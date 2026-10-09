Radiografia unui dezastru! România lui Gică Hagi, printre cele mai slabe echipe din Nations League. Ce spun cifrele

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Naționala României traversează o perioadă de coșmar. Patru meciuri, patru înfrângeri și 13 goluri primite în noua ediție din UEFA Nations League. Puțină lume s-ar fi așteptat la un asemenea început de campanie sub comanda lui Gică Hagi. FANATIK a consultat clasamentele întocmite de experții de la Wyscout, iar cifrele sunt cel puțin îngrijorătoare. România se clasează pe ultimele locuri în aproape toate topurile!

Dezastrul naționalei României, explicat de Wyscout! Cifre alarmante după patru înfrângeri în Nations League

Așa cum au concluzionat mai mulți experți din fotbalul românesc după cele patru jocuri, naționala de seniori construiește greu, ajunge rar în careul advers și le permite adversarilor să-și creeze mult prea multe ocazii. Statisticile explică de ce România a pierdut toate cele patru partide. Nu este vorba doar despre valoarea individuală a jucătorilor sau despre deciziile tactice ale lui Gică Hagi.

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Atacurile au fost sterile, construcția deficitară, iar apărarea, ușor de depășit. a avut, pe parcursul celor patru partide din Nations League, doar secvențe de joc legat, iar acest lucru se vede cel mai bine în cifre. Șuturile au fost expediate din poziții complicate, iar xG-ul „tricolorilor” se află pe ultimele locuri în clasamentul celor 16 echipe naționale analizate.

Atacul României, aproape inexistent! Cum se explică criza de goluri în Nations League

România se află pe locul 7 din 16 echipe în Liga B la numărul total de șuturi. „Tricolorii” au încercat poarta de 46 de ori în primele patru partide, adică o medie de 10,84 șuturi la 90 de minute. La prima vedere, cifrele nu par dezastruoase. Problema apare însă atunci când analizăm calitatea finalizărilor. Doar 30,4% dintre încercările României au fost cadrate. Este un procent inferior mediei competiției, de 33,21%. Practic, mai puțin de un șut din trei a prins spațiul porții. În plus, 26 dintre cele 46 de șuturi au venit din afara careului.

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Problemele devin și mai evidente în statistica atingerilor de minge în careul advers. România a înregistrat doar 46 de astfel de acțiuni, adică 10,84 la 90 de minute. Este a doua cea mai mică valoare din Liga B, dacă luăm în calcul media pe 90 de minute. Doar Macedonia de Nord, cu 8,44, stă mai rău. Diferențele față de celelalte naționale sunt uriașe. Polonia are 119 atingeri în careul advers, Austria 106, iar Elveția 103. România are mai puțin de jumătate din totalul Poloniei!

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Nici jocul pe benzi nu a produs suficiente situații periculoase. România a trimis 52 de centrări în cele patru meciuri, dintre care 44,2% au fost precise. Procentul este unul bun, superior mediei Ligii B, de 34,6%. Totuși, doar patru centrări au fost direcționate spre careul de șase metri. Mai mult, România a obținut doar 2,36 cornere la 90 de minute, față de media competiției, de 3,45. Este una dintre cele mai mici valori din Liga B.

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Statistică România Media Ligii B Șuturi totale 46 46,06 Șuturi pe meci 10,84 10,81 Șuturi pe poartă (%) 30,4% 33,21% Atingeri în careul advers 46 70,38 Atingeri în careul advers/meci 10,84 16,51 Centrări 52 52,25 Centrări precise (%) 44,2% 34,6% Cornere obținute/meci 2,36 3,45 Driblinguri reușite (%) 62,7% 60,66%

Apărarea României, un dezastru! Doar Macedonia de Nord stă mai rău!

