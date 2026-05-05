News

Quantum Robotics scrie istorie la Campionatul Mondial de Robotică de la Houston: locul 3 în lume și dominație totală în clasamente

România, în topul lumii la robotică: performanță uriașă pentru Quantum Robotics. Echipa de elevi de la Liceul Internațional de Informatică a câștigat locul trei la Campionatul Mondial de Robotică, desfășurat la Houston, precum și alte premii importante ale competiției
Daniel Spătaru
05.05.2026 | 13:00
Quantum Robotics scrie istorie la Campionatul Mondial de Robotica de la Houston locul 3 in lume si dominatie totala in clasamente
4 poze
Vezi galeria
Membrii echipei Quantum Robotics, care s-au întors medaliaţi de la Houston Foto: Quantum Robotics
ADVERTISEMENT

Quantum Robotics a bifat o nouă performanță de excepție la Campionatul Mondial de Robotică recent încheiat la Houston, obținând locul 3 în lume și demonstrând că excelența românească poate concura la cel mai înalt nivel global. Echipa de la Liceul Internațional de Informatică din București a obținut și titlul de Winning Alliance Captain al diviziei Ross, precum și locul 1 la Think Award, una dintre cele mai valoroase distincții din competiție.

Quantum Robotics a câștigat premiul Think Award

Echipa Quantum Robotics s-a clasat pe locul trei în clasamentul general, dar a obținut mai multe distincții în cadrul celei mai prestigioase competiții de robotică din lume. Astfel, complexitatea și rafinamentul robotului construit de elevii de la Liceul Internaţional de Informatică au fost recunoscute prin câștigarea Think Award, unul dintre cele mai importante premii din turneu, care recunoaște cel mai bun proces de inginerie și documentație tehnică.

ADVERTISEMENT

De asemenea, în cadrul aceleiași competiții, Quantum Robotics a obținut titlul de Winning Alliance Captain al diviziei Ross, conducând alianța câștigătoare din postura de căpitan, o dovadă clară a leadershipului, strategiei și performanței tehnice.

Distincțiile obținute de Quantum Robotics la Campionatul Mondial de la Houston

Echipa Quantum Robotics a mai stabilit în cadrul competiției de la Houston mai multe recorduri mondiale, atât la nivel individual, cât și în cadrul alianței.

ADVERTISEMENT
Strategia lui Merz pentru a face față furiei lui Trump: „Nu renunț la...
Digi24.ro
Strategia lui Merz pentru a face față furiei lui Trump: „Nu renunț la eforturile de a îmbunătăți relațiile transatlantice”

Rezultatele obţinute de Quantum Robotics la Campionatul Mondial de Robotică:

  • Locul 1 OPR (Offensive Power Ranking) în clasamentul general al Campionatului Mondial (Houston, 29 aprilie – 2 mai 2026)
  • Locul 3 mondial în finala FIRST World Championship, din poziția de căpitan de alianță
  • Stabilirea mai multor recorduri mondiale în FTC, atât individual, cât și în alianță
  • Căpitan al alianței câștigătoare – divizia Ross
  • Think Award – Locul 1 la nivel mondial

Aceste rezultate nu reprezintă doar o victorie pentru echipa Quantum Robotics, ci și o confirmare a potențialului extraordinar al tinerilor din România în domeniul tehnologiei și ingineriei. Echipa Quantum Robotics se întoarce acasă victorioasă, cu medalii, trofee și o experiență care îi motivează să viseze și mai departe. Au demonstrat că pasiunea, munca și curajul pot transforma visurile în realitate. Quantum Robotics este campioană. România este pe podiumul mondial.

ADVERTISEMENT
Lovitură de teatru, înainte de vot! Și-a asigurat deja susținere masivă
Digisport.ro
Lovitură de teatru, înainte de vot! Și-a asigurat deja susținere masivă

Componența echipei Quantum Robotics

Echipa Quantum Robotics a Liceului Internaţional de Informatică este compusă din următorii 15 membri: Banu Andrei, Ciobanu Theodor, Conea Ștefan, Dondera Mihai, Miscoci Vlad, Onița Anca, Păsărelu Ianis, Paul Sandra, Pisaru Ana, Rebegea Ștefan, Rotar Vlad, Săilă Matei, Sauciuc David, Stoicescu Eric, Uteu Kerem. Munca acestora a fost întregită de următorii zece elevi voluntari: Toader Sebastian, Boicu Victor, Cataramă Tudor, Florea Iris, Georgescu Carina, Ilin Ioana, Tunsoiu Cezar, Uteu Umut, Zara Maira. Toţi aceştia au lucrat sub coordonarea mentorilor Acsinte Ana-Maria, Kekec Enes, Miscoci Luca, Sertel Emre, Eduard Dima, fără de care nu ar fi fost posibile aceste performanţe.

ADVERTISEMENT

FIRST Tech Challenge (FTC) este o competiție internațională de robotică pentru elevi de liceu, organizată de FIRST. Echipele proiectează, construiesc și programează roboți care participă la un joc diferit în fiecare sezon, pe un teren de competiție. Meciurile se desfășoară în alianțe, iar pe lângă rezultate, sunt evaluate și designul tehnic, inovația și documentația. FTC este una dintre cele mai importante competiții educaționale STEM din lume, cu etape care duc până la Campionatul Mondial, al cărui podium a fost câștigat anul acesta de trei echipe românești.

Zi decisivă pentru Ilie Bolojan. Cele mai probabile scenarii legate de moțiunea de...
Fanatik
Zi decisivă pentru Ilie Bolojan. Cele mai probabile scenarii legate de moțiunea de cenzură: „Nicușor Dan devine dirijorul”
Oana Gheorghiu a fost șefă la firma lui Nicușor Dan. Afacerea discretă a...
Fanatik
Oana Gheorghiu a fost șefă la firma lui Nicușor Dan. Afacerea discretă a vicepremierului și legătura cu o vedetă TV
Culisele moțiunilor de cenzură: de la votul ”secret” sub supraveghere și gogoloaie de...
Fanatik
Culisele moțiunilor de cenzură: de la votul ”secret” sub supraveghere și gogoloaie de gumă în urnă, până la momentul șocant în care un cameraman s-a aruncat de la balcon
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
Parteneri
Fost jucător al Stelei, 'milionar' la Revoluție! Aducea marfă dintr-o țară exotică și...
iamsport.ro
Fost jucător al Stelei, 'milionar' la Revoluție! Aducea marfă dintr-o țară exotică și o vindea în România cu Mitică Dragomir: 'Băi, tăticule...'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!