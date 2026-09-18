ADVERTISEMENT

Qatar continuă să fie un „jucător” important pe piața deținătorilor de cluburi de fotbal. Șeicii au achiziționat o nouă echipă din Europa, după ce au dat lovitura cu PSG în 2011 și din 2022 cu Braga.

Belgienii de la KAS Eupen, cumpărați de qatarezi

Qatar, țara în care , a dat o nouă lovitură importantă pe planul echipelor europene achiziționate. Conform , subdivizionara KAS Eupen este deținută, de acum înainte, doar de cei de la Qatar Sports Investments. După ce preluaseră controlul sportiv total al clubului în luna decembrie a anului trecut, qatarezii dețin acum și întregul pachet de acțiuni. Suma tranzacției este însă necunoscută, nefiind făcută publică.

ADVERTISEMENT

„Aceasta oficializează deținerea deplină de către QSI a clubului, în urma preluării operațiunilor sportive ale KAS Eupen în decembrie 2025. QSI și clubul belgian au colaborat îndeaproape pentru a construi o bază solidă pentru dezvoltarea sportivă și comercială pe termen lung a clubului”, se arată în comunicatul Qatar Sports Investments (QSI).

Investitorii qatarezi au achiziționat în trecut PSG (2011) și dețin o participație minoritară la clubul portughez Braga (din 2022). De la achiziționarea PSG, clubul francez a câștigat 12 din cele 14 titluri de Ligue 1 și este .

ADVERTISEMENT

Fostul antrenor al lui Ianis Hagi conduce proiectul de la KAS Eupen

Felice Mazzu (60 de ani) a fost instalat pe banca lui KAS Eupen în vara acestui an. El l-a pregătit în trecut pe Ianis Hagi tot în Belgia, la Genk. Cu nouă puncte din 12 posibile, KAS Eupen e pe locul 4, de play-off, și vrea să revină în prima divizie. Clubul a retrogradat la finalul sezonului 2023/2024, după ce jucase timp de 8 sezoane pe prima scenă.

ADVERTISEMENT

Fanii belgieni au reacționat după achiziționarea lui KAS Eupen de către qatarezi

Planul celor din Qatar este de a o transforma pe KAS Eupen într-un „satelit” pentru PSG. Mai mulți tineri fotbaliști talentați se vor forma la echipa belgiană înainte de a face pasul către gigantul francez. Însă suporterii belgieni nu privesc chiar simpatie achiziția făcută, aceștia reacționând în mediul online.

ADVERTISEMENT

„Va fi doar o operațiune de spălare de bani”, „Belgieni, spuneți-vă adio campionatului vostru: Liga Jupiler devine Liga Nasser”, „Noul PSG care va distruge fotbalul belgian”, au fost o parte din comentariile lăsate pe .