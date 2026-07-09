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Radamel Falcao, atac devastator după eliminarea Columbiei de la Cupa Mondială: ”Este o rușine”

Marele atacant Radamel Falcao (40 ani) s-a arătat dezamăgit de eliminarea Columbiei de la Cupa Mondială. El a găsit și vinovații pentru eșecul naționalei.
Traian Terzian
09.07.2026 | 17:35
Radamel Falcao atac devastator dupa eliminarea Columbiei de la Cupa Mondiala Este o rusine
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Radamel Falcao (40 de ani) a izbucnit de nervi după eliminarea Columbiei de la Cupa Mondială. Sursă foto: colaj Fanatik
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Retras de la prima reprezentativă și dedicat echipei de club Millonarios, Radamel Falcao a fost analist pentru ESPN pe timpul Cupei Mondiale 2026. Fotbalistul a fost extrem de dur după înfrângerea din optimile de finală.

Eliminarea Columbiei de la Cupa Mondială l-a înfuriat pe Radamel Falcao

Columbia a părăsit Cupa Mondială 2026 fără să cunoască gustul eșecului, fiind eliminată de Elveția la loviturile de departajare. Radamel Falcao nu a avut milă și a arătat cu degetul către cei care gestionează fotbalul din țara sa, considerându-i principalii vinovați pentru tot ce se întâmplă.

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”Este păcat, având în vedere ocaziile pe care le-am avut. Nu am știut cum să le valorificăm. Într-o astfel de fază a unei competiții ca aceasta, adversarii sunt la un nivel la care nu-ți dau nicio șansă, iar fotbalul nostru și-a văzut aripile tăiate de la punctul cu var – la fel ca în atâtea alte ocazii.

Trebuie să lucrăm la fotbalul nostru, atât la nivel de cluburi, cât și la nivelul echipei naționale. Trebuie să acordăm o atenție deosebită acestui aspect, pentru că au fost atât de multe dezamăgiri. Programele noastre de formare a tinerilor trebuie îmbunătățite.

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Este inacceptabil să nu avem o a treia ligă. Este o rușine că fotbalul nostru duce lipsă de competitivitate și încurajează mediocritatea și lenea, cu echipe care nu investesc pentru că știu că nu vor retrograda”, a declarat Falcao, conform Reuters.

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Columbia a ratat șansa unui duel cu Argentina lui Messi

Columbia a avut evoluții apreciate în faza grupelor, terminând pe locul 1 după ce a învins Uzbekistan și RD Congo și a remizat cu Portugalia, pentru ca în 16-imile de finală să treacă la limită de Ghana, scor 1-0.

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Însă, pentru sud-americani a venit dezamăgirea din optimi când au cedat la loviturile de departajare în fața Elveției, într-un meci în care nu au strălucit, dar au avut ocazii importante de a marca și a debloca tabela.

Astfel, visul măreț al Columbiei s-a năruit și la această Cupă Mondială. Dacă ar fi reușit să treacă de elvețieni, ar fi urmat în sferturi un adevărat blockbuster sud-american împotriva campioanei mondiale la zi Argentina.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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