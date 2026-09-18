Sport

Qatarezii, de neoprit! Încă o echipă din Europa cumpărată și adăugată în portofoliul lor: „Noua PSG!”

Qatar continuă să cumpere echipe europene și să domine fotbalul la nivel financiar. Cine este noua echipă achiziționată de șeici, de fapt.
Mihai Dragomir
18.09.2026 | 09:45
Qatarezii de neoprit Inca o echipa din Europa cumparata si adaugata in portofoliul lor Noua PSG
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Qatar a mai cumpărat o echipă în Europa. Foto: Colaj FANATIK.
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Qatar continuă să fie un „jucător” important pe piața deținătorilor de cluburi de fotbal. Șeicii au achiziționat o nouă echipă din Europa, după ce au dat lovitura cu PSG în 2011 și din 2022 cu Braga.

Belgienii de la KAS Eupen, cumpărați de qatarezi

Qatar, țara în care Răzvan Lucescu este lider după 4 etape, a dat o nouă lovitură importantă pe planul echipelor europene achiziționate. Conform presei belgiene, subdivizionara KAS Eupen este deținută, de acum înainte, doar de cei de la Qatar Sports Investments. După ce preluaseră controlul sportiv total al clubului în luna decembrie a anului trecut, qatarezii dețin acum și întregul pachet de acțiuni. Suma tranzacției este însă necunoscută, nefiind făcută publică.

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Aceasta oficializează deținerea deplină de către QSI a clubului, în urma preluării operațiunilor sportive ale KAS Eupen în decembrie 2025. QSI și clubul belgian au colaborat îndeaproape pentru a construi o bază solidă pentru dezvoltarea sportivă și comercială pe termen lung a clubului”, se arată în comunicatul Qatar Sports Investments (QSI).

Investitorii qatarezi au achiziționat în trecut PSG (2011) și dețin o participație minoritară la clubul portughez Braga (din 2022). De la achiziționarea PSG, clubul francez a câștigat 12 din cele 14 titluri de Ligue 1 și este dublu câștigător al Ligii Campionilor.

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Fostul antrenor al lui Ianis Hagi conduce proiectul de la KAS Eupen

Felice Mazzu (60 de ani) a fost instalat pe banca lui KAS Eupen în vara acestui an. El l-a pregătit în trecut pe Ianis Hagi tot în Belgia, la Genk. Cu nouă puncte din 12 posibile, KAS Eupen e pe locul 4, de play-off, și vrea să revină în prima divizie. Clubul a retrogradat la finalul sezonului 2023/2024, după ce jucase timp de 8 sezoane pe prima scenă.

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Fanii belgieni au reacționat după achiziționarea lui KAS Eupen de către qatarezi

Planul celor din Qatar este de a o transforma pe KAS Eupen într-un „satelit” pentru PSG. Mai mulți tineri fotbaliști talentați se vor forma la echipa belgiană înainte de a face pasul către gigantul francez. Însă suporterii belgieni nu privesc chiar simpatie achiziția făcută, aceștia reacționând în mediul online.

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„Va fi doar o operațiune de spălare de bani”, „Belgieni, spuneți-vă adio campionatului vostru: Liga Jupiler devine Liga Nasser”, „Noul PSG care va distruge fotbalul belgian”, au fost o parte din comentariile lăsate pe rețeaua X.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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