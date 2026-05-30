Qatar vs SUA în finala Ligii Campionilor! Ce reprezintă, din punct de vedere comercial, meciul de la Budapesta

Paris Saint-Germain și Arsenal Londra își dispută azi ultimul act al principalei competiții europene și doar una va pune mâna pe marele trofeu. Meciul va fi găzduit de Puskas Arena, din Budapesta (Ungaria), de la ora 19.00.

PSG aparține Qatarului, Arsenal unui american

francezii vor încerca să-și apere titlul de campioni câștigat anul trecut, în timp ce echipa lui Mikel Arteta, noua campioană a Premier League, aspiră la primul trofeu european. Din punct de vedere sportiv, în confruntare se află două dintre cele mai bune echipe din lume, cu loturi complete și generos evaluate. Iar, din punct de vedere comercial, atât Arsenal, cât și PSG sunt, de asemenea, două mari puteri. Care sunt însă patronate de oameni din afara continentului. Practic, PSG vs Arsenal, este o dispută comercială între Qatar și SUA.

Actualii campioni, PSG, sunt susținuți de Qatar Sports Investment (QSI), din 2012, aceasta deținând 100% din entitate. Din acel moment, sub conducerea lui Nasser Al-Khelaifi, investițiile din capitala Franței în club au crescut până la o cifră de afaceri de 837 milioane de euro, în sezonul 2024-2025, când echipa a obținut tripla Campionat-Cupă – Liga campionilor.

De partea cealaltă, Arsenal este în mâinile magnatului american Stan Kroenke. În 2011, el a plătit 826 de milioane de euro pentru 70% din entitate, iar în 2018 a preluat controlul total al clubului, achiziționând restul de 30% pentru 600 de milioane de euro. Obsesia de a câștiga din nou Premier League și de a ridica prima lor Ligă a Campionilor a făcut ca la sfârșitul sezonului trecut să aibă o cifră de afaceri de 821 de milioane de euro, sensibil mai mică decât cea a lui PSG.

Două echipe miliardare, dar cu pierderi financiare

Paradoxal însă, atât Arsenal, cât și PSG, și-au încheiat ultimul an financiar cu pierderi. Echipa franceză a raportat o “gaură” de 40 de milioane de euro, iar londonezii au pierdut doar 1,6 milioane de euro, o cifră semnificativ mai mică decât negativul de 20,9 milioane înregistrat în anul precedent.

Chiar și așa, acest lucru nu împiedică cele două finaliste ale Ligii Campionilor să aibă două dintre cele mai valoroase echipe din lume, cu o valoare cumulată de 2,6 miliarde de euro.Echipa antrenată de Luis Enrique ajunge la 1,32 miliarde de euro. Liderul ei valoric este atacantul georgian Khvicha Kvaratskhelia, apreciat la 110,4 milioane de euro. În ceea ce privește lotul lui Mikel Arteta, acesta valorează 1,35 miliarde de euro, Bukayo Saka fiind cel mai valoros jucător, cotat la 138,6 milioane de euro.

UEFA umple finalistele de bani

Ajungerea în finala europeană asigură ambelor cluburi un premiu în bani de 20,5 milioane de euro, care pentru campioană va fi de 27,8 milioane de euro. Însă, cu sistemul de împărțire a banilor al UEFA pentru ciclul 2024-2027, după performanță (37,5% din cota totală de venituri), pilonul de valoare (35%), definit de valoarea pieței televiziunii europene și internaționale și performanța istorică a echipelor în competițiile UEFA, banii sunt mult mai mulți.

Astfel, , ceea ce ar putea ajunge la peste 74 de milioane de euro dacă ar câștiga al doilea titlu consecutiv. La rândul său, FC Arsenal are deja în cont 73,8 milioane de euro, iar o victorie ipotetică a titlului sâmbătă l-ar ridica la 80,3 milioane de euro.