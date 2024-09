Radaslavescu e din nou pregătit să joace după perioada grea de la FCSB: “Trebuie să te adaptezi la anumite situații”

”Marinarii” vin după succesul în fața covăsnenilor, scor 2-1, și cu multă muncă ținând cont că au jucat în inferioritate numerică mai bine de o oră ca urmare a eliminării lui Mihai Bălașa.

Cum au prefațat jucătorii lui Gică Hagi meciul Gloria Buzău – Farul

În conferința de presă premergătoare întâlnirii Gloria Buzău – Farul, din etapa a 11-a din SuperLiga, programată duminică, 29 septembrie, de la ora 16:00, doi dintre jucătorii tineri ai lui Gică Hagi, Dan Sîrbu și Eduard Radaslavescu, s-au arătat încrezători că echipa poate obține o nouă victorie.

ADVERTISEMENT

”Budescu este un jucător cu foarte mare experiență, foarte mult talent, poate scoate orice dintr-o fază care anunță nimic. Vom încerca toți să fim foarte atenți, nu numai la el, la toată echipa lor.

Mihai Bălașa este un jucător foarte bun, cu multă experiență, dar sperăm să nu se simtă absența lui. E clar că jucătorii cu experiență te ajută în poziționare, îți vorbesc, știu cum să gestioneze anumite faze. Nu este neapărat o presiune asupra mea că sunt singurul fundaș dreapta valid, încerc să-mi fac treaba cât de bine pot. Vreau doar să fiu sănătos ca să pot juca.

ADVERTISEMENT

Este important să legăm două victorii, pentru că nu am făcut acest lucru până acum. Orice meci este important, dar mai ales acum venind după o victorie. Avem încredere în noi și sperăm să legăm două victorii”, a declarat Sîrbu.

Radaslavescu vrea să treacă de perioada grea de la FCSB

”E un meci dificil cu o echipă experimentată. Au jucători cu multe meciuri în prima ligă și un antrenor cu experiență mare. Așadar va fi un meci dificil, dar noi trebuie să mergem cu încredere, să ne impunem principiile și să luăm cele 3 puncte.

ADVERTISEMENT

Nu pot să spun că este un meci de totul sau nimic, clasamentul e foarte strâns, sunt multe echipe apropiate ca puncte, este doar un meci de 3 puncte. Suntem abia la început spre mijloc, dar trebuie să dăm totul pentru a câștiga. Fiecare meci e important, sunt 3 puncte în joc și trebuie să le obținem cu un joc foarte bun. Ne bucurăm că am câștigat etapa trecută cu Sepsi, victoriile aduc încredere.

Este destul de dificil să revin după o perioadă îndelungată în care nu prea am jucat, dar de la zi la zi mă simt mai bine, am început să joc, sunt fericit, echipa mă ajută, Mister mă ajută și totul merge foarte bine. Fiecare jucător are postul lui care îi place și în care se simte mai bine, dar trebuie să te adaptezi la anumite situații.

ADVERTISEMENT

Sunt mai mulți jucători cu experiență în lotul nostru, care au foarte multe jocuri europene și pe la echipa națională. din acest moment și ne ajută foarte mult pe noi cei tineri”, a spus și Radaslavescu.