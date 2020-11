Quique Setien, fostul antrenor al Barcelonei în perioada ianuarie 2020 – august 2020, a vorbit despre relația pe care a avut-0 cu Lionel Messi și despre înfrângerea zdrobitoare suferită în fața lui Bayern Munchen, 8-2.

Setien a fost demis de Barcelona, în locul acestuia fiind adus olandezul Ronald Koeman, care are misiunea de a reconstrui echipa catalană. Aceasta a terminat sezonul 2019/2020 fără niciun trofeu, Real Madrid impunându-se în campionat și fiind eliminată de Athletic Bilbao în sferturile Cupei Regelui.

Fostul antrenor al Barcelonei povestește despre mandatul scurt avut la gruparea catalană, cum a vrut să ia decizii drastice din postura de antrenor, dar nici acestea nu ar fi rezolvat situația în care se află clubul.

Quique Setien, fostul antrenor al Barcelonei despre Messi: „Este greu de gestionat”

„Eu cred că Messi este cel mai bun din toate timpurile. Au mai fost jucători talentați foarte buni, dar continuitatea acestui băiat de-a lungul anilor nu a mai avut-o nimeni. Leo e greu de gestionat. Cine sunt eu să-l schimb? Dacă l-au acceptat așa atâția ani și nu l-au schimbat ei…

Pe lângă jucătorul Messi, mai există și o altă latură, una mult mai dificilă. E ceva ce vezi la mulți sportivi, chiar și în documentarul lui Michael Jordan. Vezi lucruri la care nu te aștepți. Este foarte rezervat, dar te face să vezi ce lucruri vrea el. Nu vorbește prea mult”, a declarat Quique Setien pentru El Pais.

Fostul antrenor al Barcelonei: „Îmi asum partea mea de vină pentru eșecul cu Bayern”

„Îmi asum partea mea de vină. După aceea, am aflat că decizia era luată înainte de acel 2-8. Am aflat tot.

Nu am reușit să fiu eu însumi. Nu am putut sau nu am știut cum, asta e realitatea. Când semnezi cu un club de talia Barcelonei, te aștepți ca lucrurile să nu fie simple, chiar dacă ai cei mai buni jucători din lume. Adevărul este că nu am putut fiu eu însumi și nici nu am făcut ce trebuia.

Sigur, puteam să iau decizii drastice, dar nu ar fi rezolvat nimic, având în vedere timpul redus pe care l-am avut la dispoziție”, a adăugat fostul antrenor al catalanilor.