Radiografia realității. Analiza lui Bogdan Baratky după FCSB – Rapid 2-1

Adică după ce lămâia “omogenității” a fost stoarsă complet și șansa a intrat și ea în hibernare. Dincolo, gazdele veneau după un rezultat mare în cupele europene, o victorie în campionat și, mai ales, după o săptămână plină alocată derby-ului.

Când echipa favorită confirmă calculul hârtiei

Plecând de la informațiile de mai sus, țin să vă asigur că toți cei prezenți în seara asta în galeria rapidistă aveau așteptările sportive corect calibrate. Pentru noi toți era clar de câteva meciuri că benzina s-a terminat și motorul Rapidului funcționează încă doar pe vapori.

Doar spiritul peluzei și orgoliul de fotbalist în derby ar fi putut salva un rezultat care să ne păstreze (incredibil, nu?) în vârful clasamentului. Chef Andone oferă chiar rețeta. Gratis!

“E şi o ură, am profitat şi de chestia asta, în care toţi spectatorii şi jucătorii se urau cu ăştia (n.r – cu cei de la FCSB). Dacă eşti un antrenor deştept, ştii ura asta să o îndrepţi pozitiv, să ai agresivitate în teren (…)”.

; despre asta nu avem dubii. Doar că, din nefericire, calmul și interiorizarea nu vin doar cu plusuri; în mod evident alchimia asta care transformă ura tribunei în combustibil pentru un lot de mult consumat nu e chiar specialitatea lui Gâlcă. Și astfel, istoria s-a scris de la sine practic în prima repriză.

Desigur, meciul s-ar fi putut “întoarce” în a doua jumătate, dar când întâlnești cel mai organizat club din prima ligă, pentru a avea o șansă pe tabelă trebuie să pui și tu pe partea ta de masă un club, cu tot ce presupune acest concept în Superliga României. Ceea ce, în mod evident, judecând după faza din minutul 93 (în care Șut comite fault dublat de henț) Rapidul nu a reușit să facă.

Sărbătoare pe acorduri de folclor de stadion

E decembrie, e final de sezon, dar Arena se pregătește de derby. , iar asta se vede: gazdele reușesc să umple la ceas aniversar aproape jumătate de peluză. Entuziasmați, spectatorii gazdă lansează primul “Am avut și vom avea” cu jumătate de ora înainte de startul meciului. Primul dintr-o lungă serie. E momentul în care realizez îngrozit că audio-vizualul de luni va fi literalmente blocat de deontologii mâhniți de moment.

Glumesc, desigur. Doar nu m-ați luat în serios, sper. E de notorietate faptul că la meciurile Rapidului asta e doar o formă a genului literar “folclor de stadion”; liber să ne sufocăm de indignare sinceră avem doar atunci când ținta acestui tip de scandare e oricine altcineva cu excepția suporterului rapidist. Pentru că sintagma “folclor de stadion” are și ea demnitatea ei…nu poate fi folosită oricum și oricând.

Asistența e răsfățată cu un regal ultra’ pe debutul de meci. O uriașă scenografie se desfășoară sub genericul NORD la peluza SUD a arenei, semn că că și ultrasii pot fi capabili de umor, fie el și involuntar. Odată rispit fumul care completează scenografia, ne încântă privirea o înșiruire de cuvinte cu rezonanță latină; ultimul dintre ele – noi – sugerând un mesaj de asumare identitară.

Repriza atitudinii…greșite

Aioani – Manea, Kramer, Ciobotariu, Borza – Keita, Vulturar – Dobre, Christensen, Petrila – Koljic.

Aceasta e formula aleasă de Gâlcă în derby. Surprinde prezența a doi jucători sub vârstă, Vulturar și Borza, Gâlcă mizând probabil pe vivacitatea tânărului Catalin în dauna experienței lui Hromada.

Pur fotbalistic, cea mai bună descriere a evenimentelor din iarbă cred că ar putea fi asta: dacă un observator străin ar fi urmărit aseară pentru prima dată Rapidul, lider al clasamentului înainte de etapă, ar fi ajuns fără doar și poate la concluzia că Superliga e un campionat chiar mai slab decât este în realitate. Din proprie inițiativă, printr-o meșteșugită combinație de pasivitate și stângăcie în formă continuată, rapidiștii aduc pur și simplu adversarul peste ei.

Și pentru că pasivitatea și stângăcia trebuiau să poarte un nume, li s-a spus simplu, Petrila. Aflat încă în convalescență după ratarea de la Botoșani, extrema noastră a irosit totul în atac, dar a oferit totul în apărare. Din nefericire, adversarului. Mai cu seamă spațiu și timp, dând astfel posibilitatea gazdelor să combine și să marcheze ca la antrenament. Cu adversarul direct (Crețu) avertizat încă din minutul 20 și născut acum 36 de ani, Claudiu a dat dovadă de respect și fair-play desăvârșit neincercand vreo acțiune 1 la 1 care să poată conduce la o nedorită eliminare a adversarului.

Pe scurt, o repriză controlată total de FCSB, o trupă pe care Rapid nu a reușit să o pună în dificultate cu absolut nimic, deși unul dintre fundașii centrali ai adversarului s-a numit Lixandru, iar unul dintre mijlocașii centrali a fost Tănase. În aceste condiții de adversitate, Rapidul a reușit performanța de a nu șuta spre poarta lui Tarnovanu, fapt care explică, nu-i așa, absența ocaziilor de poartă.

