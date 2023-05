Rachetele Storm Shadow livrate Ucrainei îi fac să tremure pe comandanții ruși. Armata lui Putin, în umbra furtunii

Armata ucraineană tocmai a primit rachetele Storm Shadow din Marea Britanie și deja folosește în mod eficient arma nou achiziționată, care sporește semnificativ capacitățile de atac cu rază lungă de acțiune ale Kievului. Aceste rachete, o armă deja psihologică, seamănă frica în rândurile comandanților ruși, spun experții în conflicte. Cu Storm Shadow, teritoriile ocupate de Rusia, care anterior erau în afara razei de acțiune a Ucrainei, se află acum în bătaia acestor arme.

Dureri de cap logistice pentru Rusia

Forțele rusești au început deja să se adapteze la armele care au schimbat regulile jocului, aflate pe mâna Ucrainei, via Occident, de anul trecut, cum ar fi sistemul de rachete de artilerie de mare mobilitate (HIMARS) furnizat de SUA. Acest sistem trage cu sistemul de rachete cu lansare multiplă ghidată (GMLRS). Acum, experții în război spun că rachetele Storm Shadow ar putea declanșa noi dureri de cap logistice pentru Rusia, oferind Kievului o capacitate masivă de a băga din nou frica în rândurile comandanților Moscovei, care credeau că sunt în siguranță și în afara razei de acțiune a armelor armatei lui Volodomir Zelenski.

Aceasta pentru că Ucraina a adăugat recent o nouă săgeată în arcul său, sau mai degrabă o nouă muniție la arsenalul său: , trimise de Marea Britanie, echivalentul rachetelor Scalp (Sistem de croazieră conventional autonom cu rază lungă de acțiune), pe care Parisul ar intenționa, de asemenea, să le livreze Kievului. Aceste arme ar putea reprezenta o nouă bătaie de cap pentru trupele rusești, relatează Business Insider. Încă din vara trecută, Kievul se bucura să aibă la dispoziție americane M142, capabile să tragă șase rachete până la aproximativ 80 de kilometri distanță.

Deși modelul american este capabil să lanseze și o rachetă ATACMS cu o rază de acțiune de 300 de kilometri, sistemele HIMARS livrate Ucrainei au fost limitate pentru a preveni acest lucru. Dar cu rachetele Storm Shadow și raza lor de acțiune de aproximativ 250 de kilometri, forța de atac a armatelor ucrainene se va tripla. Cu Storm Shadow, teritoriile ocupate de Rusia, care anterior erau în afara razei de acțiune a Ucrainei, se află acum în bătaia acestor arme.

Storm Shadow, deja folosite în Ucraina

”Acest lucru va avea un efect teribil asupra moralului trupelor, ofițerilor și comandanților ruși care operează în Ucraina”, este de părere spune George Barros, specialist în Rusia la think tank-ul american Institute for the Study of War. Marea Britanie a anunțat la începutul acestei luni că intenționează să furnizeze Ucrainei racheta Storm Shadow, o rachetă de croazieră lansată din aer dezvoltată în parteneriat cu Franța, care a avut experiență de luptă în diferite conflicte din Orientul Mijlociu.

Atunci când aceste rachete cu tehnologie stealth („invizibile”) sunt lansate dintr-un avion, ele zboară la altitudine joasă, evitând astfel detectarea de către radarul inamic. Rămâne de văzut de pe ce tip de avion vor fi lansate rachetele Storm Shadows, concepute în mod normal pentru a fi transportate de avioane de vânătoare europene. Kievul a făcut de mult timp presiuni asupra partenerilor săi occidentali pentru a obține rachete cu rază de acțiune extinsă și muniții capabile să lovească pozițiile rusești din spatele frontului și din interiorul teritoriilor ocupate din estul și sudul Ucrainei.

Dar SUA și aliații săi din NATO, îngrijorați că armele vor provoca un răspuns escaladat din partea Moscovei, au fost în mare parte reticenți în acest sens, până acum. Secretarul britanic al apărării, Ben Wallace, a declarat recent reporterilor că înțelege că rachetele Storm Shadow au fost folosite deja în Ucraina, dar a refuzat să intre în detalii suplimentare. Un atac recent în regiunea Lugansk din estul țării ar fi fost legat de aceste noi rachete.

