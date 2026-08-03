Răbdarea lui Gigi Becali a durat doar 28 de minute. Decizia drastică a patronului FCSB după golul marcat de Farul

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FCSB are meci cu Farul în etapa 3 din SuperLiga. Jocul de pe „Arcul de Triumf” a fost început bine de gazde, dar o eroare din defensivă a culminat cu deschiderea scorului de către „marinari”. La scurt timp, Gigi Becali a intervenit și a cerut schimbarea lui Mihai Toma.

Doar 28 de minute a rezistat Mihai Toma cu Farul. Intervenție imediată a lui Gigi Becali

Titularizat de Marius Baciu la jocul cu Farul, înaintea meciului, Mihai Toma și-a scos patronul din sărite. Tânărul fotbalist a rezistat doar 28 de minute pe teren, fiind înlocuit cu Florin Tănase după o pasă greșită la scurt timp după ce .

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În ultimul meci disputat de FCSB, 1-4 cu FK Auda în returul turului 2 din Conference League, Mihai Toma era cel care intra pe teren în repriza a doua în locul lui Aymen Boutoutaou. Însuși Gigi Becali a explicat ulterior că s-a recurs la această decizie după ce

Mihai Toma, lăudat public de Mihai Stoica

Deși patronul FCSB-ului nu mai este atât de încântat de Mihai Toma, tânărul jucător l-a dat pe spate pe Mihai Stoica. Președintele „roș-albaștrilor” a dezvăluit că Toma a dat peste cap cifrele de la echipă, după ce a fost monitorizat în victoria cu 2-0 din deplasarea cu Csikszereda. „La noi erau rari jucătorii care depășeau 12 kilometri, erau Bourceanu și Șut.

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Ei bine, Mihai Toma a depășit 13 kilometri, dintre care 3 kilometri în high-intensity (n.r. alergare la intensitate maximă). Astea sunt cifre de nivel mare! Dacă Vitinha și Joao Neves, fără să aibă gabarit, joacă fenomenal acolo, haide să încercăm. Nu știm niciodată!”, spunea Mihai Stoica după meciul amintit la TV Prima Sport.

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