Timing-ul și importanța sa

O repriză care a demonstrat unitatea grupului rapidist, în sensul că fotbaliștii au făcut tot ce le-a stat în putință pentru a demonstra că declarația antrenorului, conform căreia ar avea nevoie de transferuri în iarnă, e complet acoperită de realitate. Vi se pare neinspirată și deloc diplomată exprimarea unei astfel de idei la conferința de presa premergătoare derby-ului? Mda…și mie, sincer să fiu cu dumneavoastră. Câte transferuri?

Pai…“în afară de fundași centrali, unde cred că suntem acoperiți, aproape pe toate posturile mi-aș dori alt tip de jucători, cu alte calități”. O idee care cu siguranță are darul de a crea nevăzute legături între antrenor și elevii săi, legături bazate pe încredere reciprocă. Evident, frustrarea antrenorului e mai mult decât firească, însă momentul ales pentru a o verbaliza…Mda…

Repriza Rapidului. Și totuși a FCSB-ului

La pauză Gâlcă își asumă alegerea neinspirată și face rocada Hromada – Vulturar, mai ales că înlocuitul avea un cartonaș galben. Schimbare care arată totuși că declarațiile de la conferința de presă au acoperire în lot; să fii condus la pauză în derby și să încerci să răstorni tabela introducându-l pe Hromada…Spune ceva despre opțiunile de pe bancă…sau despre încrederea pe care o ai în numele din lot.

Și totuși repriza începe cu o mare ocazie a gazdelor: secvența recuperare – pas – verticalizare îl lasă pe Birligea singur cu Aioani, dar portarul ne menține în meci cu o intervenție salvatoare.

Semnalul revenirii vine de acolo de unde a venit mereu când a fost nevoie – dinspre suporteri. Peluza e în transă și trage spre ea atacurile rapidiste. Sub presiune, FCSB își arata slăbiciunile și se clatină, șutul lui Christensen fiind primul moment de pericol la poarta lui Târnovanu. Cea mai mare ocazie vine în minutul 57, când lovitura de cap a lui Petrila trece millimetric pe lângă.

Perioada de dominare a Rapidului e întreruptă, de nicăieri parcă, de penalty-ul observat de VAR la duelul Edjouma – Ciobotariu. Mingea atinge măna lui Ciobi, Kovacs e chemat la monitor, iar Tănase face 2-0. Gâlcă răspunde cu o dublă schimbare – intră Grameni și Braun, ies Keita și Manea, ambii mult sub nivelul cerut de un astfel de joc. Culmea, cel care intră bine în meci și creează pericol în bandă este Braun, dar și asta spune ceva despre opțiunile lui Gâlcă.

Christensen (mult sub nivelul său aseară, confirmând forma slabă pe care o traversează de câteva etape) găsește în minutul 84 o pasă în adâncime pentru Petrila, care îl depășește din nou pe Graovac și obține penalty. De ce nu și eliminare, este o întrebare legitimă, dar la care eu nu vă pot ajuta cu un răspuns. Oricât mi-aș dori să vă ofer unul. Dobre face 1-2 cu o execuție riscantă și începem să sperăm la mai mult. La ceva, adică.

Momentul adevă…realității

În minutul 90+3 înțelegem însă cu toții de ce Rapidul nu va câștiga nimic nici în acest sezon, iar FCSB va fi, odată intrată în playoff, principala candidată la titlu. În ciuda faptului că în repriza secundă a fost transformată într-o echipă oarecare de o trupa din care antrenorul său ar păstra, în mare, fundașii centrali. Ciobotariu îl lansează pe Hromada în careu, talonat îndeaproape de Șut. Închizătorul FCSB-ului îi dă un brânci din spate slovacului și, pentru a fi sigur că mingea rămâne la el, o controlează discret cu mâna (henț mult mai clar decât cel pentru care a fost penalizat Ciobotariu).

Este momentul în care Istvan Kovacs arată de ce este cel mai bun arbitru român în activitate, demonstrând că știe când se acordă și mai ales când nu se acordă un penalty. Semnul sau de negare a unei infracțiuni în careul gazdelor e atât de clar, încât VAR conchide că faultul și hențul comise de același jucător, la aceeași fază se anulează reciproc și lasă jocul să curgă. Se termină 2-1 pentru FCSB, rezultat meritat după modul în care Rapid a înțeles să se prezinte în derby în prima repriză, pentru că fotbalul trebuie să penalizeze astfel de prestații. Totuși, rezultatul de egalitate ar fi fost mult mai firesc și explicabil decât, de exemplu, 2-2-ul din tur, pentru că repriza secunda a fost controlată (cu excepția ocaziei din debut) de Rapid.

Un meci după care, dacă acesta ar fi singurul criteriu al scouterilor, Rapid nu va vinde nimic în această iarnă. O veste bună, nu-i așa, pentru omogenitatea lotului lui Costel Gâlcă. Subiect despre care vom mai avea cu siguranță prilejul să discutăm. Până atunci, Crăciun fericit tuturor, să ne reauzim cu bine!