Rachid Bouhenna s-a accidentat la antrenamente și ratează startul sezonului. Cât lipsește fundașul care abia semnase cu FCSB

FCSB a primit o nouă lovitură în plin. Rachid Bouhenna, , informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK, s-a accidentat, iar managerul general Mihai Stoica a anunțat că francezul cu origini algeriene nu va fi disponibil la primele meciuri ale roș-albaștrilor.

Mihai Stoica: ”Are o întindere de gradul 2”

FCSB s-a confruntat cu mari probleme în defensivă, în precedentul sezon și imediat după ultimul fluier al campionatului trecut Gigi Becali a început curățenia.

Lui Paulo Vinicius nu i-a fost prelungit contractul, iar lui Andrei Miron i-a fost reziliat angajamentul, acesta fiind considerat vinovat pentru golul încasat de FCSB în finalul partidei cu FC Voluntari.

Ulterior s-a accidentat și Iulian Cristea, la echipa națională. Astfel, Gigi Becali, deși a anunțat inițial că nu va face nici un transfer pe bani, a schimbat strategia, forțat de împrejurări.

La echipă au ajuns Joyskim Dawa, de la FC Botoșani, și Rachid Bouhenna, liber de contract după despărțirea de CFR Cluj, cu care a câștigat ultima ediție în Superligă. Acesta s-a accidentat și va ratat primele partide din noul sezon.

”Bouhenna are o întindere, 2-3 săptămâni va lipsi. Nu o să fie la primele meciuri şi nici în prima etapă. La un final de antrenament, la Oaidă, în alunecare, a simţit ceva.

A făcut o ecografie, n-a simţit nimic, a făcut un antrenament normal şi abia după a zis că s-a simţit ceva. Două trei săptămâni trebuie să stea. E doar o întindere, e de gradul 2”, a anunțat oficialul FCSB, Mihai Stoica, la

Rahid Bouhenna s-ar putea trata în Serbia

Managerul general al vicecampioanei a adăugat că a luat în calcul posibilitatea de a se trata în Serbia, la celebra vindecătoare Marijana.

În cabinetul acesteia au fost de-a lungul anilor nume importante din fotbalul mondial, precum van Persie, Lampard, Alexis Sanchez, Kompany și mulți alții.

Deși recunoscută pentru ”miracoloele” pe care le face, Marijana Kovacevic este un personaj controversat în domeniul medicine sportive. Metodele prin care aceasta reușește să pună pe picioare în timp record fotbaliștii care ajung la ea cu rupturi musculare, sau leziuni grave, sunt greu de explicat.

”A vrut să meargă în Serbia. Acolo este doamna aia bună care are o singură chestie deosebită, că aparatura este la fel de înalt nivel, are un gel. Nu se ştie de ce, are ceva ingrediente secrete care fac ca curentul electric să fie condus spre zone respectivă mult mai uşor.

Este excepţional, ajunge repede spre zone mai în profunzime. A vindecat jucători mulţi”, a mai spus Mihai Stoica, pentru sursa citată.