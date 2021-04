Programele Rabla Clasic şi Rabla Plus pentru anul 2021 au fost lansate miercuri, în cadrul unui eveniment desfășurat în fața sediului instituției. Sumele alocate celor două programe, care vor demara pe 26 aprilie, sunt mai mari în acest an, în cazul Rabla Plus bugetul fiind chiar dublu.

Rabla Clasic și Rabla Plus 2021 debutează cu bani mulți pentru români. Ce se întâmplă cu primele de casare

Lansarea programelor Rabla Clasic şi Rabla Plus pentru anul 2021 a marca și startul etapei finale a competiției Best Electric Car in Romania 2021, fiind expuse toate modelele electrice participante în competiție.

Ministrul Mediului, Tancsoz Barna, a anunţat, luni, că în şedinţa de Guvern din această săptămână va fi prezentat bugetul Administraţiei Fondului pentru Mediu, iar acesta reprezintă un prim pas pentru pornirea programelor Rabla.

“În şedinţa de Guvern din această săptămână doresc să prezentăm bugetul AFM, un prim pas necesar pentru a porni programele.

Am spus în luna martie imediat după aprobarea bugetului naţional că în cel mai scurt timp, cu respectarea procedurilor legale de consultare publică vom prezenta în şedinţa de Guvern bugetul AFM. El va fi aprobat miercuri astfel încât să putem lansa cât se poate de repede cele trei programe: Rabla Clasic, Rabla Plus şi Rabla Electrocasnice”, a declarat ministrul Mediului la Digi24.

Tancsoz Barna a precizat că a fost dublat bugetul programul Rabla Plus, cel care finanțează mașinile cu motorizare plug in și electrice.

“Am dublat bugetul pentru Rabla Plus, acel program care finanțează mașinile cu motorizare Plug-in și motorizare electrică, am dublat practic și numărul de mașini care vor beneficia de un sprijin și cu siguranță la sfârșitul anului vom vedea că acest trend se păstrează și poate o să fie și mai pozitiv și mai benefic pentru mediu și poate va fi nevoie și de suplimentare de buget”, a explicat ministrul Tanczos Barna.

Rabla Clasic va avea anul acesta un buget total de 440 de milioane de lei, cu 35 de milioane de lei mai mare decât în 2020, buget ce va permite achiziționarea a peste 55.000 de autovehicule noi, mai puțin poluante.

Vor fi majorate: prima de casare de la 6.500 lei la 7.500 de lei; ecobonus tehnologie hibrid (nu plug-in) de la 2.500 lei la 3.000 de lei; ecobonus GNC/GPL/emisii sub 96 g CO2/km de la 1.000 lei la 1.500 de lei.

Suma maximă ce va putea fi decontată din costul unei mașini noi prin Rabla Clasic este de aproximativ 2.250 euro, deoarece ecobonusurile pot fi combinate și adăugate la prima de casare.

Rabla Plus va avea cel mai mare buget de la lansare – 400 de milioane de lei, dublu faţă de anul trecut. Programul păstrează neschimbată cea mai mare primă din Europa pentru mașinile electrice: 10.000 de euro pentru full electric şi circa 4.500 de euro pentru maşini hibride plug-in, dar nu mai mult de 50% din valoarea autovehiculului nou.

Din bugetul de anul acesta vor putea fi achiziționate până la 6.600 de mașini full electrice și aproximativ 5.000 de mașini hibride plug-in.