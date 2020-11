Căpitanul din Liga 1 pe care Gigi Becali l-a refuzat la FCSB. Motiv incredibil. Exclusiv

Rachid Bouhenna este căpitanul lui Sepsi Sf. Gheorghe care a fost propus pentru un transfer la FCSB. Gigi Becali nu este de acord cu această mutare, motivul invocat de patronul roș-albaștrilor având legătură cu religia fundașului algerian de 29 de ani.

FANATIK a aflat că Rachid Bouhenna este unul dintre fundașii centrali care puteau deveni variantă pentru FCSB, chiar el vorbind într-un interviu acordat presei din țara natală despre plecarea de la Sf. Gheorghe. Dar șansele ca acesta să devină coleg de linie cu George Miron sau Iulian Cristea sunt spre zero.

Poate compartimentul unde cei de la FCSB nu sunt acoperiți așa cum și-ar dori este cel al fundașilor centrali. Acolo există în acest moment doar doi oameni, Cristea și Miron, dar ar mai putea juca Soiledis, Nedelcu sau Lucian Filip, ultimii doi după ce se pun pe picioare în urma problemelor medicale.

Unul dintre numele de stoperi vehiculate în presă pentru un transfer la FCSB este și cel al algerianului Rachid Bouhenna, 29 de ani, căpitanul celor de la Sepsi Sf. Gheorghe. Acesta i-a fost propus lui Gigi Becali, dar patronul l-a refuzat, chiar dacă jucătorul va intra curând în ultimele șase luni de contract cu Sepsi și ar putea fi adus gratis.

Motivul pentru care Becali nu a fost de acord să-l aducă pe algerian este religia acestuia! FANATIK a aflat că patronul a spus stop oricăror discuții pentru un transfer definitiv al lui Bouhenna în momentul în care a aflat că este musulman!

De fapt, la începutul acestui sezon, Becali a declarat că nu mai vrea jucători străini la echipă, ci doar din țări din jurul nostru, de religie ortodoxă. Deși nu a spus cu subiect și predicat că acesta e motivul pentru care a rămas doar Soiledis la FCSB, tocmai pentru a nu fi acuzat de discriminare, acesta a fost motivul pentru care Becali „a redesenat” FCSB.

Gigi Becali nu-l dorește la FCSB pe Rachid Bouhenna pentru un transfer definitiv, dar era tentat să-l aducă pe algerian pentru doar un singur meci în roșu și albastru. Este vorba despre partida pe care FCSB a pierdut-o cu Slovan Liberec, din turul 3 preliminar din Europa League, când lotul era decimat de cazurile de Covid.

FANATIK a dezvăluit la momentul respectiv că Becali a avut patru fundași centrali pe listă pentru a-i aduce de urgență la FCSB, în vederea meciului cu cehii. Aceștia au fost Graovac și Dima de la Astra, Melinte de la UTA și Bouhenna de la Sepsi.

Cornel Șfaițer, președintele covăsnenilor, a recunoscut ulterior discuțiile despre plecarea lui Bouhenna la FCSB pentru un meci, dar mutarea nu s-a mai realizat. Motivul principal l-a reprezentat refuzul jucătorului de a semna cu echipa lui Becali pentru un singur meci. Așa cum au făcut Caiado și Karanovic de la Hermannstadt, reveniți ulterior la Sibiu deși Gigi îi cumpărase cu 200.000 de euro!

Rachid Bouhenna a vorbit zilele trecute pentru presa algeriană despre situația sa de la Sepsi, cu care mai are contract până în iunie 2021, dar și despre ce urmează pentru el în viitor.

„Obiectivul meu este acela de a merge un alt club. Mai am un an de contract cu Sepsi și planul e ca la finalul sezonului să mă alătur unui club de top. Am avut deja contacte cu Steaua București și cu CFR Cluj. Interesul este de ceva timp și contactul nu a fost întrerupt. Sper să se întâmple ceva” – Rachid Bouhenna, Sepsi Sf. Gheorghe