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Qatar a plătit pentru a avea suporteri la Cupa Mondială! Ce ofertă au primit cei 2.000 de susținători

Qatarul a participat pentru prima dată la Cupa Mondială fără să fie țară gazdă. Arabii au avut parte de o susținere neașteptată din partea suporterilor la meciurile din grupă.
Traian Terzian
26.06.2026 | 22:25
Qatar a platit pentru a avea suporteri la Cupa Mondiala Ce oferta au primit cei 2000 de sustinatori
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Cum a ajuns Qatar să aibă suporteri la Cupa Mondială 2026. Sursă foto: The Sun
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Qatar a făcut parte din Grupa B la Cupa Mondială 2026 și a încheiat pe ultimul loc cu o remiză și două înfrângeri. În ciuda parcursului modest, qatarezii au impresionat în tribune, acolo unde au adus un număr impresionant de suporteri.

Cum a reușit Qatar să adune suporteri la Cupa Mondială 2026

Fără o istorie prea bogată în fotbal, Qatarul nu are nici fani dedicați trup și suflet echipei naționale. Însă, șeicii au vrut să arate la Cupa Mondială 2026 că există viitor și au plătit persoane pentru a merge în SUA și Canada, acolo unde formația pregătită de Julen Lopetegui a jucat cele trei partide din faza grupelor.

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Jurnaliștii britanici de la The Telegraph au efectuat o anchetă, preluată și de cotidianul, francez L’Equipe, în care au dezvăluit că statul ar fi oferit fanilor pachete all-inclusive de călătorie, hotel și bilete la meci. Se presupune că aproximativ 2.000 de persoane au profitat de această ofertă cu toate cheltuielile plătite.

Pachetele primite de suporterii de ocazie au inclus nopți de cazare la hotel, bilete la meci și, atunci când a fost necesar, bilete de avion și au costat câteva mii de euro fiecare. În plus, ”fanii” au primit un tricou al naționalei, ochelari de soare, o eșarfă și un steag qatarez înainte de meciuri. Se pare că unii dintre acești suporteri falși nici măcar nu au ajuns pe stadioane.

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Qatarul a avut 2.000 de suporteri cu Bosnia

Pe parcursul întregii faze a grupelor, Qatar a mobilizat aproximativ 1.000 de persoane pentru a susține echipa națională în tribune, cu toate cheltuielile acoperite. Se pare că acest număr a crescut la aproximativ 2.000 pentru meciul împotriva Bosniei, din ultima etapă.

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Asociația Qatareză de Fotbal a dorit inițial să invite fani înrăiți, precum și studenți qatarezi care studiază în Statele Unite ale Americii și Mexic, dar programul pare să fi fost extins semnificativ.

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Qatar, eliminată încă din faza grupelor la Cupa Mondială

Reprezentativa Qatarului a fost repartizată în Grupa B la Cupa Mondială 2026, alături de selecționatele Canadei, Bosniei Herțegovina și Elveției. În primul joc, asiaticii au produs o surpriză de proporții și au scos un nesperat 1-1 cu Elveția, cu un un gol marcat în minutele de prelungire. Acesta a fost primul punct din istorie obținut de Qatar la Cupa Mondială.

A urmat apoi dezastrul împotriva Canadei, țara gazdă impunându-se cu un categoric 6-0 într-o partidă în care qatarezii au avut doi jucători eliminați. Șansa calificării au jucat-o în duelul cu Bosnia Herțegovina, dar fosta adversară a României s-a dovedit mult mai puternică și a câștigat cu 3-1.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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