„Racheta” FCSB-ului pleacă în străinătate! Ce sumă încasează Gigi Becali

ADVERTISEMENT

Nana Antwi va semna cu formația israeliană Beitar Ierusalim. Fundașul dreapta ghanez, transferat de FCSB în ianuarie 2024, a evoluat în ultimul an și jumătate la Hermannstadt, sub formă de împrumut, însă acum va părăsi formația sibiană pentru a juca în campionatul Israelului.

Nana Antwi, transferat în Israel. Ce sumă a încasat FCSB

Nana Antwi era împrumutat de FCSB la Hermannstadt până în vara acestui an, însă înțelegerea se va încheia mai repede, deoarece gruparea „roș-albastră” a acceptat oferta primită din Israel pentru apărătorul de 25 de ani. Sâmbătă seara, acesta a postat pe contul său de Instagram o compilație cu cele mai bune momente ale sale de la Hermannstadt, alături de mesajul „Dumnezeu e cel mai mare”. Fanii israelieni au fost încântați de transfer și i-au transmis mesaje de bun venit fundașului.

ADVERTISEMENT

Conform jurnalistului , gruparea patronată de Gigi Becali va încasa 200.000 de euro în schimbul lui Nana Antwi. „Roș-albaștrii” au plătit 100.000 de euro în ianuarie 2024 pentru a-l cumpăra pe fotbalist de la formația armeană Urartu. Ghanezul a mai evoluat în carieră pentru o altă grupare din Armenia, Lori, dar și în Franța, la formația secundă a celor de la Lille.

Nana Antwi, campion cu FCSB

Nana Antwi a evoluat în 9 partide pentru FCSB în a doua parte a sezonului 2023-2024, care s-a încheiat cu câștigarea titlului de campioană în Superliga. Apoi, după alte 6 jocuri în startul sezonului precedent, africanul a părăsit gruparea „roș-albastră”, fiind împrumutat la Hermannstadt.

ADVERTISEMENT

Antwi a fost un jucător de bază pentru Marius Măldărășanu în sezonul precedent, unul foarte bun pentru sibieni, care au încheiat play-out-ul pe primul loc și au jucat finala Cupei României Betano, pierdută cu 2-3 contra lui CFR Cluj. Fundașul din Ghana a intrat pe teren la pauză în meciul disputat la Arad.

ADVERTISEMENT

În actuala stagiune, Antwi a rămas un jucător important pentru , fiind pe loc retrogradabil. În etapa 26, .

„Nu am o alegere. Dacă FCSB mă vrea, mă voi întoarce. Dar nu decid eu. Dacă mă întorc, bine, dacă nu… asta e”, declara , în ianuarie 2025.

ADVERTISEMENT

În ce situație se află Beitar Ierusalim

Beitar Ierusalim este o candidată serioasă pentru titlul de campioană în Israel. Echipa pregătită de Barak Yitzhaki a strâns 47 de puncte în primele 21 de etape și ocupă momentan locul 2, la o lungime în urma liderului Hapoel Beer Sheva. Beitar are în palmares 6 titluri de campioană, ultimul fiind cucerit în sezonul 2007-2008.