Răbufnirea lui Constantin Budescu după Gloria Buzău – CFR Cluj: ”Două penalty-uri neacordate. Din păcate nu suntem respectați!”

Constantin Budescu (35 de ani) și-a manifestat nemulțumirea la finalul partidei Gloria Buzău – CFR Cluj 0-1. Mijlocașul ofensiv a reclamat că echipa sa este defavorizată constant de arbitri la meciurile din Superligă.

Constantin Budescu, iritat după Gloria Buzău – CFR Cluj: ”Din păcate nu suntem respectați!”

Budescu a spus despre Gloria Buzău că nu este respectată din cauza faptului că este o nou-promovată. De asemenea, el a precizat că, în etapa trecută cu UTA, Gloria a avut două penalty-uri neacordate. Mijlocașul a afirmat că și cu CFR Cluj au fost mai multe decizii ”la limită” luate în favoarea ”feroviarilor”.

ADVERTISEMENT

”Ei au înscris dintr-o fază simplă care nu anunța nimic și față de noi au avut noroc. Nu știu ce s-a întâmplat în a doua repriză, noi am încercat să jucăm la fel, să câștigăm meciul. După aceea a urmat din păcate golul.

Asta tot încercăm, să jucăm bine. Și la Arad am jucat foarte bine, dar am ratat multe ocazii și am venit de acolo învinși. Am avut și două penalty-uri neacordate. Din păcate nu suntem respectați.

ADVERTISEMENT

Asta este, suntem echipa mai mică. Și în seara asta am avut niște decizii la limită. Au fost mingi atinse cu mâna, faulturi pe 16 metri. Noi încercăm să scoatem tot ce putem, să salvăm echipa de la retrogradare. Se fac eforturi din partea clubului ca să fie salariile la zi.

Am jucat în față, că tot se spune la televizor că nu îmi place să fac faza defensivă (n.r.- ironic). Mă simt bine la Buzău, sperăm să obținem rezultate ca să îi facem fericiți pe suporteri”, a declarat Constantin Budescu, după Gloria Buzău – CFR Cluj 0-1, la emisiunea Fotbal Club de pe .

ADVERTISEMENT

Al doilea eșec la limită pentru Gloria Buzău

Unicul gol al partidei a fost marcat de către Virgiliu Postolachi în minutul 67 al confruntării din etapa a 15-a din campionatul României.

în Superligă. În rundă precedentă, trupa pregătită de Eugen Neagoe a fost învinsă la Arad de UTA cu același scor. În etapa viitoare, Gloria va juca pe teren propriu contra Petrolului Ploiești.

ADVERTISEMENT

Gloria Buzău rămâne pe locul 15, penultimul, cu 13 puncte. Se află la egalitate cu Hermannstadt, însă sibienii au un meci mai puțin disputat. Nou-promovata riscă să rămână pe ultima poziție, dacă FC Botoșani (12 puncte) o învinge în deplasare pe Unirea Slobozia marți, pe 4 noiembrie.