Dacă atacul produce prea puțin, apărarea reprezintă cea mai mare problemă a naționalei. România a primit 13 goluri în patru meciuri, o medie de 3,25 pe partidă. Este cel mai slab bilanț defensiv din Liga B. Înfrângerile cu Suedia, 1-2 și 0-1, Bosnia-Herțegovina, 2-4, și Polonia, 0-6, au scos la iveală fragilitatea echipei lui Gică Hagi. Niciuna dintre cele patru partide nu s-a încheiat fără gol primit. Mai grav, România a încasat șase goluri într-un singur meci, la Varșovia, unde a evoluat și în inferioritate numerică după

România le-a permis adversarilor să expedieze 60 de șuturi, adică 14,14 la 90 de minute. Este a doua cea mai mare valoare din Liga B, după Macedonia de Nord, care a primit 83 de șuturi, cu o medie de 19,45. Media competiției este de numai 10,81 șuturi primite la 90 de minute. Așadar, adversarii României au avut cu aproximativ 31% mai multe oportunități de finalizare decât media echipelor din Liga B. Diferența față de naționalele care au controlat mai bine jocul este uriașă. Elveția a permis doar 16 șuturi, iar Austria 26.

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Și mai îngrijorătoare este statistica xGA, adică expected goals against. Indicatorul măsoară calitatea ocaziilor oferite adversarilor și estimează câte goluri ar fi de așteptat să primească o echipă din respectivele situații. România a acumulat un xGA de 10,67, al doilea cel mai mare din Liga B. Doar Macedonia de Nord, cu 12,5, stă mai rău. Media competiției este de 5,92. Practic, valoarea ocaziilor oferite de România este cu aproximativ 80% peste media Ligii B.

Statistică România Media Ligii B Goluri primite 13 5,13 Goluri primite/meci 3,25 1,28 Șuturi primite 60 46,06 Șuturi primite/meci 14,14 10,81 Goluri așteptate împotrivă (xGA) 10,67 5,92 Șuturi blocate 14 14,63 Șuturi blocate/meci 3,30 3,43 Dueluri defensive 275 204,31 Dueluri defensive/meci 64,79 47,90 Dueluri defensive câștigate 52,4% 52,42% Cornere cedate/meci 4,01 3,44 Mingi pierdute 437 441,13

România suferă și la mijlocul terenului! Cifre modeste pentru jucătorii lui Gică Hagi

Problemele nu se opresc la cele două careuri. România suferă și în zona care ar trebui să asigure echilibrul echipei. Naționala are o posesie medie de doar 46,4%, ocupând locul 11 din 16 reprezentative în Liga B. Elveția conduce acest clasament cu 66,5%, urmată de Georgia, cu 56,9%, și Ucraina, cu 55,6%. Polonia, una dintre adversarele României, are 54,6%, iar Suedia 51,3%.

La capitolul pase, România a înregistrat 1.868 de încercări, potrivit statisticii generale Wyscout, cu o medie de 440,1 la 90 de minute și o precizie de 85,2%. Valorile sunt apropiate de media Ligii B. Totuși, simpla circulație a mingii nu este suficientă. România a trimis doar 179 de pase în ultima treime a terenului, adică 42,17 la 90 de minute. Media competiției este de 46,36.

Statistică România Media Ligii B Posesie medie 46,4% 50% Pase totale 1.868 1.888 Pase pe meci 440,1 442,95 Precizia paselor 85,2% 84,76% Pase în ultima treime 179 197,63 Pase în ultima treime/meci 42,17 46,36 Precizia paselor în ultima treime 68,2% 69,08% Pase-cheie 16 17,44 Pase-cheie/meci 3,77 4,09 Pase progresive 260 251,75 Pase progresive/meci 61,26 59,07 Precizia paselor progresive 68,1% 68,98%

Patru înfrângeri consecutive, trei goluri marcate și 13 primite. Acesta este bilanțul naționalei după meciurile cu Suedia, Bosnia-Herțegovina și Polonia. România ocupă ultimul loc în grupa B4, fără niciun punct. Urmează revanșa cu Polonia, pe 14 noiembrie, și deplasarea în Bosnia-Herțegovina, pe 17 noiembrie.