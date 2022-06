Rachid Bouhenna, prezentat oficial la FCSB: ”Am câștigat campionatul cu CFR, sper să câștig al doilea an la rând”. Video

Rachid Bouhenna , mutare anunțată în exclusivitate de FANATIK. Fotbalistul de 30 de ani a fost prezentat și și-a ales numărul de pe tricou.

Rahid Bouhenna a semnat și a făcut primul antrenament

Campion al României în ediția precedentă de campionat în Casa Pariurilor Liga 1, Rahid Bouhenna a semnat, azi, contractul cu FCSB.

Fotbalistul de 30 de ani va evolua cu numărul 29 și a efectuat deja primul antrenament sub comanda lui Toni Petrea.

”Bine ai venit, Rachid Bouhenna!

Rachid Bouhenna, care a evoluat pentru CFR Cluj în sezonul trecut, a devenit, începând de marți, jucătorul FCSB.

Fundașul francez în vârstă de 30 de ani va evolua cu numărul 29 și a efectuat deja primul antrenament alături de noii săi colegi.

Clubul nostru îi urează Bun Venit și să aibă parte de cât mai multe succese în tricoul roș-albastru!”, a anunțat FCSB, pe pagina oficială de Facebook.

Rahid Bouhenna: ”Am așteptat această ofertă. Sunt fericit!”

Apărătorul central a oferit și primele declarații și a mărturisit că a așteptat oferta de la FCSB. Fotbalistul speră să câștige un nou titlu de campion și să aibă un parcurs cât mai lung în cupele europene alături de noii săi coechipieri.

”Am făcut primul antrenament cu echipa, în această dimineață, a fost foarte bine, sunt fericit. Am făcut o treabă foarte bună cu preparatorul fizic. Sper că vom face un sezon foarte bun în campionat și în cupele europene.

Am așteptat această ofertă. Nu vreau să zic că am făcut o greșeală că nu am venit la FCSB anul trecut, pentru că am câștigat titlul cu CFR, dar a fost foarte greu pentru mine acolo.

Știam de interesul echipei FCSB pentru mine, încă de când eram la Sepsi. Ce a fost în trecut nu mai contează, sper că am făcut alegerea potrivită pentru mine și pentru club. Sunt fericit că am semnat.

Am câștigat campionatul cu CFR Cluj, sper să câștig și cu FCSB. În curând încep meciurile din cupele europene și trebuie să fim pregătiți.

FCSB e un club mare, cu istorie, cu suporteri incredibili, aici este presiune și pentru mine este important acest aspect. Mă simt bine în România și am vrut să continui aici.

Am mai venit, înainte, de câteva ori în București, cu familia, și mi-a plăcut foarte mult orașul îmi plac oamenii de aici și fotbalul românesc”, a spus Bouhenna.

A renunțat la bani ca să semneze cu FCSB

Rahid Bouhenna evoluează în campionatul României din 2019 când a semnat cu Sepsi Sfântu Gheorghe, venind de la Dundee United, din Scoția.

S-a impus rapid la gruparea covăsneană și chiar a fost desemnat căpitanul echipei. A bifat 65 de partide în toate competițiile pentru Sepsi și a marcat 4 goluri.

În vara anului trecut a semnat cu CFR Cluj și a fost titular în mandatul lui Marius Șumudică. Revenirea pe banca ardelenilor a lui Dan Petrescu l-a scos pe fotbalistul francez din circuitul primei echipe.

Nemulțumit de situația sa la campioana României, , așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate încă din luna februarie, și chiar a renunțat la o parte din banii pe care CFR Cluj îi datora, conform președintelui Cristi Balaj.

Din informațiile FANATIK, Rahid Bouhenna va încasa la FCSB un salariu de 10.000 de euro lunar, la care se adaugă bonusuri de performanță.