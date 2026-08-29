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Gol de senzație Perianu, luat gratis de CFR Cluj de la FCSB! Reacția lui Marius Șumudică spune tot. Video

Ovidiu Perianu a ieșit la rampă pentru CFR Cluj. Fostul mijlocaș de la FCSB a reușit o execuție spectaculoasă și candidează serios la golul etapei. Cum a marcat.
Alex Bodnariu
29.08.2026 | 17:28
Gol de senzatie Perianu luat gratis de CFR Cluj de la FCSB Reactia lui Marius Sumudica spune tot Video
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Ovidiu Perianu candidează la golul etapei! „Rachetă” trimisă de jucătorul cedat gratis de FCSB. Reacția de senzație a lui Marius Șumudică
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Ovidiu Perianu, fostul mijlocaș de la FCSB, ajuns gratis în Gruia, candidează la golul etapei. Fotbalistul celor de la CFR Cluj a înscris superb la Miercurea Ciuc, în partida cu Csikszereda. Mijlocașul l-a învins pe portarul advers cu un șut de la peste 30 de metri.

Ovidiu Perianu candidează la golul etapei! „Rachetă” trimisă de jucătorul cedat gratis de FCSB. Reacția de senzație a lui Marius Șumudică

Mijlocașul central a fost titularizat de Marius Șumudică în meciul cu Csikszereda, așa cum s-a întâmplat și săptămâna trecută, în partida cu FCSB. Antrenorul pare că l-a revitalizat pe fotbalistul care a prins rar minute pe teren în echipa ardelenilor de la venirea sa.

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Ovidiu Perianu l-a răsplătit pe Marius Șumudică pentru încrederea pe care i-a acordat-o. Cu doar câteva minute înainte ca arbitrul să pună capăt primei reprize, mijlocașul a urcat cu mingea la picior și a trimis un șut de la peste 30 de metri, care l-a lăsat fără replică pe portarul celor de la Csikszereda. Marius Șumudică s-a ridicat de pe bancă și a mers să sărbătorească alături de elevii săi când a văzut golul superb reușit cu exteriorul de Perianu. Vezi aici faza.

Lorenzo Biliboc a spart gheața în acest sezon

Și Lorenzo Biliboc, celălalt tânăr din echipa celor de la CFR Cluj, a ieșit la rampă la Miercurea Ciuc. Mijlocașul a înscris primul său gol din acest sezon în prima repriză a partidei cu Csikszereda. Meriton Korenica a fost cel care a oferit pasa decisivă.

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CFR Cluj are un program extrem de încărcat. După meciul cu Csikszereda, ardelenii vor juca peste trei zile cu Sepsi, tot în deplasare. După alte trei zile, formația din Gruia revine pe teren propriu, unde își va măsura forțele cu Farul, o echipă aflată într-o formă bună.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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