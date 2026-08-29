ADVERTISEMENT

Ovidiu Perianu, fostul mijlocaș de la FCSB, ajuns gratis în Gruia, candidează la golul etapei. Fotbalistul celor de la CFR Cluj a înscris superb la Miercurea Ciuc, în partida cu Csikszereda. Mijlocașul l-a învins pe portarul advers cu un șut de la peste 30 de metri.

Ovidiu Perianu candidează la golul etapei! „Rachetă” trimisă de jucătorul cedat gratis de FCSB. Reacția de senzație a lui Marius Șumudică

Mijlocașul central a fost titularizat de Marius Șumudică în meciul cu Csikszereda, Antrenorul pare că l-a revitalizat pe fotbalistul care a prins rar minute pe teren în echipa ardelenilor de la venirea sa.

ADVERTISEMENT

Ovidiu Perianu l-a răsplătit pe Marius Șumudică pentru încrederea pe care i-a acordat-o. Cu doar câteva minute înainte ca arbitrul să pună capăt primei reprize, mijlocașul a urcat cu mingea la picior și a trimis un șut de la peste 30 de metri, care l-a lăsat fără replică pe portarul celor de la Csikszereda. Marius Șumudică s-a ridicat de pe bancă și a mers să sărbătorească alături de elevii săi când a văzut golul superb reușit cu exteriorul de Perianu. Vezi faza.

Lorenzo Biliboc a spart gheața în acest sezon

Și Lorenzo Biliboc, celălalt , a ieșit la rampă la Miercurea Ciuc. Mijlocașul a înscris primul său gol din acest sezon în prima repriză a partidei cu Csikszereda. Meriton Korenica a fost cel care a oferit pasa decisivă.

ADVERTISEMENT

CFR Cluj are un program extrem de încărcat. După meciul cu Csikszereda, ardelenii vor juca peste trei zile cu Sepsi, tot în deplasare. După alte trei zile, formația din Gruia revine pe teren propriu, unde își va măsura forțele cu Farul, o echipă aflată într-o formă bună.