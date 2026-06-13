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Qatar – Elveția , LIVE VIDEO în grupa B de la CM 2026. Ultimele informații, statistici OPTA, fază cu fază în timp real

Qatar și Elveția se înfruntă în meciul 2 din Grupa B de la Cupa Mondială 2026. Urmărește live text, echipele probabile, statisticile OPTA, clasamentul grupei și toate fazele importante ale partidei.
Cristian Măciucă
13.06.2026 | 14:04
Qatar Elvetia LIVE VIDEO in grupa B de la CM 2026 Ultimele informatii statistici OPTA faza cu faza in timp real
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Qatar - Elveția , LIVE VIDEO în grupa B de la CM 2026. Echipe probabile, statistici OPTA, live fază cu fază. FOTO: Fanatik
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Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic continuă cu meciul din Grupa B, dintre Qatar și Elveția. Prima națională este gazda fostei ediții de CM, în timp ce a doua e considerată o potențială surpriză în acest an. Rămâi pe site pentru toate detaliile importante legate de această partidă, de la echipe, la statistici, scor live, reacții și clasament.

Start joc pentru Qatar și Elveția la CM 2026

Al doilea meci al Grupei B de la Campionatul Mondial din 2026 este cel dintre Qatar și Elveția. Duelul este programat pe San Francisco Bay Area, din Santa Clara, California și se va juca sâmbătă, de la ora 22:00. Cele două selecționate mai sunt în grupă cu Canada și Bosnia & Herțegovina. Această grupa este una dintre grupele echilibrate, cel puțin trei echipe având șanse de calificare în fazele eliminatorii. Selecționata din Canada, care e gazdă, și Elveția, care are cel mai scump lot, ar trebui, probabil, să se lupte pentru prima poziție.

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Qatar – Elveția LIVE la CM 2026

Campionatul Mondial 2026
Qatar
Elveția

Clasament grupa B

Grupa A
Grupa B
Grupa C
Grupa D
Grupa E
Grupa F
Grupa G
Grupa H
Grupa I
Grupa J
Grupa K
Grupa L
Group Stage
Locul 3
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Mexic 1 1 0 0 2 0 +2 3
2 Coreea de Sud 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 Cehia 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Africa de Sud 1 0 0 1 0 2 -2 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Canada 1 0 1 0 1 1 0 1
2 Bosnia 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Elveția 0 0 0 0 0 0 0 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Brazilia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Scoția 0 0 0 0 0 0 0 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 SUA 1 1 0 0 4 1 +3 3
2 Turcia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Paraguay 1 0 0 1 1 4 -3 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Germania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Curaçao 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Olanda 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Japonia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suedia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Belgia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipt 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Iran 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Noua Zeelandă 0 0 0 0 0 0 0 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Spania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Capul Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Arabia Saudită 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Franța 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Iordania 0 0 0 0 0 0 0 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Portugalia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Anglia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Croația 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panama 0 0 0 0 0 0 0 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Germania 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Franța 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Mexic 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Olanda 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Portugalia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 SUA 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Brazilia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Anglia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Canada 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Spania 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Belgia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Capul Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipt 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Curaçao 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Croația 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Japonia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0
2 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Bosnia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Africa de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Elveția 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Cehia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panama 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turcia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Scoția 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Noua Zeelandă 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Iordania 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Iran 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Coreea de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Arabia Saudită 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Suedia 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Canada 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Iran 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Coreea de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Mexic 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Arabia Saudită 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Suedia 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Turcia 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Cehia 1 0 0 1 1 2 -1 0

Statistici OPTA și desfășurarea meciului

Statisticile nu sunt disponibile.

Ce înseamnă, de fapt, abrevierile din OPTA

G = goluri, A = assist, CR = cartonașe roșii, CG = cartonașe galbene, CO = cornere, Ș = șuturi, ȘP = șuturi pe poartă, OF = offsideuri, FC = faulturi comise, FP = faulturi permis, PAR = parade ale portarilor.

Statistici explicate pentru pariori

În noul format OPTA, FANATIK vine mai aproape de cei pasionați și îndrăgostiți de fotbal. Pariorii vor avea în site-ul nostru un aliat de nădejde, fiecare meci fiind explicat pe bucăți. Astfel, în sectorul statistici de meci, aveți opțiunea să vedeți tot ce au făcut pe teren jucătorii pe care îi urmăriți Concret, zona „Statistici meci” din OPTA permite filtrarea rapidă a tuturor datelor importante dintr-un meci, atât pe echipe, cât și pe fiecare jucător în parte. Utilizatorul poate selecta: – statisticile generale („TOȚI”) – statisticile unei echipe – statisticile unui anumit jucător.

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Desfășurarea meciului, actualizări în timp real

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 Echipe Qatar – Elveția

Formațiile nu sunt disponibile încă.

Cum s-a calificat Qatar la CM 2026

Pentru Qatar, aceasta este a doua Cupă Mondială din istorie. Selecționata lui Julen Lopetegui a debutat în urmă cu patru ani, când Qatar a fost gazda Campionatului Mondial. Nu a trecut însă de faza grupelor și a pierdut toate meciurile. Se preconizează un destin similar, având în vedere că asiaticii au o serie de șase partide fără victorie, dintre care două egaluri și patru înfrângeri, meciuri în care n-a marcat decât două goluri.

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Totuși este de remarcat faptul că naționala qatareză a reușit să se califice în premieră la CM prin intermediul preliminariilor. Selecționata lui Lopetegui a fost repartizată alături de Emiratele Arabe Unite și Oman în faza a patra a preliminariilor asiatice. În jocul decisiv, disputat la Doha, Qatar a trecut de Emirate cu scorul de 2-1, prin golurile lui Boualem Khoukhi și Pedro Miguel. Această victorie i-a adus primul loc în grupă și calificarea directă la turneul final din SUA, Canada și Mexic.

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Cum s-a calificat Elveția la CM 2026

În ceea ce o privește pe reprezentativa din „Țara Cantoanelor”, ea s-a calificat la CM 2026 după ce a terminat pe locul 1 Grupa B, din care au mai făcut parte Kosovo, Slovenia și Suedia. Elvețienii nu au pierdut niciun meci în grupă. Singurii pași greși făcuți de naționala lui Murat Yakin au fost remizele cu Kosovo (1-1) și Slovenia (0-0). Aceasta va fi a 13-a participare a Elveției la Campionatul Mondial de fotbal.

Cote pariuri Qatar – Elveția

FANATIK vine în sprijinul dumneavoastră, dacă doriți să includeți acest meci într-un pariu. La SUPERBET, cota qatarezilor pentru victorie este de 12.00, în timp ce cota victoriei Elveției este de 4.15. O remiză a primit cota de 1.23. Cei care preferă golurile, pot lua în calcul una dintre variantele „peste 2,5 goluri” sau „ambele echipe marchează: Nu”, unde cotele sunt 1.70, respectiv 1.52.

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  • 2.15 este cota SUPERBET pentru „peste 2,5 goluri Elveția” în meciul Qatar – Elveția

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Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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