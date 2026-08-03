Sport

Răbdarea lui Gigi Becali a durat doar 28 de minute. Decizia drastică a patronului FCSB după golul marcat de Farul

Gigi Becali, intervenție la FCSB după doar 28 de minute în meciul cu Farul. Jucătorul a fost schimbat la scurt timp după golul marcat de „marinari”.
Mihai Dragomir
03.08.2026 | 22:06
Rabdarea lui Gigi Becali a durat doar 28 de minute Decizia drastica a patronului FCSB dupa golul marcat de Farul
ULTIMA ORĂ
Gigi Becali a intervenit imediat. Jucătorul schimbat după doar jumătate de oră cu Farul. Foto: Renato Anghelescu / FANATIK.
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FCSB are meci cu Farul în etapa 3 din SuperLiga. Jocul de pe „Arcul de Triumf” a fost început bine de gazde, dar o eroare din defensivă a culminat cu deschiderea scorului de către „marinari”. La scurt timp, Gigi Becali a intervenit și a cerut schimbarea lui Mihai Toma.

Doar 28 de minute a rezistat Mihai Toma cu Farul. Intervenție imediată a lui Gigi Becali

Titularizat de Marius Baciu la jocul cu Farul, așa cum FANATIK anunțase primul „11” în exclusivitate înaintea meciului, Mihai Toma și-a scos patronul din sărite. Tânărul fotbalist a rezistat doar 28 de minute pe teren, fiind înlocuit cu Florin Tănase după o pasă greșită la scurt timp după ce „marinarii” au deschis scorul prin Iustin Doicaru.

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Gigi Becali schimbare Mihai Toma FCSB - Farul
Gigi Becali a intervenit imediat. Jucătorul schimbat după doar jumătate de oră cu Farul. Foto: Renato Anghelescu / FANATIK.

 

În ultimul meci disputat de FCSB, 1-4 cu FK Auda în returul turului 2 din Conference League, Mihai Toma era cel care intra pe teren în repriza a doua în locul lui Aymen Boutoutaou. Însuși Gigi Becali a explicat ulterior că s-a recurs la această decizie după ce francezul transmisese staff-ului că nu mai poate.

Mihai Toma, lăudat public de Mihai Stoica

Deși patronul FCSB-ului nu mai este atât de încântat de Mihai Toma, tânărul jucător l-a dat pe spate pe Mihai Stoica. Președintele „roș-albaștrilor” a dezvăluit că Toma a dat peste cap cifrele de la echipă, după ce a fost monitorizat în victoria cu 2-0 din deplasarea cu Csikszereda. „La noi erau rari jucătorii care depășeau 12 kilometri, erau Bourceanu și Șut.

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Ei bine, Mihai Toma a depășit 13 kilometri, dintre care 3 kilometri în high-intensity (n.r. alergare la intensitate maximă). Astea sunt cifre de nivel mare! Dacă Vitinha și Joao Neves, fără să aibă gabarit, joacă fenomenal acolo, haide să încercăm. Nu știm niciodată!”, spunea Mihai Stoica după meciul amintit la TV Prima Sport.

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  • 500.000 de euro este cota lui Mihai Toma
  • 31.10.2023 este data la care Mihai Toma a debutat pentru echipa mare a FCSB-ului (1-1 cu Oțelul, Cupa României)
  • 16 ani, 8 luni și 14 zile avea la momentul debutului
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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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