RA-APPS, jucător pe piața privată. Câți bani fac firmele unde Regia Protocolului de Stat este acționar

Încă din primele săptămâni la Palatul Victoria, premierul Ilie Bolojan a intrat într-un conflict deschis cu actuala conducere a RA-APPS, Regia Patrimoniului Protocolului de Stat, amintind de vila din Kiseleff, . „Cred că e mult loc de bine la RA-APPS, asta ca părere generală”, a spus premierul.

RA-APPS, acționar la două firme private

Legătura cu Ilie Bolojan este importantă, pentru că acesta, în calitate de secretar general al Guvernului, funcție deținută în anii 2007 și 2008, a avut în subordine chiar regia protocolului de stat. „De când i-am lăsat eu în 2008, nu mai ştiu ce-au făcut”, a continuat declarația premierului, care a făcut

Anul 2007 este relevant, pentru că, potrivit unui articol din , în acel an RA-APPS ar fi renunțat la pachetele minoritare deținute la mai multe firme. Sursa citată preciza că Ilie Bolojan, șeful SGG, declara atunci că RA-APPS avea acorduri de asociere cu 20 de firme, dar că va renunța la acele pachete de acțiuni pentru că veniturile obținute erau reduse.

Ultimul raport de activitate al RA-APPS menționează însă că regia de stat este încă acționar minoritar în două firme private. Mai exact este vorba de firmele Transporturi Bucureștii Noi International SA, unde RA-APPS deține 40% din acțiuni, și Rois SA, unde pachetul deținut de regie este de 25%. Ambele firme sunt din Capitală.

Cât valorează acțiunile deținute de RA-APPS

Potrivit raportului regiei pe anul 2024, valoarea acțiunilor deținute de către RA-APPS la cele două firme este de puțin peste jumătate de milion de lei.

Mai exact, doar pachetul de 40% din acțiunile firmei Transporturi București International SA are o valoare de puțin peste 500.000 lei. Potrivit documentului citat, această sumă rezultă dintr-un aport de capital în numerar de 14.400 lei, plus alți 490.000 lei, reprezentând un aport în natură, sub formă de drept de folosire (uzufruct) asupra unor bunuri.

„Regia Autonomă – Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat deține 40,1 % din capitalul social al companiei Transporturi Bucureștii Noi International S.A., corespunzător unui număr de 5.044 acțiuni nominative astfel: 14.400 lei reprezentând aportul în numerar la capitalul social inițial și 490.000 lei reprezentând aportul sub forma de uzufruct al patrimoniului la majorarea capitalului social constând în mijloace fixe ale Sucursalei Transporturi Bucureștii Noi, mai puțin terenul”, se arată în raportul RA-APPS.

Cum terenul este exclus explicit din contribuția regiei la capitalul social al acestei firme, este posibil să se refere la o clădire sau alte construcții speciale sau echipamente de transport, fiind vorba de o firmă de transport.

Rezultatele financiare ale firmelor unde RA-APPS este acționar minoritar

Ultimul an pentru care există informații privind activitatea financiară a firmei Transporturi Bucureștii Noi International SA este anul 2016. În acel an, firma a avut venituri de 225.000 lei și pierderi de 450.000 lei. În acel an, datoriile firmei ajunseseră la 15,6 milioane lei, după ce în anul 2014 raportase pierderi de peste 13 milioane. De altfel, firma se află într-un lung proces de insolvență, fiind urmărită de creditori încă din anul 2009.

În anul 2008, atunci când Bolojan a plecat de la SGG, firma Transporturi Bucureștii Noi avea o cifră de afaceri de 1,6 milioane lei și un profit net de 874.000 lei. Datoriile firmei erau atunci de doar 3,1 milioane. Firma a fost pe profit până în anul 2011, după care a început să raporteze pierderi semnificative.

Firma, deținută de fiul lui George Constantin Păunescu

Acționar majoritar în firma Transporturi Bucureștii Noi International este o altă firmă, Project North Bn SRL, firmă înființată în anul 2017, având același domeniu de activitate, „închirierea sau subînchirierea unor bunuri imobiliare”. Această firmă nu a raportat venituri în niciun an de activitate, dar are deja datorii de 770.000 lei.

Acționar principal în această firmă este Răzvan Ioan Păunescu (95,24%), fiul omului de afaceri George Constantin Păunescu, avocat partener al celebrei case de avocatură Leaua Damcali Deaconu Păunescu, casa de avocatură care a reprezentat România în procesul de la Washington cu Gabriel Resources.

Acesta a avut și o scurtă carieră în politică, când în anul 2011 a devenit președintele executiv al Partidului Ecologist Român. Un an mai târziu, când ocupa funcția de prim-vicepreședinte avea să-și dea demisia din partid.

Ce datorii are a doua firmă

Cea de-a doua firmă, Rois SA, unde RA-APPS deține 25% din acțiuni, este și ea într-o situație similară. Ultimul an pentru care există date financiare este 2015, însă firma nu a declarat venituri în niciun an începând cu 2008. În anul 2015, această firmă avea datorii declarate de 258.000 lei.

Principalul acționar (50%) al acestei firme, care are ca obiect de activitate intermedieri în comerțul cu combustibili, este firma Queen Investments Inc SRL. Această firmă și-a întrerupt și ea activitatea în anul 2015, însă în anul 2008 avea o cifră de afaceri de peste 100 de milioane lei.

Firma este radiată din Registrul Comerțului în anul 2022, fiind deținută de către un investitor israelian și având sediul social în Insulele Marshall. Domeniul de activitate al acestei firme a fost „activități de jocuri de noroc și pariuri”, iar sediul ei social în București a fost în Calea Victoriei, 133, adică în Casa Vernescu, unde funcționează Casino Palace.