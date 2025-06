”Răbdarea mea este deja la capăt” Donald Trump a anunțat că SUA au fost contactate de Iran pentru negocieri. Video

Președintele american Donald Trump a declarat luni, în fața Casei Albe, că Iranul a luat legătura cu Statele Unite pentru a iniția negocieri, potrivit agenției AFP. Oficialul american a declarat că le-a transmis oficialilor iranieni că „s-au trezit” cam târziu pentru discuții.

„Există o mare diferență între acum și acum o săptămână, nu-i așa?”, întrebat retoric oficialul american. Mai mult decât atât, Donald Trump a declarat că oficialii din Iran chiar au propus să îi facă o vizită la Casa Albă, propunere pe care a catalogat-o ca fiind „curajoasă”.

‘I may strike it, I may not. Nobody knows what I’m going to do,’ says US President Donald Trump on striking Iran. When asked if it is too late for Iran, he said, „The only thing too late is Powell…”

Cât despre o posibilă intervenție a , oficialul american a evitat un răspuns concret: „Poate o voi face, poate că nu. Vreau să spun că nimeni nu știe ce voi face.” În același timp, el a transmis un mesaj dur către regimul de la Teheran: „Iranul trebuie să capituleze necondiționat. Răbdarea mea este deja la capăt.”

„I told Netanyahu to continue (firmly against Iran). I talk to him every day. He is a good person. He does a lot. He is being treated unfairly in his country. Very unfairly.

He’s in the middle of a war and he’s going through this nonsense… it’s ridiculous.”

– Trump …

