 şi 5.

Planurile Urbanistice Zonale ale sectoarelor 2, 4 şi 5, suspendate de Tribunal. Nicușor Dan: ”Decizie curajoasă”

Informația a fost oferită de edilul Nicușor Dan, într-o conferință de presă susținută vineri la sediul Primăriei Generală a Capitalei.

Oficialul a mai amintit faptul că, anterior, Curtea de Apel a anulat definitiv Sector 3 şi PUZ Sector 6. Primarul a calificat decizia din prezent drept una ”curajoasă” şi ”salutară”.

”Tribunalul Bucureşti a suspendat ieri (n.r. joi, 17 februarie) PUZ-urile sectoarelor 2, 4 şi 5. Sunt PUZ-urile de sector care nu fusesera anulate definitiv de instanţă.

Reamintesc, Curtea de Apel a anulat definitiv PUZ Sector 3 şi PUZ sector 6. Ce sunt PUZ-urile de sector? De ani de zile, dezvoltarea urbană a Bucureştiului a fost victima unor dezvoltări speculative. Am pierdut sute de hectare de spaţii verzi. Am avut sute de exemple de blocuri între case. Din cauza asta, am avut o densificare exagerată în Bucureşti şi o scădere a calităţii de locuire.

Nu am avut sau am avut puţini investitori serioşi la Bucureşti, tocmai din cauza instabilităţii juridice în ceea ce priveşte urbanismul. Pentru că nu este admisibil ca tu să reglementezi urbanistic practic tot Bucureştiul cu acte care se dovedesc a fi nelegale. Şi atunci cine este investitorul care vine să facă o afacere pe termen lung în Bucureşti în condiţiile acestei instabilităţi juridice?”, spune Nicușor Dan.

Primarul Capitalei: ”Suspendarea PUZ-urilor nu echivalează cu blocarea dezvoltării”

În aceeași conferință de presă, Nicuşor Dan a mai spus că informaţiile conform cărora suspendarea ar echivala cu o ”blocare a dezvoltării” reprezintă un ”fake news”.

Edilul a mai subliniat că Bucureştiul are un Plan urbanistic general (PUG), în baza căruia orice persoană poate să solicite un certificat de urbanism şi o autorizaţie de construire. În cazul în care persoana respectivă nu este mulţumită de prevederile PUG, poate solicita CGMB o derogare.

”Circulă un fake news cum că, prin suspendarea PUZ-urilor de către Consiliul General, s-ar fi blocat dezvoltarea în Bucureşti. Bucureştiul are un Plan Urbanistic General.

În baza Planului Urbanistic General, orice persoană poate să ceară un certificat de urbanism şi o autorizaţie de construire. Iar acolo unde nu este mulţumit de ceea ce prevede Planul Urbanistic General, de exemplu, dacă are un teren într-o zonă industrială, atunci poate să ceară Consiliului General o derogare.

În sensul acesta, am funcţionalizat Comisia Tehnică de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, care funcţionează din luna septembrie”, mai spune edilul.

Ce se va întâmpla cu PUZ-urile de sector

Nicușor Dan a explicat că prin hotărârea Tribunalului Bucureşti PUZ-urile pentru sectoarele 2,4 şi 5 nu mai produc efecte, hotărârea fiind executorie chiar dacă nu este definitivă. Primarul a mai afirmat că aşteaptă şi finalizarea anchetei DNA în privinţa PUZ Sector 3.

”Să lămurim ce se întâmplă cu PUZ-urile de sector. Au fost emise PUZ-uri pentru sectoarele 2, 3, 4, 5 şi 6, pentru sectorul 4 doar pentru zona de sud. Şi pentru sectorul 1, PUZ-ul era în curs de aprobare în momentul în care am preluat mandatul. Pentru PUZ Sector 1, avizul de mediu a fost anulat de instanţă. PUZ Sector 3, în totalitate, a fost anulat definitiv de instanţă.

Și PUZ sector 6, în integralitate, a fost anulat definitiv de instanţă, Curtea de Apel Bucureşti. PUZ Sector 3 a fost anulat în primă instanţă de Tribunalul Bucureşti. PUZ Sector 4 a fost anulat în primă instanţă de Tribunalul Bucureşti, dar apoi reclamanţii au renunţat la acţiune şi nu s-a mai pus problema amânării lui definitive.

Prin hotărârea de ieri (n.r. joi) a Tribunalului Bucureşti, PUZ-urile de sector 2, 4 şi 5 nu mai produc efecte. Hotărârea, chiar dacă poate să fie atacată cu recurs, este executorie, da? Deci o să mai urmeze încă trei faze procesuale. O să mai urmeze recursul faţă de hotărârea de suspendare şi o să mai urmeze o acţiune de anulare a celor trei PUZ-uri de sector cu fază de fond la Tribunalul Bucureşti şi de apel, de recurs la Curtea de Apel Bucureşti”, a mai spus oficialul.