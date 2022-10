Queen a lansat o melodie cu Freddie Mercury. Piesa, redescoperită de curând

Trupa Queen a lansat joi o melodie care conține vocea lui Freddie Mercury. Piesa este prima înregistrare originală cu regretatul solist și a fost redescoperită de curând.

”Face It Alone”, piesă nouă a trupei Queen cu vocea lui Freddie Mercury

”Face It Alone” este denumirea cântecului, așadar, Freddie Mercury revine în industrie după ce în 1991 a plecat din această lume.

Potrivit mărturisirilor membrilor trupei, piesa s-a înregistrat prima oară în timpul unor sesiuni pe care trupa Queen le-a organizat în anul 1988, pentru albumul ”The Miracle”.

La acea vreme, însă, nu a fost inclusă printre celelalte melodii de pe materialul discografic. S-a întâmplat ca să fie ”scoasă din cutie” în timp ce echipa de producție a formației rock verifica arhivele, pentru o ediție remasterizată a a albumului ”The Miracle ”

Piesa ”Face It Alone” apare după albumul îndrăgitului cântăreț ”Queen Forever”, din anul 2014. Pe acesta se află trei înregistrări insolite cu Freddie Mercury, numite ”Love Kills”, ” There Must Be More to Life Than This ” și ”Let Me In Your Heart Again”.

De ce a murit Freddie Mercury

, din cauza unor complicații medicale, provocate de boala SIDA.

Odată cu pierderea lui Freddie Mercury, trupa ”Queen” nu a mai rezistat și s-a destrămat tot în 1991. A mai fost compusă din Britan May, Roger Taylor și John Deacon.

Farrokh Bulsara a fost numele real al lui Freddie, care s-a născut pe 5 septembrie 1946, pe insula africană Zanzibar. Părinții lui au fost Bomi Bulsara și Jer Bulsara, perși din India și care practicau religia antică zoroastriană.

Printre cele mai de succes melodii ale formației sunt ”We Will Rock You” sau ”Bohemian Rhapsody”, ”I want to break free” sau ”Another One bites the dust”.

De-a lungul existenței, ”Queen” a scos 15 albume pentru fani.