„Schimbă jocul”

Încă din primele săptămâni ale invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina, și chiar și acum, forțele Kremlinului s-au bazat pe o tactică care constă în efectuarea unor baraje masive de artilerie pentru a distruge pozițiile ucrainene și apoi să avanseze. Când acest lucru nu a fost posibil, au trimis valuri de trupe în mediile urbane pentru a obține câștiguri teritoriale, cu costuri umane ridicate. Când sistemul HIMARS a ajuns în Ucraina, în urmă cu aproape un an, a devenit rapid foarte apreciat în rândul forțelor de la Kiev. Aceste sisteme montate pe camioane și extrem de mobile au fost folosite pentru a efectua lovituri de precizie vizând posturi de comandă rusești, depozite de muniție și poduri și au fost salutate de experți ca fiind o armă care ”schimbă jocul”.

În ultimele luni, sistemele HIMARS au fost deja folosite pentru a ataca apărarea rusă, lovind ținte specifice precum posturi de comandă, depozite de muniție și poduri. Potrivit lui George Barros, această tactică este unul dintre evenimentele care i-au forțat pe ruși să își schimbe strategia: în timp ce înainte își depozitau muniția în apropierea frontului, au fost nevoiți să o mute mai în spate pentru a o proteja de raza de acțiune a rahetelor HIMARS.

Rusia a mutat, de asemenea, centrele logistice cheie adânc în spatele liniilor de front, a mutat comanda și controlul în structuri întărite din ariergardă și a reorganizat sistemele de apărare aeriană, a scris Jack Watling, cercetător senior pentru război terestru la Royal United Services Institute (RUSI), cu sediul la Londra, într-o privind impactul potențial al rachetelor Storm Shadow. Potrivit acestuia, Storm Shadow ar putea rezolva ”provocările tactice serioase” cu care se confruntă Kievul.

În preajma contraofensivei Kievului

Potrivit experților, aceste arme ar putea chiar să insufle teamă în rândurile Kremlinului: șefii militari ruși care s-ar fi simțit în siguranță, departe de linia frontului, știu acum că ucrainenii pot ajunge la ei, via noile arme. Jack Watling crede că a-i face pe comandanții ruși să se teamă ”pentru siguranța lor personală” este o modalitate eficientă de a le influența deciziile. ”Folosite cu succes, mai ales în conjuncție cu operațiunile psihologice, Storm Shadows oferă o multitudine de oportunități (…). În acest sens, prezența lor în arsenalul ucrainean poate fi la fel de importantă ca și utilizarea lor”, scrie cercetătorul RUSI.

Livrarea rachetelor Storm Shadow către Ucraina are loc în contextul în care țara se pregătește pentru contraofensiva foarte așteptată, care se așteaptă să aibă ca scop eliberarea teritoriilor ocupate în regiunile estice și sudice. Deși există speculații cu privire la momentul în care va începe efectiv ofensiva, forțele Kievului s-au bucurat recent de unele câștiguri teritoriale prin contraatacuri în jurul orașului Bahmut, devastat de război, unde lupte intense și brutale au avut loc timp de luni de zile. Rușii au afirmat sâmbătă, 20 mai, că au cucerit orașul Bahmut (regiunea Donețk).

F-16, și mai departe?

Casa Albă și-a dat acordul pe 19 mai pentru livrarea de către Kiev, dar observatorii se întreabă dacă președintele american Joe Biden va autoriza trimiterea de rachete cu o rază de acțiune și mai mare decât Storm Shadow: celebrele ATACMS (Army Tactical Missile Systems), care pot atinge ținte aflate la peste 320 de kilometri. Rachete sol-sol de mare precizie pe care Kievul le cere de luni de zile Washingtonului. Acestea pot fi utilizate împreună cu HIMARS-urile deja furnizate Kievului, ceea ce ar putea permite Ucrainei să lovească puternic și, mai ales, departe în spatele liniilor rusești. Tocmai aici este problema și unde lucrurile se blochează.

Deocamdată, Washingtonul a refuzat să livreze ATACMS armatei ucrainene de teamă că utilizarea lor ar putea provoca o reacție prea violentă (nucleară?) din partea Moscovei, mai ales dacă ar viza ținte de pe teritoriul rusesc – orașul Belgorod, de exemplu, nu este atât de departe de pozițiile ucrainene. În cazul în care SUA ar trimite în cele din urmă ATACMS, nu ar fi pentru prima dată când Washingtonul va dota Ucraina cu un ajutor militar important, urmând pașii partenerilor europeni. Marea Britanie a confirmat la începutul acestui an că va trimite Kievului tancurile sale de luptă principale Challenger, deschizând calea pentru ca Germania și administrația Biden să facă în cele din urmă același lucru cu tancurile Leopard germane și M1 Abrams americane.