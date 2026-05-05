Quantum Robotics scrie istorie la Campionatul Mondial de Robotică de la Houston: locul 3 în lume și dominație totală în clasamente

Quantum Robotics a bifat o nouă performanță de excepție la Campionatul Mondial de Robotică recent încheiat la Houston, obținând locul 3 în lume și demonstrând că excelența românească poate concura la cel mai înalt nivel global. Echipa de la Liceul Internațional de Informatică din București a obținut și titlul de Winning Alliance Captain al diviziei Ross, precum și locul 1 la Think Award, una dintre cele mai valoroase distincții din competiție.

Quantum Robotics a câștigat premiul Think Award

Echipa Quantum Robotics s-a clasat pe locul trei în clasamentul general, dar a obținut mai multe distincții în cadrul celei mai prestigioase competiții de robotică din lume. Astfel, complexitatea și rafinamentul au fost recunoscute prin câștigarea Think Award, unul dintre cele mai importante premii din turneu, care recunoaște cel mai bun proces de inginerie și documentație tehnică.

De asemenea, în cadrul aceleiași competiții, Quantum Robotics a obținut titlul de Winning Alliance Captain al diviziei Ross, conducând alianța câștigătoare din postura de căpitan, o dovadă clară a leadershipului, strategiei și performanței tehnice.

Distincțiile obținute de Quantum Robotics la Campionatul Mondial de la Houston

Echipa Quantum Robotics a mai stabilit în cadrul competiției de la Houston mai multe recorduri mondiale, atât la nivel individual, cât și în cadrul alianței.

Rezultatele obţinute de Quantum Robotics la Campionatul Mondial de Robotică:

Locul 1 OPR (Offensive Power Ranking) în clasamentul general al Campionatului Mondial (Houston, 29 aprilie – 2 mai 2026)

Locul 3 mondial în finala FIRST World Championship, din poziția de căpitan de alianță

Stabilirea mai multor recorduri mondiale în FTC, atât individual, cât și în alianță

Căpitan al alianței câștigătoare – divizia Ross

Think Award – Locul 1 la nivel mondial

Aceste rezultate nu reprezintă doar o victorie pentru echipa Quantum Robotics, ci și o confirmare a potențialului extraordinar al tinerilor din România în domeniul tehnologiei și ingineriei. Echipa Quantum Robotics se întoarce acasă victorioasă, cu medalii, trofee și o experiență care îi motivează să viseze și mai departe. Au demonstrat că pasiunea, munca și curajul pot transforma visurile în realitate. Quantum Robotics este campioană. România este pe podiumul mondial.

Componența echipei Quantum Robotics

este compusă din următorii 15 membri: Banu Andrei, Ciobanu Theodor, Conea Ștefan, Dondera Mihai, Miscoci Vlad, Onița Anca, Păsărelu Ianis, Paul Sandra, Pisaru Ana, Rebegea Ștefan, Rotar Vlad, Săilă Matei, Sauciuc David, Stoicescu Eric, Uteu Kerem. Munca acestora a fost întregită de următorii zece elevi voluntari: Toader Sebastian, Boicu Victor, Cataramă Tudor, Florea Iris, Georgescu Carina, Ilin Ioana, Tunsoiu Cezar, Uteu Umut, Zara Maira. Toţi aceştia au lucrat sub coordonarea mentorilor Acsinte Ana-Maria, Kekec Enes, Miscoci Luca, Sertel Emre, Eduard Dima, fără de care nu ar fi fost posibile aceste performanţe.

FIRST Tech Challenge (FTC) este o competiție internațională de robotică pentru elevi de liceu, organizată de FIRST. Echipele proiectează, construiesc și programează roboți care participă la un joc diferit în fiecare sezon, pe un teren de competiție. Meciurile se desfășoară în alianțe, iar pe lângă rezultate, sunt evaluate și designul tehnic, inovația și documentația. FTC este una dintre cele mai importante competiții educaționale STEM din lume, cu etape care duc până la Campionatul Mondial, al cărui podium a fost câștigat anul acesta de trei echipe românești.